搜索词

飞利浦支持

如何清洁飞利浦护理器？

发表于 2025 年 6 月 27 日

为了保持飞利浦护理器的最佳性能，请务必在每次使用后清洁产品。请勿使用腐蚀性洗涤剂、擦洗垫或抹布、汽油、丙酮等来清洁护理器。

请参阅以下有关如何清洁飞利浦护理器的说明。

提示：清洁后存放飞利浦护理器时，请将其与修剪梳或保护盖一起存放，以防止刀片意外损坏。


 

可水洗修剪器

可水洗修剪器在手柄背面或用户手册中印有水龙头符号。

印有水龙头符号的可水洗修剪器可用水清洗，这并不表示您可以在淋浴或沐浴时用它修剪毛发。

要清洁这些设备，请取下附件和刀片，并用水清洁其下方区域。请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会去除刀片上的防护润滑脂并影响其性能。请先单独清洗和晾干附件，再将其重新安装到修剪器。切勿将产品浸入水中。

可水洗修剪器

防水修剪器

防水修剪器印有淋浴或沐浴符号，可以安全地用水清洗，并可在淋浴或沐浴时使用。出于安全考虑，这些防水修剪器只能在不接电源的情况下使用，并且在连接到电源时无法打开。

清洁前，请确保电源已关闭，产品已从电源插座上断开。要清洁这些设备，请取出设备的任何修剪梳和修剪部件。用温水清洁修剪梳和修剪部件。甩干多余水分，让部件完全风干。不要用毛巾或纸巾擦干修剪刀头，因为这样可能会使其损坏。
 
请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会去除刀片上的防护润滑脂并影响其性能。

有关您所用型号的详细说明，请参阅用户手册。
 
防水修剪器

不可水洗修剪器

这些护理器在用户手册中或手柄背面印有一个打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。清洁前，请确保电源已关闭，产品已从电源插座上断开。从产品上取下修剪梳和修剪部件。使用随附的清洁刷或棉签清洁修剪部件和产品内侧。  

有关您所用型号的详细说明，请参阅用户手册。

 

不可水洗修剪器

此页面上的信息适用于以下型号： HC5610/15 , HC5690/15 , HC2088/15 , HC2089/15 , HC2067/15 , HC2066/15 , HC3505/15 , BT7501/15 , BT7520/15 , HC3588/15 , BT3206/14 , HC1089/15 , MG7720/15 , MG3730/15 , BT1214/15 , BT7206/15 , BT7220/15 , HC1088/15 , HC1099/15 , HC1066/15 , HC1055/15 , HC9450/15 , HC5447/15 , HC5446/15 , HC5450/15 , HC3426/15 , BT9290/32 , QT4000/15 , QG3371/16 , QG3340/16 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

常见问题解答

联系飞利浦

我们很乐意为您服务

联系飞利浦

我们很乐意为您服务

在寻找别的东西吗？

了解所有飞利浦支持选项

支持主页

最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。