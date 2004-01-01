如果您的飞利浦产品随附充电座，或者您为设备购买了兼容的充电座，则可以使用随飞利浦产品提供的充电器或线缆将其连接至电源。

例如，如果您的飞利浦产品随附了 USB 充电线，则可以将其插入设备本身或充电座。有关 USB 充电的更多信息，请参阅上述内容，这也适用于使用充电座进行充电。