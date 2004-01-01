搜索词

飞利浦致力于减少塑料浪费。作为我们环保工作的一部分，某些飞利浦产品不再随附 USB 电源适配器。虽然似乎会造成不便，但我们向您保证，这是因为大多数消费者已经拥有一个或多个 USB 壁式适配器。

我们将继续随产品提供可与 USB 电源适配器一起使用的 USB 充电电缆。 
 
以下是有关飞利浦产品可使用的电源适配器的更多信息。 

我可以在 Philips.com 上购买 USB 适配器吗？

飞利浦 USB 电源适配器的可购买情况因国家/地区而异。您可以搜索以下适配器之一（HQ87 或 WAA1001/WA2001），或在 Philips.com 网站上搜索“USB 壁式适配器”或“壁式适配器”。如果您未找到想要查找的产品，请联系我们

我已有 USB 电源适配器

如果您已有 USB 电源适配器，请确保电源适配器经过认证并符合安全标准，最好是值得信赖的品牌。请参阅以下安全充电标准：

  • 输入电压：100-240V。
  • 输出电压：5V。
  • 功率输出：1A 或更高。
  • 如果要在潮湿环境中（例如浴室）使用产品或为产品充电，请务必使用防溅 (IPX4) 等级的适配器。

 

我没有 USB 电源适配器

我们建议使用防溅 (IPX4) 适配器。您可以在飞利浦在线商城或任何其他零售商处购买此适配器。请查看适配器上的“IPX4”字样或符号。

下面是 HQ87 IPX4 壁式适配器的示例。
注意：标识防溅或 IPX4 的图标和图像因国家/地区而异。查看用户手册，了解根据产品推荐的 USB 壁式充电器。
 
产品类别建议使用的适配器
飞利浦理容和美容：OneBlade、剃须刀、女士剃毛器、理容器和理发器飞利浦 HQ87 防溅 IPX4 适配器。 
飞利浦 Sonicare：电动牙刷和水牙线洁牙器飞利浦 WAA1001 防溅 IPX4 适配器（白色）
飞利浦 WAA2001 防溅 IPX4 适配器（黑色）
 

更多信息？

有关我们可持续发展目标的更多信息，请访问 Philips.com
 

