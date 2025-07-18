默认情况下，您的牙刷设置为高强度。这是三个指示灯中的第三个也是强度最大的。

中间的指示灯表示中等强度。

底部的指示灯表示低强度。

在刷牙过程中，您可以通过按强度指示灯或在 Sonicare 应用程序中更改设置。