如何清洁和维护我的飞利浦 Barista Brew 浓缩咖啡机？

机器正面：

您可以每周使用湿布对咖啡机的正面进行一次清洁，去除咖啡渍和咖啡粉残留物。



水盘：

确保每天或在“水盘已满”红色指示灯亮起后倒空水盘。要每周清洗水盘，请将其取出，请将其取出并在水龙头下用适量洗涤剂冲洗。您也可以使用洗碗机清洗水盘。



水箱：

每周将水箱拿到水龙头下冲洗一次。



您可以在飞利浦 Barista Brew 浓缩咖啡机用户手册中找到有关清洁和维护的更多详细步骤。

