寻找有关其他产品的信息？

如果此警报指示灯亮起，则表示咖啡机中吸入了一些空气。要释放咖啡机中的空气，请按照以下步骤操作：

1.将水注入水箱

2.在经典奶泡器底下放一个杯子，然后按闪烁的开始/停止按钮。请注意，咖啡机将开始放出热水，以去除咖啡机中的空气。

如果这样做无法解决问题，请按照以下步骤操作：

1.关闭咖啡机

2.倒空水箱并从水箱中取出 AquaClean 滤水器（如果已放置）

3.向其注入清水并放回原位

4.重新打开咖啡机并让咖啡机加热

5选择热水并放出 2-3 杯热水

6如果此方法有用，请放回 AquaClean 滤水器并再次放出 2-3 杯热水