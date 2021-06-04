我的飞利浦毛发修剪器或理发器无法工作
如果您的飞利浦毛发修剪器或理发器无法打开或性能不佳，请阅读此处的可能原因以及解决此问题的建议。
您的修剪器已连接至电源插座
电动设备带水使用是很危险的。因此，为了您的安全，飞利浦防水修剪器仅在未接电时工作。
请尝试从主电源上拔下您的修剪器，然后重新打开。
请尝试从主电源上拔下您的修剪器，然后重新打开。
修剪器变脏
您的修剪器需要定期清洁才能正常运作。毛发或碎屑可能会卡在设备中并影响其性能。
清洁您的修剪器之前，请确定它是否可水洗，还是仅适合干洗。
可水洗的修剪器
修剪器上印有水龙头或淋浴符号。要清洁这些设备，请取下附件和刀片，然后用水清洁其下方区域。
请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会洗去刀片上的防护润滑脂使其性能受到影响。请先分别清洗和晾干附件，然后再将其重新安装至修剪器。
不可水洗修剪器
这类设备上印有打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。当您拆下附件时，请使用随附的小刷子或使用棉签清洁其下方区域。
带可水洗附件的不可水洗修剪器
部分飞利浦修剪器不可水洗，但可以用水清洁其附件。对于这些设备，请取下附件以便进行冲洗。确保附件完全干燥后再将其放回修剪器。
观看下面的教学视频以了解如何清洁这些设备。
有关特定型号的详细说明，请参阅用户手册。
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修剪器没有润滑
我们建议定期给您的修剪器进行一次润滑。您可以在修剪器修剪部件的齿上滴一些油。您可以使用包装中提供的油或任何其他缝纫机油。
修剪器的电池电量已耗尽
您飞利浦修剪器的电池可能已耗尽。建议您为修剪器充满电，然后再尝试重新打开。
注意：充电和运行时间可能因您的修剪器型号而异。要了解更多信息，请查阅用户手册。
如果您的产品使用的是一次性 AA 电池，则可能该更换电池了。更换电池时，确保电池的 + 和 - 极方向正确。只能使用用户手册中指定的正确类型的一次性电池。请勿混合不同类型的电池或新旧电池。
如果您试过执行上述建议但修剪器仍无法工作，请联系我们以获取进一步帮助。
注意：充电和运行时间可能因您的修剪器型号而异。要了解更多信息，请查阅用户手册。
如果您的产品使用的是一次性 AA 电池，则可能该更换电池了。更换电池时，确保电池的 + 和 - 极方向正确。只能使用用户手册中指定的正确类型的一次性电池。请勿混合不同类型的电池或新旧电池。
如果您试过执行上述建议但修剪器仍无法工作，请联系我们以获取进一步帮助。