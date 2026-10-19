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如何清洁和维护我的飞利浦 Barista Brew 浓缩咖啡机？
为使您的咖啡保持最佳质量，请按照说明操作并观看以下视频，了解如何清洁和维护您的飞利浦 Barista Brew 浓缩咖啡机。
确保咖啡机已准备就绪，水箱中已加满水，并从冲煮头上取下过滤器（如果有）。将一个容器放在冲煮头下方。按浓缩咖啡按钮煮一些热水。咖啡机煮完热水后，使用清洁刷清洁冲煮头，并擦除附着的咖啡颗粒或咖啡油脂。
每次使用后，应彻底冲洗过滤器内侧和外侧，并彻底清洗过滤篮以使其保持清洁。将过滤篮和冲煮手柄晾干，然后将其装回原位。
您应该每月或者在过滤篮或过滤器出口的孔堵塞时，使用飞利浦咖啡油去除片 (CA6704) 或清洁针来清洁漏液孔。
每次使用后，用湿布彻底擦拭热水杆/蒸汽棒。运行蒸汽功能五到十秒钟，将蒸汽棒内部管道冲洗干净并确保其未堵塞。每月清洁时，请使用飞利浦牛奶回路清洁粉 (CA6705) 清洁蒸汽管。
注意：当蒸汽棒堵塞时，请使用清洁针工具较粗的一端，您可以使用该工具清洁热水杆/蒸汽棒末端的孔。
机器正面：
您可以每周使用湿布对咖啡机的正面进行一次清洁，去除咖啡渍和咖啡粉残留物。
水盘：
确保每天或在“水盘已满”红色指示灯亮起后倒空水盘。要每周清洗水盘，请将其取出，请将其取出并在水龙头下用适量洗涤剂冲洗。您也可以使用洗碗机清洗水盘。
水箱：
每周将水箱拿到水龙头下冲洗一次。
您可以在飞利浦 Barista Brew 浓缩咖啡机用户手册中找到有关清洁和维护的更多详细步骤。
飞利浦 Barista Brew 浓缩咖啡机配有咖啡碾磨机，可让您更好地把控冲煮效果。
为防止研磨咖啡出口堵塞，请每两周使用研磨机清洁刷（参见下图）清洁一次碾磨机和研磨咖啡出口。有关详细说明，请参阅用户手册。
此页面上的信息适用于以下型号： PSA3218/01.