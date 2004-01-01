搜索词

如何为飞利浦护理器、修剪器或理发器充电？

发表于 2025 年 6 月 27 日

首次使用飞利浦护理器、理发器或修剪器之前，请先为其充电，并定期充电以确保它随时可用于下一次修剪。 

请参阅以下信息，了解如何为您的产品充电。有关设备的具体充电时间，请参阅所提供的用户手册或在此处搜索您的型号以在线查找手册。 

如果您需要为飞利浦产品购买充电器更换件，请在此处进行查找。

用于了解使用说明的提示

部分飞利浦理容产品随附图解用户手册。以下示例说明了此类用户手册解释产品充电和使用时间的一种方式。

1a1b 表示本产品具有快速充电功能，这意味着充电 5 分钟即可提供足够一次剃须的电池续航时间。

2a2b 表示充电 1 小时后电池将充满电，这将提供 90 分钟的剃须时间。

这些原则可用于理解产品的图解用户手册。 

USB 充电线

部分飞利浦产品包含 USB 充电线。此充电线可使用飞利浦 HQ87 等适配器（分类为 IPX4，这意味着它防溅并且可以在浴室等潮湿环境中安全使用）连接至电源插座（插头插座）。如果任何其他知名品牌的适配器具有 5V 的输出电压和 1A 或更高的输出电流，也可以使用该适配器为产品充电（始终遵循制造商规定的安全防护措施）。

注意：产品用户手册中指示的充电时间基于使用此方法进行的充电。如果您使用其他电源（例如，笔记本电脑 USB 端口）为产品充电，则充电时间可能会更长。

带插头的充电器

如果您的飞利浦产品随附带有集成电源插座插头的充电器，只需将充电线末端的小插头插入飞利浦护理器，然后再将充电器连接至电源插座即可。 

充电底座

如果您的飞利浦产品随附充电座，或者您为设备购买了兼容的充电座，则可以使用随飞利浦产品提供的充电器或线缆将其连接至电源。

例如，如果您的飞利浦产品随附了 USB 充电线，则可以将其插入设备本身或充电座。有关 USB 充电的更多信息，请参阅上述内容，这也适用于使用充电座进行充电。 

电池供电设备

部分飞利浦仪容设备使用一次性 AA 电池。如果修剪器无法开机或运行速度比以前慢，则需要更换电池。

只能使用用户手册中规定的一次性电池。请勿混用不同类型电池或新旧电池。装入新电池时，确保电池的 + 和 - 极方向正确。  
 

