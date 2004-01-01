请参阅以下指南来查找飞利浦修剪器、理发器或 OneBlade 的型号或序列号。
您可以使用该型号注册您的飞利浦产品或查找特定于产品的信息。同时，从序列号可看出飞利浦生产该产品的时间。
提示：同一型号通常有不同的版本，每种版本都包含不同的附加功能或附件。您可以使用型号末尾斜线后面的两位数字来识别您的版本。产品上不会打印额外的数字，但您可以在包装或付款收据上找到这些数字。
我在哪里可以找到飞利浦修剪器或理发器的型号或序列号？
发表于 2023 年 6 月 5 日
设备背面
对于仪容设备（例如 OneBlade、胡须修剪器和理发器），您可以在手柄背面找到其型号和序列号。型号通常以两个字母开头，后跟四个数字，例如 QP2540。
同时，序列号采用 YYWW（年份和周序号）格式。
设备顶部
一些理发器和胡须修剪器的型号位于设备顶部，在修剪齿的正下方。
序列号通常位于修剪部件下方。尝试轻轻取下修剪器或理发器的上部。序列号应以 YYWW（年份和周序号）格式显示在此处。
手柄内侧
对于使用可更换 AA 电池的产品，型号和序列号位于电池仓内。
请按照用户手册中的说明打开电池仓。型号和序列号将显示在电池仓内。
