您的飞利浦蒸汽电熨斗上的指示灯呈蓝色闪烁：

如果您的蒸汽电熨斗已打开且蓝色电源指示灯或手柄上的 LED 指示灯闪烁，但底板温度保持较低，则蒸汽电熨斗可能处于自动关闭模式。

当 5 至 10 分钟未使用电熨斗时，电熨斗会进入自动关闭模式。要再次使用，请按“打开/关闭”按钮。

飞利浦蒸汽电熨斗上的加热指示灯闪烁

如果您的电熨斗水平放置超过 30 秒钟不使用，或垂直（竖立放）放置超过 8 分钟，出于安全原因将自动关闭。

出现这种情况时，加热指示灯闪烁。移动电熨斗以将其打开，熨斗将开始加热。