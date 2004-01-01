搜索词

飞利浦 i9000 系列剃须刀上的符号代表什么意思？

发表于 2025 年 6 月 23 日

飞利浦剃须刀会通过符号、图标及其他信号传达重要的使用与养护信息。

本文所示部分图标附带英文文字说明。剃须刀上的文字会根据语言设置而变化，但图标在所有语言中保持一致。

注意：本文仅适用于飞利浦 i9000 系列剃须刀。图标和符号可能会因您使用的是 i9000、i9000 Prestige 还是 i9000 Prestige Ultra 而有所不同。颜色可能与下方示例略有差异。

插头与箭头符号

下面带有箭头的电源插头小符号表示剃须刀连接电源时无法使用。

请在开启剃须刀前先断开电源连接。

水龙头与剃须刀头符号

上方有流水龙头、下方为已拆卸剃须刀头的图标表示剃须刀需要进行深度清洁。该提醒每月自动出现一次。

请按照用户手册中的说明进行清洁（提示：用户手册也可在线查看）。

三个水滴符号

三个水滴符号表示剃须刀需要清洁。该图标会在每次剃须后自动出现。

请按照用户手册中的说明进行清洁（提示：用户手册也可在线查看）。

横线符号

一条横杠或横线表示剃须刀电量低。

请将剃须刀连接电源进行充电。

剃须刀充电时，横线会从底部开始依次闪烁并填满，直至所有横线持续亮起，表示剃须刀已充满电。

IQ 符号

由字母 I 和 Q 组成的图标表示剃须刀集成的 SkinIQ 技术正在监测剃须过程。

电池

小电池图标表示电池电量已（几乎）耗尽。


请将剃须刀连接电源并充电。

羽毛、剃须刀头、加号 (+) 和气泡符号

以下符号表示剃须刀的剃须模式。

  • 羽毛图标：柔剃模式
  • 五边形剃须刀头图标：常规模式
  • 带加号 (+) 的五边形剃须刀头图标：强力模式
  • 气泡图标：湿剃模式，用于搭配剃须泡沫或啫喱剃须

在剃须刀开启状态下，按显示屏底部的按钮可切换模式。

液体容器符号

当须刀清洁中心的清洁液盒需要更换时，剃须刀手柄上会出现一个装有蓝色液体的小容器图标。

挂锁符号

当旅行锁已启用时，剃须刀手柄上会出现一个小挂锁图标。此功能可防止剃须刀在旅行或存放过程中意外自动开启。

有关启用和关闭旅行锁的说明，请参阅用户手册（也可在线查看）。

提示：对于 i9000，长按电源按钮约 5 秒即可启用或关闭旅行锁。对于 i9000 Prestige 和 i9000 Prestige Ultra，请使用显示屏底部的菜单按钮进入旅行锁设置。 

带对话气泡的手机符号

带有对话气泡/通知符号的手机小图标表示剃须刀正在与男士理容应用程序通信，或剃须刀的存储空间几乎已满。

定期将剃须数据与男士理容应用程序同步，以获取有关剃须性能的深入分析和更多信息。

