飞利浦剃须刀会通过符号、图标及其他信号传达重要的使用与养护信息。
本文所示部分图标附带英文文字说明。剃须刀上的文字会根据语言设置而变化，但图标在所有语言中保持一致。
注意：本文仅适用于飞利浦 i9000 系列剃须刀。图标和符号可能会因您使用的是 i9000、i9000 Prestige 还是 i9000 Prestige Ultra 而有所不同。颜色可能与下方示例略有差异。
Article Published Date : 2025 年 6 月 23 日
飞利浦剃须刀会通过符号、图标及其他信号传达重要的使用与养护信息。
本文所示部分图标附带英文文字说明。剃须刀上的文字会根据语言设置而变化，但图标在所有语言中保持一致。
注意：本文仅适用于飞利浦 i9000 系列剃须刀。图标和符号可能会因您使用的是 i9000、i9000 Prestige 还是 i9000 Prestige Ultra 而有所不同。颜色可能与下方示例略有差异。
下面带有箭头的电源插头小符号表示剃须刀连接电源时无法使用。
请在开启剃须刀前先断开电源连接。
上方有流水龙头、下方为已拆卸剃须刀头的图标表示剃须刀需要进行深度清洁。该提醒每月自动出现一次。
请按照用户手册中的说明进行清洁（提示：用户手册也可在线查看）。
三个水滴符号表示剃须刀需要清洁。该图标会在每次剃须后自动出现。
请按照用户手册中的说明进行清洁（提示：用户手册也可在线查看）。
一条横杠或横线表示剃须刀电量低。
请将剃须刀连接电源进行充电。
剃须刀充电时，横线会从底部开始依次闪烁并填满，直至所有横线持续亮起，表示剃须刀已充满电。
由字母 I 和 Q 组成的图标表示剃须刀集成的 SkinIQ 技术正在监测剃须过程。
小电池图标表示电池电量已（几乎）耗尽。
请将剃须刀连接电源并充电。
以下符号表示剃须刀的剃须模式。
在剃须刀开启状态下，按显示屏底部的按钮可切换模式。
当须刀清洁中心的清洁液盒需要更换时，剃须刀手柄上会出现一个装有蓝色液体的小容器图标。
当旅行锁已启用时，剃须刀手柄上会出现一个小挂锁图标。此功能可防止剃须刀在旅行或存放过程中意外自动开启。
有关启用和关闭旅行锁的说明，请参阅用户手册（也可在线查看）。
提示：对于 i9000，长按电源按钮约 5 秒即可启用或关闭旅行锁。对于 i9000 Prestige 和 i9000 Prestige Ultra，请使用显示屏底部的菜单按钮进入旅行锁设置。
带有对话气泡/通知符号的手机小图标表示剃须刀正在与男士理容应用程序通信，或剃须刀的存储空间几乎已满。
定期将剃须数据与男士理容应用程序同步，以获取有关剃须性能的深入分析和更多信息。
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。