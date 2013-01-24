提供 H7 连接环，具有各种灯座，消费者在安装一些 LED 灯时会遇到困难。可选连接环确保飞利浦 LED 灯泡适合大多数车型，让您放心使用并为您带来出色的灯光效果。
您可以在 www.philips.com/automotive 上找到相关信息以评估您的车型是否需要可选连接环。提供三种型号：A 型，随附飞利浦 LED-HL [H7]。B 型和 C 型，单独出售选件，可确保适合其他车型。准许进口货单可指导您做出正确选择。C 型与飞利浦 Ultinon 和 Ultinon Essential LED-HL [~H7] 兼容。
与大多数劣质连接环不同，飞利浦 B 型和 C 型 LED 连接环由耐用的金属制成，耐高温。这些连接环在真实车况下经测试，因此，连接环性能持久且无需经常更换，您可放心使用。
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能，从而获得高端大气的风格，尽享更安全、更平稳的驾驶体验。
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