请参阅以下指南来查找飞利浦修剪器、理发器或 OneBlade 的型号或序列号。



您可以使用该型号注册您的飞利浦产品或查找特定于产品的信息。同时，从序列号可看出飞利浦生产该产品的时间。



提示：同一型号通常有不同的版本，每种版本都包含不同的附加功能或附件。您可以使用型号末尾斜线后面的两位数字来识别您的版本。产品上不会打印额外的数字，但您可以在包装或付款收据上找到这些数字。

