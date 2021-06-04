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HC5610/15 Hairclipper series 5000 可水洗理发器
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Hairclipper series 5000 可水洗理发器

HC5610/15

我的飞利浦毛发修剪器或理发器发出奇怪的噪音

如果您的飞利浦修剪器发出奇怪的噪音，或者其毛发修剪效果变差，我们可以为您提供一些简单的故障排除步骤来解决此问题。

修剪器变脏

您的修剪器需要定期清洁才能正常运作。毛发或碎屑可能会卡在设备中并影响其性能。

清洁您的修剪器之前，请确定它是否可水洗，还是仅适合干洗。

可水洗的修剪器
修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，然后用水清洁其下方区域。
请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会洗去刀片上的防护润滑脂使其性能受到影响。请先分别清洗和晾干附件，然后再将其重新安装至修剪器。

不可水洗修剪器
这类设备上印有打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。当您拆下附件时，请使用随附的小刷子或使用棉签清洁其下方区域。

带可水洗附件的不可水洗修剪器
部分飞利浦修剪器不可水洗，但可以用水清洁其附件。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。
观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。

有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。 
清洁飞利浦修剪器
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修剪器没有正确组装

可能是因为您的修剪器没有正确组装，从而导致发出奇怪的噪音。取下您正在使用的修剪或切剃附件，然后重新安装。请按照用户手册中的说明进行操作。

修剪器没有润滑

我们建议每 6 周给您的修剪器进行一次润滑。您可以在修剪器修剪部件的齿上滴一些油。您可以使用包装中提供的油或任何其他缝纫机油。
给飞利浦修剪器润滑

修剪器没有充电

当您的修剪器电池电量不足时，您可能会感觉声音听上去很奇怪。请将设备充满电后再继续使用。
如果您的修剪器使用的是一次性 AA 电池，则可能该更换电池了。更换电池时，请确保使用用户手册中提及的适合该设备的电池。请勿混用不同类型电池或新旧电池。放入电池时，确保 + 极和 - 极方向正确。
如果上述建议无法解决您的问题，请联系我们以获取进一步帮助。
为飞利浦修剪器充电

此页面上的信息适用于以下型号： HC5610/15 , HC5690/15 , HC2088/15 , HC2089/15 , HC2067/15 , HC2066/15 , HC3505/15 , BT7501/15 , BT7520/15 , SBT720/15 , HC3588/15 , BT3206/14 , HC1089/15 , MG3730/15 , MG7720/15 , BT1214/15 , BT7206/15 , BT7220/15 , HC1088/15 , HC1055/15 , HC1099/15 , HC1066/15 , MG1100/16 , HC9450/15 , HC5446/15 , HC5450/15 , HC5447/15 , HC3426/15 , BT9290/32 , QT4000/15 . 更多 更少

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