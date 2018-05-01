搜索词

  • 体验独特感受，畅享别样品质 体验独特感受，畅享别样品质 体验独特感受，畅享别样品质

    Ultinon Essential LED 恒锐光Ultinon Essential LED 汽车车头LED灯泡

    11342UEX2

    体验独特感受，畅享别样品质

    飞利浦恒锐光Ultinon Essential LED [˜H4] 汽车车头LED灯泡是准确无炫目的安全光型，安全有效照明提升100%*（*与飞利浦以往产品相比）。采用软性编织带增强水平延展性，紧凑空间也可轻松适配，兼容大多数车型。时尚外观并采用 ThermalCool 散热技术，可提供始终如一的高性能照明体验。

    查看所有优势

    Ultinon Essential LED 恒锐光Ultinon Essential LED 汽车车头LED灯泡

    相似产品

    See all 车灯

    体验独特感受，畅享别样品质

    易于安装的时尚 LED 照明灯具

    • 灯泡类型：H4
    • 6,500 K 时尚白光
    • 适合大多数车型
    • 创新性散热技术
    • 灯泡数量：2
    飞利浦技术，可提供明亮白光

    飞利浦技术，可提供明亮白光

    使用 Ultinon Essential LED 车头灯定制您的汽车，获得现代高端大气的外观。具有 6000 K 色温，这些灯发射出时尚的白光。这些 LED 灯泡具有一流的热量管理系统，可为您的旅途提供始终如一的明亮光束。

    ThermalCool 热量管理，提供卓越性能

    ThermalCool 热量管理，提供卓越性能

    热量管理是影响 LED 灯性能的关键因素。采用独特的一件式设计，飞利浦 Ultinon Essential LED 车头灯可有效地散热，因此，始终提供出色的亮度级别（即使它们温度很高 – 与劣质 LED 不同）。此外，它们持久耐用，因此，您无需经常更换。独特的 ThermalCool 技术不仅在实验室（与很多竞争对手产品不同）进行测试，还在真实车况下经测试。确保提供高性能，您可放心使用。

    优异的冷却材料，可有效散热

    优异的冷却材料，可有效散热

    由卓越材料制成，因此 Ultinon Essential LED 高度耐热损伤。很多竞争对手产品在 LED 温度变高时开始发出较弱的光束，因为它们采用劣质金属和低效的散热技术。Ultinon Essential LED 车头灯包含散热器，柔性铜制编织带和铝制灯头，有助于快速散热，以使您在整个旅途中获得始终如一的强劲光束。

    外形小巧，便于快速简单安装

    外形小巧，便于快速简单安装

    Ultinon Essential LED 灯泡的外形小巧，可轻松安装。即使是很小的车头灯，也有安装这些灯泡的空间。得益于散热器的柔性铜制编织带和曲面控制盒，您可以在汽车中安装全新 LED 灯（其他产品外形较大）。

    期待获得持久性能，防止过早出现故障

    期待获得持久性能，防止过早出现故障

    您想要借助亮白色 LED 灯获得现代化外观。但一些选择采用全新 LED 灯的用户对其体验感到失望。这通常是因为宣称的热量管理性能与在现实条件下的效果不符。换句话说，他们购买了很快会发生故障的劣质产品。飞利浦 Ultinon Essential LED 产品耐用且可靠，可在真实条件下持续使用五年。

    提供准确光束，可开阔视野且避免危险的眩光

    得益于飞利浦 Ultinon Essential LED 的精确光学设计，可在您需要时在道路上发出光线。不仅可以更快地发现障碍物，让您更加放心地驾驶，还可以避免使用危险的眩光造成其他驾驶员炫目（使道路上的每个人更安全）。为了获得锐光束，在您的车头灯中正确地放置灯泡也非常重要。使用可调连接环，您可以确保精确对准，从而获得更加出色的光性能，让您在行驶过程中更加安全。

    高品质飞利浦汽车照明

    技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）进行设计和开发，高生产标准始终保持如一。飞利浦等通常与主要品牌的车型兼容，如 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen。请参阅产品选择器指南以了解更多信息。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      风格
      产品亮点
      飞利浦 LED 灯泡

    • 产品描述

      应用
      • 远光灯
      • 近光灯
      基座
      P43t-38
      规格
      11342UEX2
      ECE 认证
      产品系列
      恒锐光 LED
      技术
      LED
      类型
      [~H4]

    • 寿命

      寿命
      长达 5 年

    • 光学特性

      色温
      6000 K

    • 电子特性

      额定功率
      17  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      11342UEX2
      订购代码
      5117231

    • 包装数据

      包装类型
      X2
      EAN1
      8719018051172
      EAN3
      8719018051189

    • 包装产品信息

      每件毛重
      1460  克
      长度
      30.5  厘米
      宽度
      16.5  厘米
      高度
      20.5  厘米
      每件净重
      1260  克
      包装数量
      2
      MOQ（适用于专业买家）
      6

    • 外包装信息

      长度
      116.7  厘米
      宽度
      92.7  厘米
      高度
      123.6  厘米

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯，若有违反相关法规需自行负责。
    © Koninklijke Philips N.V.，2004 - 2026。保留所有权利。

    点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

    我已了解

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。