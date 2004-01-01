当旅行锁已启用时，剃须刀手柄上会出现一个小挂锁图标。此功能可防止剃须刀在旅行或存放过程中意外自动开启。

有关启用和关闭旅行锁的说明，请参阅用户手册（也可在线查看）。

提示：对于 i9000，长按电源按钮约 5 秒即可启用或关闭旅行锁。对于 i9000 Prestige 和 i9000 Prestige Ultra，请使用显示屏底部的菜单按钮进入旅行锁设置。