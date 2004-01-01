产品类别 建议使用的适配器 飞利浦理容和美容：OneBlade、剃须刀、女士剃毛器、理容器和理发器 飞利浦 HQ87 防溅 IPX4 适配器。 飞利浦 Sonicare：电动牙刷和水牙线洁牙器 飞利浦 WAA1001 防溅 IPX4 适配器（白色）

飞利浦 WAA2001 防溅 IPX4 适配器（黑色）

我们建议使用防溅 (IPX4) 适配器。您可以在飞利浦在线商城或任何其他零售商处购买此适配器。请查看适配器上的“IPX4”字样或符号。下面是 HQ87 IPX4 壁式适配器的示例。注意：标识防溅或 IPX4 的图标和图像因国家/地区而异。查看用户手册，了解根据产品推荐的 USB 壁式充电器。