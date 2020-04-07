体验增强的能见度

均匀准确的光束模式，视野更清晰并且更加显眼。得益于飞利浦恒锐光 LED 头灯的精确光学设计，灯泡可将光束仅投射在行车路程中需要的范围内。不仅可以更快地发现障碍物，让您更加放心地驾驶，还可以避免危险的眩光造成对向车辆驾驶员炫目，使道路上的每个人更安全。为了获得精准光束，在您的车灯中正确地放置灯泡也非常重要。使用可调转接环，确保您实现精准的光形调校，从而获得更加出色的灯光效果，让您在行驶过程中更加安全。