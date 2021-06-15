如何使用飞利浦理发器修剪我自己的头发？

飞利浦理发器方便您自己或您的伴侣使用，可轻松修剪头发。

使用之前 理发之前，请确保您拥有所有合适的设备。修剪过程中，您将需要一个带有头发修剪附件的飞利浦理发或多功能产品、一面镜子和一个围在颈部和肩部的披肩或毛巾。



此外，请将护发产品和真空吸尘器放在附近，以便在修剪后为头发定型和进行清洁。



湿发修剪起来比较麻烦，因为它们会粘在您的皮肤上并且可能导致设备难以捕捉到毛发。因此，我们建议在头发完全干燥时进行修剪。



朝着头发生长方向梳理头发。



如果您为他人理发，请确保要剪发的人的头部与您的胸部处于同一水平。这将确保能够清楚地看到整个头部且可以轻松修剪。



注意：胡须修剪器仅用于修剪胡须。我们不建议将其用于头部等其他身体部位。这是因为您不会获得预期效果，同时可能会造成皮肤损伤。

使用说明 1. 将所需的修剪梳安装到理发器手柄上。如果未正确安装附件，修剪器可能无法工作，或无法达到理想效果。



2. 设定所需的长度。您可以通过转动长度设定缩放轮或连接正确的卡入式修剪梳来完成此设定。开始时，请使用较高的长度设定进行修剪以便熟悉设备，然后逐渐减小长度设定，直至达到所需的头发长度。



3. 打开设备。



4. 逆着毛发生长的方向轻轻施压，轻轻地平稳移动产品。确保修剪梳的扁平部分始终接触到皮肤，以获得均匀的修剪效果。



5. 请勿将修剪器太用力地按在头皮或皮肤上，否则可能会意外更改设定，导致修剪效果不均匀。



使用不带修剪梳的修剪器以贴近皮肤的距离（0.5 毫米）修剪头发或修整颈部和鬓角的轮廓。由于修剪部件会去除接触到的每一根须发，因此在不带修剪梳修剪时要小心。



6. 头发会堆积在头发储藏室和修剪梳中，请在不用期间进行清洁。修剪完成后，请关闭并清洁产品。建议每次使用后都清洁设备。

给儿童修剪头发 为了实现最大的安全性，建议您始终使用安装修剪梳的儿童理发器。

清洁理发器后，还应在修剪齿上滴一滴油。 飞利浦具有专为儿童设计的理发器。使用时除了要遵循成人理发器的相同说明外，还需要注意一些额外事项。

修剪圆寸头的视频教程 观看我们的视频教程，了解如何使用飞利浦理发器在家修剪圆寸头。 Play Pause