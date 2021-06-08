如何使用飞利浦湿用吸尘器清洁硬地板？

您的飞利浦湿用吸尘器配有一个水箱，一个浸湿条和两个相同的微细纤维拖地垫。将这些附件安装到吸嘴后，您可以湿擦硬地板。

如何使用飞利浦 Aqua 型号进行湿擦？

将水注入水箱，如有，可以加几滴地板清洁剂。 将拖地垫放在地板上，然后将水箱置于顶部。将吸嘴与搭扣和环线紧固件对准。将吸嘴连接到水箱。 打开设备。现在，您可以同时进行吸尘和湿擦。 对于更脏污的位置，请使用 Aqua 喷射脚踏添加更多清洁剂。飞利浦 8000 系列型号 XC8347 和 XC8349 备注：这些设备没有脚踏，因为所需的水量可自动调节。 全部清洁？将水箱从吸嘴上拆下。将垫从水箱拆下，将水箱清空，让其晾干。您可以在自来水下冲洗或在洗衣机中清洗垫子（最高 60°C）。 要使用飞利浦 Aqua 型号湿擦硬地板，请按照以下步骤操作： 单击此处 了解有关如何开始使用飞利浦无绳吸尘器 5000 系列的更多信息， 单击此处 了解有关如何开始使用飞利浦无绳吸尘器 8000 系列的更多信息。

是否可在水箱中使用温水？ 是，您可以向水箱中加入温水或冷水。无需使用蒸馏水，您可以使用普通自来水。

是否可以使用任何地板清洁剂？ 如果您想使用液体地板清洁剂，请确保使用低泡沫或无泡沫型。由于水箱容量为 200ml，您应仅在水中加入几滴液体地板清洁剂。

如何清洁脏污的水箱？ 要正确清洗水箱，请将一份白醋与三份水混合。摇晃水箱，然后将水箱（让混合物在其中留存一整夜）放在防水表面上。倒空水箱，用清水彻底冲洗，然后再使用。