要使用飞利浦胡须修剪器或护理器整齐、高效地修剪胡须，请遵循以下提示。
如何用飞利浦产品修剪胡须？
发表于 2025 年 6 月 27 日
步骤 1：全面修剪胡须
清洗并将胡须和面部擦干。如果您的胡须修剪器或多功能理容组合随附多个卡入式修剪梳，您可以使用这些修剪梳获得所需的毛发长度。修剪梳上的数字表示修剪后剩余的毛发长度。只需将相应的修剪梳扣合在产品上，即可开始修剪。如果您的产品随附可调节修剪梳，请先设定正确的设置。
如果您的产品随附一个卡入式护肤修剪梳，这可以帮助您保护肌肤，同时打造贴合的修剪效果。护肤修剪梳可以在全面保护肌肤的同时，为您带来满意、清洁的外观。修剪梳引导皮肤远离刀片，为您带来紧贴而顺滑的修剪效果。
但首次修剪时，您可以以最大修剪长度设置或最高长度设置来使用修剪梳开始操作，让您自己先熟悉产品。
逆着胡须生长的方向修剪，以去除多余毛发。重复采用较短的修剪设置，直至您对长度满意。
如果您的产品随附一个卡入式护肤修剪梳，这可以帮助您保护肌肤，同时打造贴合的修剪效果。护肤修剪梳可以在全面保护肌肤的同时，为您带来满意、清洁的外观。修剪梳引导皮肤远离刀片，为您带来紧贴而顺滑的修剪效果。
但首次修剪时，您可以以最大修剪长度设置或最高长度设置来使用修剪梳开始操作，让您自己先熟悉产品。
逆着胡须生长的方向修剪，以去除多余毛发。重复采用较短的修剪设置，直至您对长度满意。
步骤 2：确定颈线
要获得完美的胡须颈部轮廓，只需将手指水平放在喉结上，然后在此轮廓下修剪出一条垂直线条。在下颚轮廓下方沿一侧向外剃须，然后返回中心部位，再向另一侧剃须。仅在您希望保留短茬时，方可免除此步骤。如果要完整修剪胡须，颈部轮廓很重要。
步骤 3：修剪胡须并进行剃须
剃除新胡须颈部轮廓下已修剪的毛发。您可以使用飞利浦电动剃须刀、不带修剪梳的修剪器或手动刀片去除这些毛发。如果您的产品随附一个卡入式护肤修剪梳，这可以帮助您保护肌肤，同时打造贴合的修剪效果。使用修剪器或护肤修剪梳时，请将修剪部件平坦的一侧紧贴皮肤放置，逆着毛发生长的方向移动，以贴近皮肤的距离修剪。
步骤 4：选择您的脸颊轮廓
如果您喜欢自然点的胡须脸颊线条，则无需进行修剪。如果您喜欢比较前卫、清爽的外观，则可以在鬓角下方选择采用较直或略圆的线条。您可以将修剪部件垂直按压在皮肤上并上下移动，同时轻轻施加压力，这样便可以塑造您的脸颊线条。脸颊线条越低，脸部显得越长。
步骤 5：打造须髭造型
您可以将须髭的长度修剪为与胡须相同，或让其稍长于胡须，以便更加醒目。要想拥有漂亮、洁净的唇线，闭上嘴并保持微笑。保持须髭洁净并修剪底部（不用修剪梳），从而在唇部上方形成 1 毫米清晰的线条（可选）。