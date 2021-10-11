为了保持飞利浦护理器的最佳性能，请务必在每次使用后清洁产品。请勿使用腐蚀性洗涤剂、擦洗垫或抹布、汽油、丙酮等来清洁护理器。
请参阅以下有关如何清洁飞利浦护理器的说明。
提示：清洁后存放飞利浦护理器时，请将其与修剪梳或保护盖一起存放，以防止刀片意外损坏。
Article Published Date : 2025 年 6 月 27 日
可水洗修剪器在手柄背面或用户手册中印有水龙头符号。
印有水龙头符号的可水洗修剪器可用水清洗，这并不表示您可以在淋浴或沐浴时用它修剪毛发。
要清洁这些设备，请取下附件和刀片，并用水清洁其下方区域。请勿使用肥皂水或任何清洁剂，因为这可能会去除刀片上的防护润滑脂并影响其性能。请先单独清洗和晾干附件，再将其重新安装到修剪器。切勿将产品浸入水中。
这些护理器在用户手册中或手柄背面印有一个打叉的水龙头符号。这些产品不可用水清洗。清洁前，请确保电源已关闭，产品已从电源插座上断开。从产品上取下修剪梳和修剪部件。使用随附的清洁刷或棉签清洁修剪部件和产品内侧。
有关您所用型号的详细说明，请参阅用户手册。
