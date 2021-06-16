如果您想了解飞利浦男士仪容设备上的指示灯和符号的具体含义，请阅读下面的答案。

大多数飞利浦理发器和修剪器上均具有充电指示和指示灯，用于指示设备何时需要充电以及何时充满电。充电指示可能会以多种不同方式显示，具体取决于您所拥有的设备，如下图所示。 某些仪容设备未提供充电指示。在这种情况下，请查看产品充电器，看看上面是否有指示灯。该指示灯会在充电器连接至电源时亮起。对于这些产品，请按照用户手册中指明的建议充电时间进行充电。

某些仪容设备具有旅行锁功能，以防止修剪器在旅行时意外打开。 要启用旅行锁，请按住开/关按钮 3 秒钟。锁定符号会短暂闪烁，表示设备现已锁定。如果您尝试打开设备，设备不会工作，而旅行锁符号会闪烁，以提醒您禁用该功能。 要禁用旅行锁，您可以再次按住电源按钮 3 秒钟。该符号会再次短暂闪烁，然后修剪器将打开。

某些飞利浦理发器和多功能理容组合配备强力模式。该模式通常以理发器上的 T 形符号表示。当您需要理发器提供更强动力时，可按此按钮。这在修剪很浓密的头发时尤为有用。

某些飞利浦理发器和多功能理容组合配备强力模式。该模式通常以理发器上的 T 形符号表示。当您需要理发器提供更强动力时，可按此按钮。这在修剪很浓密的头发时尤为有用。

某些飞利浦理发器和多功能理容组合配备强力模式。该模式通常以理发器上的 T 形符号表示。当您需要理发器提供更强动力时，可按此按钮。这在修剪很浓密的头发时尤为有用。

某些飞利浦理发器印有宝宝符号。这是静音模式，您可以在修剪儿童的头发时使用该模式。这样可以减少机器发出的噪音，并有助于儿童在理发时处于平静状态。

上油提醒

当您在仪容设备上看到油滴闪烁的图像时，这是在提醒您为修剪器上油。您应定期清洁修剪器并用包装中随附的油或缝纫机油为其上油。

您可能会在仪容设备上发现其他印刷符号或闪烁的符号，具体取决于您所拥有的仪容设备。有关具体型号的更多信息，请参阅用户手册或联系我们。



观看以下视频以了解如何将我们的新款飞利浦胡须修剪器 Prestige 与出众的内置修剪梳配合使用。请记住，剃须刀的功能会有所不同，具体取决于型号。