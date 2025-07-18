搜索词

飞利浦支持

如何在 Sonicare 牙刷上更改强度设置？

发表于 18 July 2025
您可以通过手柄或应用程序更改 Sonicare 牙刷的强度。请查看以下用于更改 Sonicare 牙刷强度的各种方法。  

在 Sonicare Prestige 9900 上更改强度

默认情况下，您的牙刷设置为高强度。这是三个指示灯中的第三个也是强度最大的。  

  • 中间的指示灯表示中等强度。  

  • 底部的指示灯表示低强度。 

在刷牙过程中，您可以通过按强度指示灯或在 Sonicare 应用程序中更改设置。

在 DiamondClean Smart 上更改强度

您可以选择三种不同的强度级别：低、中和高。强度将会根据您连接的刷头自动选择。在刷牙时，您可以通过按模式/强度按钮来更改强度。如果手柄已暂停或关闭，则无法调整此功能。 

使用电源按钮更改强度

某些 Sonicare 牙刷具有强度选项，但没有 LED 灯。这些型号允许在使用时通过按电源按钮来更改强度。

在 FlexCare Platinum 上更改强度

您可以选择三种不同的强度级别：低、中和高。要提高强度级别，请按 + 按钮。按 - 按钮则可以降低强度。您可以在刷牙过程中随时进行调整。 

在 Sonicare 应用程序上更改强度（仅限 Prestige）

您也可以在 Sonicare 应用程序中更改 Sonicare Prestige 牙刷的强度。说明如下： 

  1. 打开 Sonicare 用程序。 

  1. 在预刷牙屏幕上，轻触 ^ 按钮可以展开牙刷设置：在屏幕的上半部分轻触“低”、“中”或“高”强度。 

  1. 更新屏幕上将显示一个对勾标记。表示您的强度已成功更改。它也将显示在手柄上。 

  1. 轻触 < 箭头可开始以新强度刷牙。 

此页面上的信息适用于以下型号： HX9911/87 , HX9911/86 , HX9911/69 , HX9911/68 , HX9997/42 , HX9997/41 , HX9911/62 , HX9996/13 , HX9996/11 , HX9997/32 , HX9997/31 , HX9996/12 , HX9912/77 , HX9912/78 , HX9912/79 , HX9172/38 , HX9609/04 , HX9684/04 , HX9649/03 , HX9901/33 , HX9361/62 , HX9351/52 , HX7533/01 , HX9192/01 , HX9944/02 , HX9984/02 , HX9903/02 , HX9903/42 , HX9924/22 , HX9924/12 , HX9954/52 , HX6616/52 , HX9392/91 , HX9312/02 , HX6616/51 , HX6616/50 , HX9172/19 , HX9372/04 , HX6631/01 , HX6632/09 , HX9362/67 , HX9172/10 , HX9352/04 , HX9182/08 , HX9141/08 , HX9112/02 , HX9322/14 , HX9332/04 , HX9322/12 , HX9382/03 , HX9332/03 , HX9332/05 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

常见问题解答

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。