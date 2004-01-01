清洗并将胡须和面部擦干。 如果您的胡须修剪器或多功能理容组合随附多个卡入式修剪梳，您可以使用这些修剪梳获得所需的毛发长度。修剪梳上的数字表示修剪后剩余的毛发长度。只需将相应的修剪梳扣合在产品上，即可开始修剪。如果您的产品随附可调节修剪梳，请先设定正确的设置。

但首次修剪时，您可以以最大修剪长度设置或最高长度设置来使用修剪梳开始操作，让您自己先熟悉产品。