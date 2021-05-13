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清洁和保养 Saeco 浓缩咖啡机

 

好好保养 SAECO（飞利浦）浓缩咖啡机是获得美味咖啡和持久咖啡机性能的关键所在。下面是您需要了解的所有内容。
清洁 Saeco 浓缩咖啡机的冲煮套件
润滑 Saeco 浓缩咖啡机的冲煮套件
清洁咖啡漏斗
为咖啡机除垢
清洁储奶容器和奶泡器

清洁 Saeco 浓缩咖啡机的冲煮套件

 

定期清洁浓缩咖啡机的冲煮套件，防止咖啡残渣堵塞回路。


每周清洁：

用温水冲洗。

每月清洁：

使用飞利浦 Saeco 去油片 CA6704 去除咖啡油。

润滑 Saeco 浓缩咖啡机的冲煮套件

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经常润滑咖啡机的冲煮套件，使其机械部件能持续轻松运动。请使用 HD5061 冲煮套件润滑油。

润滑频率：

  • 每天冲煮 1-5 杯，每 4 个月润滑一次。
  • 每天冲煮 6-10 杯，每 2 个月润滑一次。
  • 每天冲煮 10 杯以上，每个月润滑一次。

清洁咖啡漏斗

 

清洁咖啡漏斗，确保咖啡顺畅流过浓缩咖啡机。


每周清洁：

通过预磨咖啡容器，从上面用勺柄清理咖啡漏斗。如果没有预磨咖啡容器，从下面插入勺子。

为咖啡机除垢

 

与所有使用水的电子产品一样，Saeco 浓缩咖啡机将开始累积钙沉积物，也称水垢。


除垢频率：

到了应该除垢的时候，咖啡机会通知您。请使用飞利浦 Saeco 除垢溶液 CA6700 >

清洁储奶容器和奶泡器

 

清洁储奶容器、自动奶泡器和经典奶泡器，以确保新鲜绵密的奶泡。

 

每日清洁：

冲煮奶咖后执行快速清洁。用温水冲洗牛奶系统的顶部部件。

每周清洁：

拆解所有部件，并用温水清洗之。

每月清洁：

使用飞利浦 Saeco 牛奶回路清洁剂 防止牛奶回路堵塞。

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    清洁和保养操作说明影片。

    冲洗冲煮套件

    冲洗冲煮套件

     

    每周用温水冲洗冲煮套件。对于每月清洗，可使用飞利浦 Saeco 去油片 CA6704，请按照用户手册中的分步说明操作。
    润滑冲煮套件

    润滑冲煮套件

     

    定期润滑咖啡机的冲煮套件，让咖啡机的机械部件继续顺畅运转。
    清洁自动奶泡器

    清洁自动奶泡器

     

    每日冲洗牛奶回路，即将奶管放在盛满清水的水壶中，然后按制作奶泡按钮。每周拆解所有部件，并在温水中清洗。每月用飞利浦 Saeco 牛奶回路清洁剂 CA6705 清洗。
    清洗储奶容器

    清洗储奶容器  

     

    冲煮奶咖后执行快速清洁。每天用温水冲洗牛奶系统的顶部部件。每周拆解所有部件，并用温水清洗这些部件。每月用飞利浦 Saeco 牛奶回路清洁剂 CA6705 清洗。
    清洁咖啡漏斗

    清洁咖啡漏斗

     

    每周通过预磨咖啡容器，从上面用勺柄清理咖啡漏斗。如果没有预磨咖啡容器，从下面插入勺子。
    冲洗冲煮套件
    润滑冲煮套件
    清洁自动奶泡器
    清洗储奶容器
    清洁咖啡漏斗