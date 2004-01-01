飞利浦新安怡全系列安抚奶嘴均不含双酚 A。作为领先的母婴与儿童护理品牌，飞利浦新安怡将产品安全置于首位。我们严格遵循最严格的标准，并完全符合全球立法机构制定的所有适用安全要求，以确保产品安全。

就飞利浦新安怡 SCF085/60 安抚奶嘴相关新闻，我们已复核既有检测结果，并与全球最大的独立测试、检验与认证机构 DEKRA 开展了进一步测试。检测结果亦确认：包括本次样本在内的全系列安抚奶嘴均未检出双酚 A，进一步验证了其不含双酚 A。