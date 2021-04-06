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GC3332/02 蒸汽电熨斗
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蒸汽电熨斗

GC3332/02

我的飞利浦蒸汽电熨斗不再加热

如果您的飞利浦蒸汽电熨斗停止加热，可能有几方面的原因。请了解我们能如何帮到您。

自动关熄模式

您的飞利浦蒸汽电熨斗上的指示灯呈蓝色闪烁：

如果您的蒸汽电熨斗已打开且蓝色电源指示灯或手柄上的 LED 指示灯闪烁，但底板温度保持较低，则蒸汽电熨斗可能处于自动关闭模式。

当 5 至 10 分钟未使用电熨斗时，电熨斗会进入自动关闭模式。要再次使用，请按“打开/关闭”按钮。

飞利浦蒸汽电熨斗上的加热指示灯闪烁

如果您的电熨斗水平放置超过 30 秒钟不使用，或垂直（竖立放）放置超过 8 分钟，出于安全原因将自动关闭。

出现这种情况时，加热指示灯闪烁。移动电熨斗以将其打开，熨斗将开始加热。

温度设置不正确

请确保将温度设置为所需温度。

在 2 至 3 分钟后，底板应会发热。

如果不能轻易去除褶皱，则可能是因为衣物不够湿润。请稍微打湿衣物，并将温度旋钮调至较高温度设定。

接触不良

请检查电源线、插头和电源插座。确保一切均已正确连接。

双电压设置不正确

如果您的电熨斗提供双电压设置，确保根据您的位置设置（例如，120 伏或 240 伏）。

电熨斗无法再打开

如果发生这种情况，则您的电熨斗可能存在内部电子故障。

在这种情况下，建议您联系我们。

此页面上的信息适用于以下型号： GC3332/02 , GC4640/02 , GC4625/02 , GC4620/02 , GC4610/02 , GC4440/02 , GC4420/02 , GC3360/02 , GC3340/02 , DST6001/28 , DST6002/38 , GC3925/38 , GC1444/88 , GC3929/68 , GC2997/48 , GC2996/28 , GC1434/78 , GC7808/48 , GC3675/38 , GC3672/28 , GC2678/38 , GC2676/28 , GC2148/38 , GC2146/48 , GC4881/28 , GC4887/38 , GC1025/78 , GC3580/28 , GC3584/38 , GC1423/48 , GC1426/38 , GC1431/38 , GC1433/48 , GC1436/28 , GC2984/20 , GC2988/88 , GC2988/86 , GC2988/80 , GC2988/20 , GC2984/28 , GC2984/26 , GC2080/88 , GC1430/28 , GC1029/98 , GC1029/40 , GC2980/70 , GC9642/68 , GC2046/88 , GC920/68 , GC1017/48 , GC1017/68 , GC1018/48 , GC1418/48 , GC1020/28 , GC2078/48 , GC670/68 , GC2084/38 , GC2082/28 , GC2080/28 , GC5060/32 , GC1020/78 , GC4912/88 , GC4910/18 , GC2046/28 , GC2042/48 , GC1021/48 , GC1026/38 , GC1991/29 , GC1418/02 , GC1418/32 , GC5050/02 , GC5060/02 , GC8635/02 , GC4875/02 , GC1990/28 , GC1991/28 , GC1480/02 , GC1490/02 , GC820/02 , GC850/02 , GC840/02 , GC830/02 , GC9240/02 , GC2910/27 , GC2960/27 , GC2960/12 , GC2960/07 , GC2930/27 , GC2930/12 , GC2930/07 , GC2920/07 , GC2920/02 , GC2960/02 , GC2930/02 , GC2810/02 , GC1920/02 , GC1991/26 , GC1991/02 , GC1981/26 , GC1981/02 , GC1960/22 , GC1930/22 , GC1930/02 , GC1920/22 , GC2820/02 , GC2830/02 , GC3630/02 , GC4630/02 , GC3588/02 , GC1420/02 , GC1421/02 , GC3330/03 , GC1409/02 , GC1408/02 , GC3330/02 , GC4430/02 , GC3321/02 , GC4410/02 , GC3320/02 , GC3331/02 , GC2520/02 , GC2530/02 , GC1110/02 , GC1830/02 , GC1730/02 , GC1720/02 , GC1710/02 , GC1675/02 , GC1815/02 , GC4330/02 , GC4310/02 , GC3230/02 , GC3221/02 , GC1115/02 , HI575/02 , GC1665/02 , GC1680/02 , GC3116/02 , HD1302/02 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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