如何在 Sonicare 牙刷上更改强度设置？
发表于 18 July 2025
您可以通过手柄或应用程序更改 Sonicare 牙刷的强度。请查看以下用于更改 Sonicare 牙刷强度的各种方法。
在 Sonicare Prestige 9900 上更改强度
默认情况下，您的牙刷设置为高强度。这是三个指示灯中的第三个也是强度最大的。
-
中间的指示灯表示中等强度。
-
底部的指示灯表示低强度。
在刷牙过程中，您可以通过按强度指示灯或在 Sonicare 应用程序中更改设置。
在 DiamondClean Smart 上更改强度
您可以选择三种不同的强度级别：低、中和高。强度将会根据您连接的刷头自动选择。在刷牙时，您可以通过按模式/强度按钮来更改强度。如果手柄已暂停或关闭，则无法调整此功能。
使用电源按钮更改强度
某些 Sonicare 牙刷具有强度选项，但没有 LED 灯。这些型号允许在使用时通过按电源按钮来更改强度。
在 FlexCare Platinum 上更改强度
您可以选择三种不同的强度级别：低、中和高。要提高强度级别，请按 + 按钮。按 - 按钮则可以降低强度。您可以在刷牙过程中随时进行调整。
在 Sonicare 应用程序上更改强度（仅限 Prestige）
您也可以在 Sonicare 应用程序中更改 Sonicare Prestige 牙刷的强度。说明如下：
-
打开 Sonicare 用程序。
-
在预刷牙屏幕上，轻触 ^ 按钮可以展开牙刷设置：在屏幕的上半部分轻触“低”、“中”或“高”强度。
-
更新屏幕上将显示一个对勾标记。表示您的强度已成功更改。它也将显示在手柄上。
-
轻触 < 箭头可开始以新强度刷牙。