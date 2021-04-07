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S9933/50 Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀 新品
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Shaver series 9000 干湿两用电动剃须刀

S9933/50

飞利浦剃须刀兼容哪种清洁系统？

飞利浦剃须刀可使用某些附件（如高效智能清洁系统和快速清洗器）进行清洁。但是，检查您的剃须刀是否与这些系统兼容非常重要。 

快速清洗器

只有包装盒中随附快速清洗器的剃须刀与本系统兼容。要快速验证您的剃须刀是否与快速清洗器兼容，请将其倒置并按开/关按钮。如果您看到清洗提示（3 点）已开启，这意味着您可以使用快速清洗器清洁此剃须刀。目前，快速清洗器随附于以下型号
：S5579、S5584/6、S7782/3/6/8。 
 

高效智能清洁系统

飞利浦高效智能清洁系统可用于为您的飞利浦剃须刀充电、清洁和润滑。升级版高效智能清洁系统（型号 5.2 ）还随附吹干程序。

飞利浦高效智能清洁 5.1 系统与所有 7000 系列和 5000 系列 (S51xx - S56xx) 飞利浦剃须刀均兼容，其外观类似于图 1（添加新旧型号的对比图）。

飞利浦高效智能清洁 5.2 系统与所有 9000 系列飞利浦剃须刀均兼容。

如果图片识别不能帮助您确定剃须刀是否与高效智能清洁系统兼容，请参阅用户手册或与我们联系。 

此页面上的信息适用于以下型号： S9933/50 , S9935/50 , S9936/55 , S5099/03 , S5166/03 , S5366/04 , S5266/16 , SP9880/62 , S5666/98 , S7888/99 , S5532/00 , S7735/55 , S7732/50 , S7731/40 , S5536/09 , S5533/08 , S5531/00 , S8050/96 , S5535/05 , S6670/02 , S6875/68 , S6688/16 , SP9810/19 , S9551/26 , S5688/76 , S80/01 , S80/02 , S7880/18 , S5951/04 , S6015/16 , S7950/18 , S7970/26 , S7910/16 , S5088/74 , S5888/75 , S588/14 , S6550/05 , S6840/25 , S6580/11 , S7340/32 , SP9880/61 , SP9863/14 , SP9861/13 , SP9860/13 , S5530/37 , S9051/26 , S9041/12 , S5551/27 , S8870/62 , S526/02 , S6011/05 , S586/12 , S566/02 , S556/12 , S5351/05 , S529/12 , S528/02 , S5580/68 , S7740/69 , S7980/68 , SP9811/65 , SP9851/70 , S5091/50 , S9781/35 , S8880/68 , S8980/12 , S5571/68 , S8860/62 , S5008/04 , S5570/43 , S5570/33 , S5380/04 , S5370/04 , S5210/04 , S5010/03 , S5011/04 , S5013/04 , S5015/61 , S5077/03 , S5078/04 , S5079/04 , S5080/03 , S5081/04 , S5082/61 , S5090/58 , S5095/58 , S5110/04 , S5620/12 , S5560/33 , S5230/04 , S5130/04 , S7310/12 , S7780/62 , S7720/35 , S7530/43 , S7370/12 , S511/12 , S571/12 , S561/12 , S551/12 , S538/12 , S531/12 , S512/12 , S510/12 , S520/12 , S530/12 , S550/12 , S560/12 , S570/12 , S575/12 , S575/50 , S9988/68 , S9031/12 , S9111/12 , S9151/12 , S9511/41 , S9711/33 , S9731/31 , S9911/62 . 更多 更少

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