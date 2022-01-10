如何使用飞利浦鼻毛修剪器？
飞利浦鼻毛修剪器是一款多功能设备，可舒适地修剪鼻毛、耳毛和眉毛。请观看以下视频，了解如何使用修剪器；有关更详细的鼻毛修剪器使用方法说明，请参阅以下各部分内容。
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鼻毛修剪器的修剪性能
鼻毛修剪器配有护罩，例如在每侧都有修剪部件的型号上，可以确保刀片不会直接接触皮肤。有了这种护罩，毛发在修剪过后会留下较短的根部。这样可以保持清洁的外观，避免造成割伤、毛发向内生长或拉扯毛发等风险。
在鼻孔中适当移动修剪刀头，以捕获向不同方向生长的鼻毛。在转动修剪刀头时，您可以将修剪器的平坦侧贴在皮肤上，以减少可能出现的痒感。
在修剪眉毛时，建议您始终将眉梳安装到修剪刀头上。这将使您可以将毛发修剪为所需的毛发长度。
在鼻孔中适当移动修剪刀头，以捕获向不同方向生长的鼻毛。在转动修剪刀头时，您可以将修剪器的平坦侧贴在皮肤上，以减少可能出现的痒感。
在修剪眉毛时，建议您始终将眉梳安装到修剪刀头上。这将使您可以将毛发修剪为所需的毛发长度。
鼻毛、耳毛修剪
对于本设备，同一个修剪部件可以用来修剪鼻毛和耳毛。
修剪前，请确保您的设备清洁，而且鼻子和耳朵没有任何鼻涕或耳屎。
使用鼻毛修剪器后，通常要观察剩余的毛发。将鼻毛修剪为较短的长度，因此，剩余的鼻毛可继续提供安全和舒适保护（作为防御系统，防止颗粒进入人体）。
修剪前，请确保您的设备清洁，而且鼻子和耳朵没有任何鼻涕或耳屎。
使用鼻毛修剪器后，通常要观察剩余的毛发。将鼻毛修剪为较短的长度，因此，剩余的鼻毛可继续提供安全和舒适保护（作为防御系统，防止颗粒进入人体）。
修剪鼻毛
- 打开设备，然后将修剪部件插进鼻子里。修剪刀头插入鼻孔的深度不得超过 5 毫米。
- 在每个鼻孔里面缓缓转动修剪刀头。确保带修剪齿的一面接触到鼻毛。
- 每次使用后请彻底清洁。
修剪耳毛
- 打开设备，缓缓地沿着耳缘移动修剪刀头，以剃掉突出的毛发。确保带修剪齿的一面接触到鼻毛。
- 将修剪刀头小心地插入外耳道。修剪刀头插入耳道的深度不得超过 5 毫米。
- 转动修剪刀头，以剃掉外耳道中所有多余的毛发。
- 每次使用后请彻底清洁。
眉毛修剪附件
- 顺着头发生长的方向梳理眉毛。
- 确保本产品已关闭。将眉梳滑入修剪刀头。短眉梳可将眉毛修剪为 3 毫米的长度。长眉梳可将眉毛修剪至 5 毫米的长度。
- 打开设备。
- 将眉毛梳从眉尖向鼻梁方向移动（逆着眉毛生长的方向）。
- 每次使用后请彻底清洁。
精细修剪附件（NT5000 系列）
如果您的产品配有精细修剪刀头，您可以使用它塑造并保持胡须、鬓角和颈毛的造型。
要进行有效的修剪，请将修剪梳的扁平部分放在皮肤上，然后缓缓移动修剪器，逆着毛发生长的方向轻轻施加压力。
注意：首次使用时，请始终使用带修剪梳的精细修剪刀头。之后，您可以使用此附件 - 它可以带也可以不带修剪梳。请记住，使用不带修剪梳的精细修剪器时，修剪器会修剪其接触到的每一根毛发。
要进行有效的修剪，请将修剪梳的扁平部分放在皮肤上，然后缓缓移动修剪器，逆着毛发生长的方向轻轻施加压力。
注意：首次使用时，请始终使用带修剪梳的精细修剪刀头。之后，您可以使用此附件 - 它可以带也可以不带修剪梳。请记住，使用不带修剪梳的精细修剪器时，修剪器会修剪其接触到的每一根毛发。
精细修剪
如果您的产品配有精细修剪刀头，您可以使用它塑造并保持胡须、鬓角和颈部毛发的造型。
要进行有效修剪，请将修剪梳的扁平部分放在皮肤上，然后轻轻地逆着毛发生长的方向缓慢地移动修剪器。
精细修剪梳修剪后剩余长度和设计如下：
精细修剪梳 M = 修剪后剩余的毛发长度 3 毫米或 0.12 英寸
精细修剪梳 L = 修剪后剩余的毛发长度 5 毫米或 0.19 英寸
将精细修剪梳滑动至精细修剪刀头前面，然后向下推动背面，直至听到咔嗒声。
注意：首次使用时，一定要使用带修剪梳的精细修剪刀头。之后，您可以使用此附件 - 它可以带也可以不带修剪梳。请记住，使用不带修剪梳的精细修剪器时，修剪器会修剪其接触到的每一根毛发。
要进行有效修剪，请将修剪梳的扁平部分放在皮肤上，然后轻轻地逆着毛发生长的方向缓慢地移动修剪器。
精细修剪梳修剪后剩余长度和设计如下：
精细修剪梳 M = 修剪后剩余的毛发长度 3 毫米或 0.12 英寸
精细修剪梳 L = 修剪后剩余的毛发长度 5 毫米或 0.19 英寸
将精细修剪梳滑动至精细修剪刀头前面，然后向下推动背面，直至听到咔嗒声。
注意：首次使用时，一定要使用带修剪梳的精细修剪刀头。之后，您可以使用此附件 - 它可以带也可以不带修剪梳。请记住，使用不带修剪梳的精细修剪器时，修剪器会修剪其接触到的每一根毛发。