如何启用或禁用 Sonicare 牙刷上的压力传感器？ 发表于 2024 年 8 月 23 日 如果以下说明无法解决问题，请联系我们或单击此处提交在线保修申请，以便我们可以支持您获得更换设备。所有 Sonicare 牙刷和牙线器均提供 2 年保修。Sonicare 牙刷可测量您在刷牙时所施加的压力，以保护牙龈和牙齿。如果施加的压力过大，手柄将改变其振动强度。您可以按照以下说明启用或禁用此功能。 将牙刷放在充电器上。牙刷在充电器上时，按住模式/强度按钮并按电源按钮两次。牙刷手柄将发出两次蜂鸣音，以确认该功能已启用。按住模式/强度按钮并在充电器上按两次电源按钮，以禁用压力传感器。刷柄将发出一声哔声，以确认该功能已禁用。 DiamondClean 钻石亮白型牙刷 DiamondClean 钻石亮白型智能牙刷使用方法与上述方法略有不同。 按住模式/强度按钮（下方按钮）。按住模式/强度按钮的同时，按两次电源按钮（上方按钮）。松开模式/强度按钮。如果您看到牙刷底座上的电池电量指示灯闪烁两次并听到两声蜂鸣音，则该功能已激活。如果重复此操作以停用该进程，您将看到电池电量指示灯闪烁一次，并听到一声蜂鸣音。