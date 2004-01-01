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我看到有关安抚奶嘴与双酚 A 的新闻 – 你们如何验证飞利浦新安怡安抚奶嘴不含双酚 A？

发表于 2025 年 10 月 21 日

飞利浦新安怡全系列安抚奶嘴均不含双酚 A。作为领先的母婴与儿童护理品牌，飞利浦新安怡将产品安全置于首位。我们严格遵循最严格的标准，并完全符合全球立法机构制定的所有适用安全要求，以确保产品安全。

就飞利浦新安怡 SCF085/60 安抚奶嘴相关新闻，我们已复核既有检测结果，并与全球最大的独立测试、检验与认证机构 DEKRA 开展了进一步测试。检测结果亦确认：包括本次样本在内的全系列安抚奶嘴均未检出双酚 A，进一步验证了其不含双酚 A。

此页面上的信息适用于以下型号： SCF086/05 , SCF086/06 , SCF086/04 , SCF092/05 , SCF092/04 , SCF092/03 , SCF086/03 , SCF092/02 , SCF075/01 , SCF075/02 , SCF099/24 , SCF099/25 , SCF081/11 , SCF081/12 , SCF081/08 , SCF081/07 , SCF081/06 , SCF081/05 , SCF081/04 , SCF081/03 , SCF081/02 , SCF081/01 , SCF081/09 , SCF081/10 , SCF522/01 , SCF527/01 , SCF528/01 , SCF529/01 . 点击此处显示更多产品编号 点击此处显示较少的产品编号

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