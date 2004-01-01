如果您的飞利浦个人护理产品随附 USB 充电电缆，请使用该电缆连接飞利浦 IPX4 壁式适配器进行充电，或采用下文列出的其他合适充电方式。
注意：在为产品充电之前，请仔细阅读以下安全信息。如需了解完整的重要安全信息，请参阅随产品提供的文档。
我可以使用什么来为 USB 充电型飞利浦产品充电？
发表于 2025 年 8 月 11 日
安全第一
如果您在潮湿的环境（例如浴室）中为飞利浦产品充电，请一律使用 IPX4 适配器以确保安全充电。IPX4 表示该适配器具备防溅能力。
无论您选择哪种适配器，请确保它符合以下要求（相关信息通常印在适配器上）。
输入电压：100-240V。
输出电压：5V。
功率输出：1A 或更高。
防水等级：IPX4*（防溅，适用于潮湿环境）。
认证标志：您所在国家/地区的相关认证/合规标志（例如 CE、UL、UKCA、INMETRO、IRAM 等）
重要提示：使用未经认证的适配器可能造成安全风险或严重人身伤害。在用水清洁产品之前，请务必先断开产品与适配器的连接。
*提示：IPX4 中的 X 是一个占位符，会替换为适配器说明中的一个数字（例如 IP24 或 IP44）。“IP”后面的第二个数字是“4”，即表示适配器为防溅型。
飞利浦适配器
如果您没有适配器，可以直接从飞利浦购买合适的适配器。适配器的型号将因您拥有的产品类型而异。
飞利浦理容与美容产品 - OneBlade、Head Pro、剃须刀、女士剃毛器、理容器和理发器：
飞利浦 HQ87 型 IPX4 适配器。
飞利浦 Sonicare - 电动牙刷和冲牙器：
飞利浦 WAA1001 IPX4 级防溅适配器（白色），或飞利浦 WAA2001 IPX4 级防溅适配器（黑色）。
购买飞利浦适配器：
集成式 USB 插孔/插座
您可以使用建筑物内的专用 USB 插座为您的产品充电，前提是它符合上述“安全第一”部分所述的规格。在用水清洁产品之前，请从电源上拔下产品插头。
另一品牌的 USB 适配器
您可以使用任何知名品牌的 USB 壁装适配器为您的产品充电，前提是它符合上述“安全第一”部分所述的规格。相关信息应该印在适配器上，如下例所示：