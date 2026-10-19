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如何清洁和维护我的飞利浦 Barista Brew 浓缩咖啡机？

为使您的咖啡保持最佳质量，请按照说明操作并观看以下视频，了解如何清洁和维护您的飞利浦 Barista Brew 浓缩咖啡机。
 

此页面上的信息适用于以下型号： PSA3218/01.

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