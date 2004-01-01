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我可以使用什么来为 USB 充电型飞利浦产品充电？

发表于 2025 年 8 月 11 日
如果您的飞利浦个人护理产品随附 USB 充电电缆，请使用该电缆连接飞利浦 IPX4 壁式适配器进行充电，或采用下文列出的其他合适充电方式。

注意：在为产品充电之前，请仔细阅读以下安全信息。如需了解完整的重要安全信息，请参阅随产品提供的文档。

安全第一

如果您在潮湿的环境（例如浴室）中为飞利浦产品充电，请一律使用 IPX4 适配器以确保安全充电。IPX4 表示该适配器具备防溅能力。

无论您选择哪种适配器，请确保它符合以下要求（相关信息通常印在适配器上）。

输入电压：100-240V。
输出电压：5V。
功率输出：1A 或更高。
防水等级：IPX4*（防溅，适用于潮湿环境）。
认证标志：您所在国家/地区的相关认证/合规标志（例如 CE、UL、UKCA、INMETRO、IRAM 等）

重要提示：使用未经认证的适配器可能造成安全风险或严重人身伤害。在用水清洁产品之前，请务必先断开产品与适配器的连接。 

*提示：IPX4 中的 X 是一个占位符，会替换为适配器说明中的一个数字（例如 IP24 或 IP44）。“IP”后面的第二个数字是“4”，即表示适配器为防溅型。

飞利浦适配器

如果您没有适配器，可以直接从飞利浦购买合适的适配器。适配器的型号将因您拥有的产品类型而异。

飞利浦理容与美容产品 - OneBlade、Head Pro、剃须刀、女士剃毛器、理容器和理发器：
飞利浦 HQ87 型 IPX4 适配器。 

飞利浦 Sonicare - 电动牙刷和冲牙器：
飞利浦 WAA1001 IPX4 级防溅适配器（白色），或飞利浦 WAA2001 IPX4 级防溅适配器（黑色）。

购买飞利浦适配器：

  • 如果您居住在美国，请单击此处申请适配器
  • 如果您居住在加拿大，请单击此处并联系客户支持部门寻求帮助。
  • 如果您居住在世界其他地方，请单击此处并在页面顶部的搜索栏中输入相关的适配器型号。请注意，此页面顶部的搜索栏经过优化，可帮助用户找到产品支持信息。因此，务必单击提供的链接并使用新页面上的搜索功能，而不是此页面。

集成式 USB 插孔/插座

您可以使用建筑物内的专用 USB 插座为您的产品充电，前提是它符合上述“安全第一”部分所述的规格。在用水清洁产品之前，请从电源上拔下产品插头。

另一品牌的 USB 适配器

您可以使用任何知名品牌的 USB 壁装适配器为您的产品充电，前提是它符合上述“安全第一”部分所述的规格。相关信息应该印在适配器上，如下例所示：
图片展示了 USB 适配器插头上印有的规格

此页面上的信息适用于以下型号： XP9407/39 , XP9405/52 , XP9404/31 , X9002/10 , X9001/10 , XP9403/06 , XP9402/31 , XP9401/47 , XP9400/26 , XP9210/22 , XP9209/05 , XP9203/20 , XP9202/20 , X9000/10 , XP9201/20 , XP9200/05 , XP9403/49 , X5102/10 , X5101/10 , S5898/35 , X5001/00 , X5002/00 , X5005/05 , X5003/00 , X5005/00 , S1118/02 , S1112/02 , S1213/02 , BRL146/80 , S9647/37 , S9642/37 , S7837/50 , S7836/55 , S7832/40 , S5836/09 , S5835/07 , S5832/01 , S5831/01 , S5830/05 , S8850/96 , SU7366/91 , S7388/07 , S7880/18 , S5888/75 , S588/14 , S586/12 , BT1214/15 , S6830/95 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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