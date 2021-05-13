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好好保养 SAECO（飞利浦）浓缩咖啡机是获得美味咖啡和持久咖啡机性能的关键所在。下面是您需要了解的所有内容。
定期清洁浓缩咖啡机的冲煮套件，防止咖啡残渣堵塞回路。
每周清洁：
用温水冲洗。
每月清洁：
使用飞利浦 Saeco 去油片 CA6704 去除咖啡油。
润滑 Saeco 浓缩咖啡机的冲煮套件
经常润滑咖啡机的冲煮套件，使其机械部件能持续轻松运动。请使用 HD5061 冲煮套件润滑油。 润滑频率：
清洁咖啡漏斗，确保咖啡顺畅流过浓缩咖啡机。
每周清洁：
通过预磨咖啡容器，从上面用勺柄清理咖啡漏斗。如果没有预磨咖啡容器，从下面插入勺子。
与所有使用水的电子产品一样，Saeco 浓缩咖啡机将开始累积钙沉积物，也称水垢。
除垢频率：
到了应该除垢的时候，咖啡机会通知您。请使用飞利浦 Saeco 除垢溶液 CA6700 >。
清洁储奶容器、自动奶泡器和经典奶泡器，以确保新鲜绵密的奶泡。
每日清洁：
冲煮奶咖后执行快速清洁。用温水冲洗牛奶系统的顶部部件。
每周清洁：
拆解所有部件，并用温水清洗之。
每月清洁：
使用飞利浦 Saeco 牛奶回路清洁剂 防止牛奶回路堵塞。
我们找到了在您所在国家/地区之外提供的 {number} 件产品，所以，本地促销活动可能不适用。
我们找到多个产品。
请根据产品编号的最后 2 位数选择型号，例如 RQ1280/21。
每周用温水冲洗冲煮套件。对于每月清洗，可使用飞利浦 Saeco 去油片 CA6704，请按照用户手册中的分步说明操作。
定期润滑咖啡机的冲煮套件，让咖啡机的机械部件继续顺畅运转。
每日冲洗牛奶回路，即将奶管放在盛满清水的水壶中，然后按制作奶泡按钮。每周拆解所有部件，并在温水中清洗。每月用飞利浦 Saeco 牛奶回路清洁剂 CA6705 清洗。
冲煮奶咖后执行快速清洁。每天用温水冲洗牛奶系统的顶部部件。每周拆解所有部件，并用温水清洗这些部件。每月用飞利浦 Saeco 牛奶回路清洁剂 CA6705 清洗。
每周通过预磨咖啡容器，从上面用勺柄清理咖啡漏斗。如果没有预磨咖啡容器，从下面插入勺子。