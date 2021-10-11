为了保持飞利浦护理器的最佳性能，请务必在每次使用后清洁产品。请勿使用腐蚀性洗涤剂、擦洗垫或抹布、汽油、丙酮等来清洁护理器。



请参阅以下有关如何清洁飞利浦护理器的说明。

提示：清洁后存放飞利浦护理器时，请将其与修剪梳或保护盖一起存放，以防止刀片意外损坏。



