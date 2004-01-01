搜索词

我在哪里可以找到飞利浦修剪器或理发器的型号或序列号？

发表于 2023 年 6 月 5 日
请参阅以下指南来查找飞利浦修剪器、理发器或 OneBlade 的型号或序列号。

您可以使用该型号注册您的飞利浦产品或查找特定于产品的信息。同时，从序列号可看出飞利浦生产该产品的时间。

提示：同一型号通常有不同的版本，每种版本都包含不同的附加功能或附件。您可以使用型号末尾斜线后面的两位数字来识别您的版本。产品上不会打印额外的数字，但您可以在包装或付款收据上找到这些数字。
 

设备背面

对于仪容设备（例如 OneBlade、胡须修剪器和理发器），您可以在手柄背面找到其型号和序列号。型号通常以两个字母开头，后跟四个数字，例如 QP2540。

同时，序列号采用 YYWW（年份和周序号）格式。
 
型号和序列号 飞利浦修剪器

设备顶部

一些理发器和胡须修剪器的型号位于设备顶部，在修剪齿的正下方。

序列号通常位于修剪部件下方。尝试轻轻取下修剪器或理发器的上部。序列号应以 YYWW（年份和周序号）格式显示在此处。
型号和序列号 飞利浦修剪器

手柄内侧

对于使用可更换 AA 电池的产品，型号和序列号位于电池仓内。

请按照用户手册中的说明打开电池仓。型号和序列号将显示在电池仓内。
型号和序列号 飞利浦鼻毛修剪器

此页面上的信息适用于以下型号： HC3689/15 , HC3688/15 , HC5610/15 , NT1620/14 , HC5690/15 , HC3505/15 , QP2523/10 , BT7520/15 , BT7501/15 , NT1140/15 , HC3588/15 , BT3206/14 , HC1089/15 , MG3730/15 , MG7720/15 , BT1214/15 , NT1140/10 , BT7206/15 , BT7220/15 , HC1088/15 , HC1066/15 , HC1099/15 , HC1055/15 , NT1150/10 , NT3160/10 , NT5175/16 , HC9450/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , NT9141/10 .

