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FC6801/82 SpeedPro Max Aqua 无绳立式吸尘器
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SpeedPro Max Aqua 无绳立式吸尘器

FC6801/82

我的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器显示错误代码

如果您想要了解飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器上错误代码的含义，请在下文中查找答案。

E4 错误代码（或 h3）

E4 错误代码（倒置时可能看起来像 h3）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器的滚刷阻塞。

要解决此问题，请关闭您的无绳吸尘器，检查滚刷并清除毛发、绒毛、污垢或灰尘等障碍物。
 
飞利浦 SpeedPro Max 真空吸尘器 E4 错误代码

E6 错误代码（或 93）

E6 错误代码（倒置时可能看起来像 93）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器的适配器无电流通过。

要解决此问题，请再次检查并确认您的无绳吸尘器的适配器已正确插入电源插座，充电盘（磁铁）连接正确。如果产品无法正常工作，请联系我们。
 
飞利浦 SpeedPro Max 真空吸尘器 E6 错误代码

E7 错误代码（或 L3）

E7 错误代码（倒置时可能看起来像 L3）表示正在使用错误的适配器。请确保仅使用最初随无绳吸尘器提供的正确适配器。如果正确的适配器无法正常工作，请联系我们。
 
飞利浦 SpeedPro Max 真空吸尘器 E7 错误代码

SE 错误代码（或 35）

SE 错误代码（或如果您倒置看时为 35）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器由于室温过低、过高或存在机械问题而导致其无法工作或无法充电。

如果室温过高（达到或超过 40 摄氏度或 104 华氏度）或过低（低于 5 摄氏度或 41 华氏度），则断开产品与充电器的连接，然后将飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器置于温度约为 20 摄氏度或 68 华氏度的室内。

这些步骤无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
 
飞利浦 SpeedPro Max 真空吸尘器 SE 错误代码

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