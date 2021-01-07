我的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器显示错误代码

如果您想要了解飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器上错误代码的含义，请在下文中查找答案。

E4 错误代码（或 h3） E4 错误代码（倒置时可能看起来像 h3）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器的滚刷阻塞。



要解决此问题，请关闭您的无绳吸尘器，检查滚刷并清除毛发、绒毛、污垢或灰尘等障碍物。



E6 错误代码（或 93） E6 错误代码（倒置时可能看起来像 93）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器的适配器无电流通过。



要解决此问题，请再次检查并确认您的无绳吸尘器的适配器已正确插入电源插座，充电盘（磁铁）连接正确。如果产品无法正常工作，请联系我们。



E7 错误代码（或 L3） E7 错误代码（倒置时可能看起来像 L3）表示正在使用错误的适配器。请确保仅使用最初随无绳吸尘器提供的正确适配器。如果正确的适配器无法正常工作，请联系我们。

