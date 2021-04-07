飞利浦剃须刀兼容哪种清洁系统？

飞利浦剃须刀可使用某些附件（如高效智能清洁系统和快速清洗器）进行清洁。但是，检查您的剃须刀是否与这些系统兼容非常重要。

快速清洗器 只有包装盒中随附快速清洗器的剃须刀与本系统兼容。要快速验证您的剃须刀是否与快速清洗器兼容，请将其倒置并按开/关按钮。如果您看到清洗提示（3 点）已开启，这意味着您可以使用快速清洗器清洁此剃须刀。目前，快速清洗器随附于以下型号

：S5579、S5584/6、S7782/3/6/8。

