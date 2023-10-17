要使飞利浦剃须刀保持干净、清爽和良好的工作状态，您需要定期更换清洁系统的清洁液盒。



在本常见问题解答中，您可以了解如何以及何时更换飞利浦须刀清洁中心（如右图所示）和高效智能清洁系统（如左图所示）的清洁液盒。



注意：自动清洁系统不能替代手动彻底清洁。飞利浦建议每月至少彻底清洁一次剃须刀。详情请参阅您的用户手册。