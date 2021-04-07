飞利浦剃须刀兼容哪种清洁系统？
飞利浦剃须刀可使用某些附件（如高效智能清洁系统和快速清洗器）进行清洁。但是，检查您的剃须刀是否与这些系统兼容非常重要。
快速清洗器
只有包装盒中随附快速清洗器的剃须刀与本系统兼容。要快速验证您的剃须刀是否与快速清洗器兼容，请将其倒置并按开/关按钮。如果您看到清洗提示（3 点）已开启，这意味着您可以使用快速清洗器清洁此剃须刀。目前，快速清洗器随附于以下型号
：S5579、S5584/6、S7782/3/6/8。
：S5579、S5584/6、S7782/3/6/8。
高效智能清洁系统
飞利浦高效智能清洁系统可用于为您的飞利浦剃须刀充电、清洁和润滑。升级版高效智能清洁系统（型号 5.2 ）还随附吹干程序。
飞利浦高效智能清洁 5.1 系统与所有 7000 系列和 5000 系列 (S51xx - S56xx) 飞利浦剃须刀均兼容，其外观类似于图 1（添加新旧型号的对比图）。
飞利浦高效智能清洁 5.2 系统与所有 9000 系列飞利浦剃须刀均兼容。
如果图片识别不能帮助您确定剃须刀是否与高效智能清洁系统兼容，请参阅用户手册或与我们联系。
飞利浦高效智能清洁 5.1 系统与所有 7000 系列和 5000 系列 (S51xx - S56xx) 飞利浦剃须刀均兼容，其外观类似于图 1（添加新旧型号的对比图）。
飞利浦高效智能清洁 5.2 系统与所有 9000 系列飞利浦剃须刀均兼容。
如果图片识别不能帮助您确定剃须刀是否与高效智能清洁系统兼容，请参阅用户手册或与我们联系。