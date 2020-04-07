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    Ultinon Essential LED 头灯灯泡

    11012UE2X2

    脱颖而出

    全新飞利浦恒锐光 LED 具有出色的性价比。其采用小巧的一体化设计，具有超高亮度、时尚外观、双重散热技术以及 12 伏和 24 伏兼容性。

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    Ultinon Essential LED 头灯灯泡

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    脱颖而出

    易于安装的时尚 LED 照明灯具

    • LED-HL [~HIR2]
    • 6500 K 时尚白光
    • 简约设计，出色匹配车型
    • 与大多数汽车兼容
    畅享时尚白光体验

    畅享时尚白光体验

    为了获得高端大气的现代格调，请使用飞利浦恒锐光 LED 头灯升级您的汽车。这些灯泡具有高达 6500 K 的色温，投射出现代时尚白光，始终让您的爱车脱颖而出。

    高效散热，实现出色冷却效果

    高效散热，实现出色冷却效果

    飞利浦恒锐光 LED 头灯以其出色性能和出众的耐用性而居于 LED 技术的前沿。得益于双重散热机制 - 内置风扇和带有阳极氧化涂层的铝制散热器 - 这些 LED 头灯能更有效、更高效地散热。并可以在较长一段时间内以较高亮度工作。

    小巧紧凑的一体化设计，即插即用

    小巧紧凑的一体化设计，即插即用

    飞利浦恒锐光 LED 头灯采用全新灯泡设计，将驱动器盒集成在灯体内，为车灯中的灯泡留出更多空间，从而便于安装。享受即插即用的体验：一体式设计，让您可以轻松地从顶部取出中心环，而无需旋出。飞利浦恒锐光 LED 采用小巧紧凑的设计，使其能够与众多车型相匹配，且便于专业机修工轻松安装。

    体验增强的能见度

    体验增强的能见度

    均匀准确的光束模式，视野更清晰并且更加显眼。得益于飞利浦恒锐光 LED 头灯的精确光学设计，灯泡可将光束仅投射在行车路程中需要的范围内。不仅可以更快地发现障碍物，让您更加放心地驾驶，还可以避免危险的眩光造成对向车辆驾驶员炫目，使道路上的每个人更安全。为了获得精准光束，在您的车灯中正确地放置灯泡也非常重要。使用可调转接环，确保您实现精准的光形调校，从而获得更加出色的灯光效果，让您在行驶过程中更加安全。

    12V 和 24V 兼容性，使应用更广泛

    12V 和 24V 兼容性，使应用更广泛

    飞利浦恒锐光 LED 出色匹配各种车型，并可兼容 12 伏和 24 伏电气系统。要了解更多详情，请联系我们的授权合作伙伴或客服中心。

    期待获得持久性能，防止过早出现故障

    期待获得持久性能，防止过早出现故障

    凭借 100 多年的汽车照明经验，飞利浦照明确保我们汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用的 ISO 规范）进行设计和开发，保持始终如一高生产标准。

    可选转接环，可确保适用于大多数车型

    可选转接环，可确保适用于大多数车型

    因为 H7 车头灯具有各种灯座，您有时在安装 LED 灯时会遇到麻烦，但飞利浦恒锐光 LED 则不然。可选飞利浦 LED 连接环可确保其适用于大多数车型，因此，您可以放心购买飞利浦 LED。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      风格
      产品亮点
      飞利浦 LED 灯泡

    • 产品描述

      应用
      近光灯
      基座
      PX22d
      规格
      LED-HL [~HIR2]
      ECE 认证
      产品系列
      恒锐光 LED
      技术
      LED
      类型
      LED-HL [~HIR2]

    • 寿命

      寿命
      1500 小时

    • 光学特性

      色温
      6500 K
      流明 [lm]
      1550

    • 电子特性

      额定功率
      24  瓦
      电压
      12 伏和 24  伏

    • 订单信息

      订单输入
      11012UE2X2
      订购代码
      00390431

    • 包装数据

      EAN1
      8719018003904
      EAN3
      8719018003911
      包装类型
      X1

    • 包装产品信息

      每件毛重
      26.5  克
      长度
      10.6  厘米
      宽度
      4.8  厘米
      高度
      12.7  厘米
      每件净重
      48.1  克
      包装数量
      2
      MOQ（适用于专业买家）
      12

    • 外包装信息

      长度
      22  厘米
      宽度
      15.5  厘米
      高度
      11.5  厘米
      每件净重
      447.6  克
      每件毛重
      0.55  千克

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