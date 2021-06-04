我的飞利浦毛发修剪器或理发器发出奇怪的噪音

如果您的飞利浦修剪器发出奇怪的噪音，或者其毛发修剪效果变差，我们可以为您提供一些简单的故障排除步骤来解决此问题。

修剪器变脏 您的修剪器需要定期清洁才能正常运作。毛发或碎屑可能会卡在设备中并影响其性能。



清洁您的修剪器之前，请确定它是否可水洗，还是仅适合干洗。



可水洗的修剪器

修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，然后用水清洁其下方区域。

请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会洗去刀片上的防护润滑脂使其性能受到影响。请先分别清洗和晾干附件，然后再将其重新安装至修剪器。



不可水洗修剪器

这类设备上印有打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。当您拆下附件时，请使用随附的小刷子或使用棉签清洁其下方区域。



带可水洗附件的不可水洗修剪器

部分飞利浦修剪器不可水洗，但可以用水清洁其附件。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。

观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。



有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。 Play Pause

修剪器没有正确组装 可能是因为您的修剪器没有正确组装，从而导致发出奇怪的噪音。取下您正在使用的修剪或切剃附件，然后重新安装。请按照用户手册中的说明进行操作。

修剪器没有润滑 我们建议每 6 周给您的修剪器进行一次润滑。您可以在修剪器修剪部件的齿上滴一些油。您可以使用包装中提供的油或任何其他缝纫机油。