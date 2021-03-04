寻找有关其他产品的信息？

如果飞利浦浓缩咖啡机警报指示灯亮起且无法关闭，请参阅下面的图像并寻找解决方案。
飞利浦浓缩咖啡机上的警报指示灯无法关闭
1.“水箱无水”指示灯亮起
如果此警报指示灯亮起，则表示水箱几乎倒空或水箱没有放好。
要解决此问题，请取出水箱，然后向其注水至 Max（最大）水位。确保水箱完全推入到咖啡机当中，直至指示灯熄灭。
2.“倒空咖啡粉容器”指示灯亮起
如果此警报指示灯亮起，则表示咖啡粉容器已满并需要倒空。
要解决此问题，请确保倒空咖啡粉容器时咖啡机处于打开状态。取下水盘并倒空咖啡粉容器。将各个组件放回咖啡机。
3.警报指示灯亮起
如果此警报指示灯亮起，则表示咖啡粉容器/水盘没有放好或检修门处于打开状态。
要解决此问题，请将咖啡粉容器和水盘放回原位，并且确保其处于正确的位置。取下水箱并确保检修门已关闭。
4.警报指示灯闪烁
如果此警报指示灯亮起，则表示冲煮套件没有放好、未正确放置或被堵塞。
要解决此问题，请按照以下步骤操作：
1.完全关闭咖啡机
2.取下水箱并打开检修门
3.取出冲煮套件并用自来水冲洗。将其放回咖啡机，直至其卡入到位
4.关闭检修门，放回水箱
5打开咖啡机
注意：如果您发现咖啡粉容器中有干燥的咖啡粉，这是因为冲煮套件中咖啡粉装得过满并且洒出了一部分。使用预磨咖啡时，请使用一勺装满预磨咖啡的咖啡勺，然后敲击勺子顶部。
5警报指示灯亮起且启动指示灯闪烁
如果此警报指示灯亮起，则表示咖啡机中吸入了一些空气。要释放咖啡机中的空气，请按照以下步骤操作：
1.将水注入水箱
2.在经典奶泡器底下放一个杯子，然后按闪烁的开始/停止按钮。请注意，咖啡机将开始放出热水，以去除咖啡机中的空气。
如果这样做无法解决问题，请按照以下步骤操作：
1.关闭咖啡机
2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean 滤水器（如果已放置）
3.向其注入清水并放回原位
4.重新打开咖啡机并让咖啡机加热
5选择热水并放出 2-3 杯热水
6如果此方法有用，请放回 AquaClean 滤水器并再次放出 2-3 杯热水
6AquaClean 指示灯闪烁
如果此警报指示灯亮起，则表示需要放置/更换并激活 AquaClean 滤水器。
如要了解如何安装并激活 AquaClean 滤水器的详细分步操作说明，请参阅用户手册或观看我们下面的视频教程。
7.除垢指示灯缓慢闪烁
如果此警报指示灯亮起，则表示您需要为咖啡机除垢。
如要了解如何为咖啡机除垢的详细分步操作说明，请参阅用户手册或观看我们下面的视频教程。
8所有警报指示灯闪烁
如果所有警报指示灯闪烁，则表示您需要重置咖啡机。要进行此操作，请按照以下步骤操作：
1.关闭咖啡机并拔下电源插头
2.从水箱中取下 AquaClean 滤水器（如果已添加）
3.向水箱中注水，然后将其放回原位
4.打开预磨咖啡容器的盖子并检查其是否被咖啡粉堵塞。如果发现堵塞，请使用咖啡勺手柄末端进行清理
5重新插上咖啡机电源插头并重新打开咖啡机
6选择热水并放出 2-3 杯热水
注意：如果指示灯继续闪烁，咖啡机可能会过热。关闭咖啡机，等待 30 分钟，然后再次打开。如果指示灯仍然闪烁，请联系您所在的国家/地区的客户服务中心。