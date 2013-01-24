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X-tremeUltinon LED

汽车车头灯灯泡

11005XUX2
  • 超亮，超白，超耐用。 超亮，超白，超耐用。 超亮，超白，超耐用。
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    X-tremeUltinon LED 汽车车头灯灯泡

    11005XUX2

    超亮，超白，超耐用。

    飞利浦 X-tremeUltinon LED [~HB3/HB4] 采用 6000K 的优质 LUXEON LED。我们的SafeBeam 技术使光量增加 200%，让您可以将光束照射至所需之处。采用先进的 AirCool 设计，经久耐用。 查看所有优势

    X-tremeUltinon LED 汽车车头灯灯泡

    超亮，超白，超耐用。

    飞利浦 X-tremeUltinon LED [~HB3/HB4] 采用 6000K 的优质 LUXEON LED。我们的SafeBeam 技术使光量增加 200%，让您可以将光束照射至所需之处。采用先进的 AirCool 设计，经久耐用。 查看所有优势

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    飞利浦 X-tremeUltinon LED [~HB3/HB4] 采用 6000K 的优质 LUXEON LED。我们的SafeBeam 技术使光量增加 200%，让您可以将光束照射至所需之处。采用先进的 AirCool 设计，经久耐用。 查看所有优势

    X-tremeUltinon LED 汽车车头灯灯泡

    超亮，超白，超耐用。

    飞利浦 X-tremeUltinon LED [~HB3/HB4] 采用 6000K 的优质 LUXEON LED。我们的SafeBeam 技术使光量增加 200%，让您可以将光束照射至所需之处。采用先进的 AirCool 设计，经久耐用。 查看所有优势

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      超亮，超白，超耐用。

      亮白光 LED 车头灯，外观高端大气

      • LED-HL [~HB3/HB4]
      • 6000K
      • 光量增加 200% 以上
      • 高级汽车系统
      专为反射式车头灯设计。给予反射灯额外增强。

      专为反射式车头灯设计。给予反射灯额外增强。

      飞利浦 X-tremeUltinon LED 灯专为复杂的反射式车头灯而设计。同时，在反射灯具中使用时还能提供额外的光线增强，因此无论您的灯具是何，我们可以为各种汽车型号提供服务。

      将照射光亮度提升 200%，带来超凡能见度

      在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车头灯照明。前视野和外围视野对于提升您的驾驶能力和更安全的行驶都十分重要。飞利浦 X-tremeUltinon LED 汽车车头灯的强光可将能见度提高多达 200%。一旦您体验过这种日光效果，您将会更喜欢 LED。您的视域范围越大，您的表现就越好，反应就越快，您就越安全。所以不要畏惧黑暗，选择飞利浦，您就有十足的信心和把握开始夜间行车。

      6000K 色温，发出通透白光

      飞利浦 X-tremeUltinon LED 车头灯具有高达 6000K 的色温，基于车规级 LUXEON 技术，可发出亮白、日光般的光束。有了更清晰的视野，您就能够更好地发现障碍物，采取最佳驾驶线路。而且由于您不必费劲查看前方地形，更亮的灯光可以让您获得更舒适的和令人兴奋的夜间行车体验。

      升级您的车灯，升级您的格调

      就像眼睛是我们心灵的窗口，车头灯也能表达出爱车的很多事。如果您希望升级您的格调，不需购买新款汽车，升级车头灯是最聪明的花钱方式。您的爱车是您身份的象征，所以让飞利浦 LED 车头灯代言您的风格。您获得的灯不是常见的黄灯，而是一款现代化的通透白灯。为了获得高端大气的外观，聪明的驾驶员则会选择具有非凡造型的飞利浦 LED 车头灯。

      功能强大的强光，准确照射所需之处

      最佳的车头灯绝非只是能够发出最强光线的灯。打造亮度前所未有的汽车 LED 灯泡成为更轻松的工作。重要的是您利用额外光线来做什么。不可控强光并非驾驶的理想之选，并可能产生危险的眩光。配合 SafeBeam 技术，飞利浦 LED 车头灯可将光线聚集在您所需之处。根据有关卤素前照灯的道路安全规定，设计均匀准确的光束模式。通过更精确的光线控制，您具有更大的能见度，使您成为一个更好、更安全的夜间驾驶员。

      耐用的车头灯，和您的爱车使用寿命一样长久

      您想要明亮时尚的车头灯，但您不想频繁更换出故障的灯。这是传统车灯的一个较大缺陷；灯光越强烈，其寿命就越短。在较高的光强级别, LED 持续时间更长，飞利浦 X-tremeUltinon LED 产品展现出卓越的耐用性。由于具有 AirFlux 和 AirCool 热量管理系统等功能，其使用寿命长达 12 年。在大多数汽车不断更换或升级的时间内，您的时尚新车头灯将会伴随您的爱车一生。

      创新热量管理系统，延长更多的使用寿命

      LED 车头灯灯泡产生热量，这些热量需要控制。飞利浦 AirFlux 和 AirCool 技术是一种将热量从车灯关键部件驱走的智能冷却系统。通过增加耐热性，飞利浦 LED 车头灯比目前市场上的其他同类产品更为耐用。但该耐用的车灯不仅仅是物有所值，提供很多便利，而且关乎安全。您不会希望您的车灯在使用时突然出现故障。使用飞利浦 LED 灯，您可以在静谧祥和的氛围中进行驾驶。

      超高质量级别的飞利浦汽车照明

      技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。

      轻松安装并兼容具有许多车型

      其设计可轻易安装在兼容的车辆上，驾驶员具有一定的保养经验即可轻松升级兼容车头灯。但是我们建议新的飞利浦 LED 车头灯由专业技工安装——他们将会确保您能够随时准备出发。尽管这些车头灯可以与广泛的现有车型兼容，但并非所有类型的汽车都受支持。

      技术规格

      • 包装数据

        包装类型
        X2
        EAN1
        6947939168385
        EAN3
        6947939168392

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        • 远光灯
        • 近光灯
        范围
        X-tremeUltinon LED
        类型
        • HB4
        • HB3
        ECE 认证
        基座
        P20d，P22d
        技术特色
        • AirCool
        • SafeBeam
        规格 LED 类型
        LED-HL [~HB3/HB4]

      • 电子特性

        额定功率
        25  瓦
        电压
        12  伏

      • 市场规格

        使用效果
        高级汽车系统
        产品亮点
        • 较明亮
        • 更耐用
        • 更白

      • 灯光特征

        色温
        高达 6000  K
        流明
        1760

      • 订购信息

        订单输入
        11005XUX2
        订购代码
        16838528

      • 寿命

        寿命
        长达 12 年

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