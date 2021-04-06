我的飞利浦蒸汽电熨斗不再加热 如果您的飞利浦蒸汽电熨斗停止加热，可能有几方面的原因。请了解我们能如何帮到您。 自动关熄模式 您的飞利浦蒸汽电熨斗上的指示灯呈蓝色闪烁： 如果您的蒸汽电熨斗已打开且蓝色电源指示灯或手柄上的 LED 指示灯闪烁，但底板温度保持较低，则蒸汽电熨斗可能处于自动关闭模式。 当 5 至 10 分钟未使用电熨斗时，电熨斗会进入自动关闭模式。要再次使用，请按“打开/关闭”按钮。 飞利浦蒸汽电熨斗上的加热指示灯闪烁 如果您的电熨斗水平放置超过 30 秒钟不使用，或垂直（竖立放）放置超过 8 分钟，出于安全原因将自动关闭。 出现这种情况时，加热指示灯闪烁。移动电熨斗以将其打开，熨斗将开始加热。 温度设置不正确 请确保将温度设置为所需温度。 在 2 至 3 分钟后，底板应会发热。 如果不能轻易去除褶皱，则可能是因为衣物不够湿润。请稍微打湿衣物，并将温度旋钮调至较高温度设定。 接触不良 请检查电源线、插头和电源插座。确保一切均已正确连接。 双电压设置不正确 如果您的电熨斗提供双电压设置，确保根据您的位置设置（例如，120 伏或 240 伏）。 电熨斗无法再打开 如果发生这种情况，则您的电熨斗可能存在内部电子故障。 在这种情况下，建议您联系我们。