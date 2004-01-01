如果您在潮湿的环境（例如浴室）中为飞利浦产品充电，请一律使用 IPX4 适配器以确保安全充电。IPX4 表示该适配器具备防溅能力。



无论您选择哪种适配器，请确保它符合以下要求（相关信息通常印在适配器上）。



输入电压：100-240V。

输出电压：5V。

功率输出：1A 或更高。

防水等级：IPX4*（防溅，适用于潮湿环境）。

认证标志：您所在国家/地区的相关认证/合规标志（例如 CE、UL、UKCA、INMETRO、IRAM 等）



重要提示：使用未经认证的适配器可能造成安全风险或严重人身伤害。在用水清洁产品之前，请务必先断开产品与适配器的连接。

*提示：IPX4 中的 X 是一个占位符，会替换为适配器说明中的一个数字（例如 IP24 或 IP44）。“IP”后面的第二个数字是“4”，即表示适配器为防溅型。