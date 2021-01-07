我的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器显示错误代码
如果您想要了解飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器上错误代码的含义，请在下文中查找答案。
E4 错误代码（或 h3）
E4 错误代码（倒置时可能看起来像 h3）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器的滚刷阻塞。
要解决此问题，请关闭您的无绳吸尘器，检查滚刷并清除毛发、绒毛、污垢或灰尘等障碍物。
要解决此问题，请关闭您的无绳吸尘器，检查滚刷并清除毛发、绒毛、污垢或灰尘等障碍物。
E6 错误代码（或 93）
E6 错误代码（倒置时可能看起来像 93）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器的适配器无电流通过。
要解决此问题，请再次检查并确认您的无绳吸尘器的适配器已正确插入电源插座，充电盘（磁铁）连接正确。如果产品无法正常工作，请联系我们。
要解决此问题，请再次检查并确认您的无绳吸尘器的适配器已正确插入电源插座，充电盘（磁铁）连接正确。如果产品无法正常工作，请联系我们。
E7 错误代码（或 L3）
E7 错误代码（倒置时可能看起来像 L3）表示正在使用错误的适配器。请确保仅使用最初随无绳吸尘器提供的正确适配器。如果正确的适配器无法正常工作，请联系我们。
SE 错误代码（或 35）
SE 错误代码（或如果您倒置看时为 35）表示您的飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器由于室温过低、过高或存在机械问题而导致其无法工作或无法充电。
如果室温过高（达到或超过 40 摄氏度或 104 华氏度）或过低（低于 5 摄氏度或 41 华氏度），则断开产品与充电器的连接，然后将飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器置于温度约为 20 摄氏度或 68 华氏度的室内。
这些步骤无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。
如果室温过高（达到或超过 40 摄氏度或 104 华氏度）或过低（低于 5 摄氏度或 41 华氏度），则断开产品与充电器的连接，然后将飞利浦 SpeedPro Max 无绳吸尘器置于温度约为 20 摄氏度或 68 华氏度的室内。
这些步骤无法解决问题吗？请联系我们以获取进一步帮助。