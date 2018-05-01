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体验独特感受，畅享别样品质
飞利浦恒锐光Ultinon Essential LED [˜H4] 汽车车头LED灯泡是准确无炫目的安全光型，安全有效照明提升100%*（*与飞利浦以往产品相比）。采用软性编织带增强水平延展性，紧凑空间也可轻松适配，兼容大多数车型。时尚外观并采用 ThermalCool 散热技术，可提供始终如一的高性能照明体验。查看所有优势
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使用 Ultinon Essential LED 车头灯定制您的汽车，获得现代高端大气的外观。具有 6000 K 色温，这些灯发射出时尚的白光。这些 LED 灯泡具有一流的热量管理系统，可为您的旅途提供始终如一的明亮光束。
热量管理是影响 LED 灯性能的关键因素。采用独特的一件式设计，飞利浦 Ultinon Essential LED 车头灯可有效地散热，因此，始终提供出色的亮度级别（即使它们温度很高 – 与劣质 LED 不同）。此外，它们持久耐用，因此，您无需经常更换。独特的 ThermalCool 技术不仅在实验室（与很多竞争对手产品不同）进行测试，还在真实车况下经测试。确保提供高性能，您可放心使用。
由卓越材料制成，因此 Ultinon Essential LED 高度耐热损伤。很多竞争对手产品在 LED 温度变高时开始发出较弱的光束，因为它们采用劣质金属和低效的散热技术。Ultinon Essential LED 车头灯包含散热器，柔性铜制编织带和铝制灯头，有助于快速散热，以使您在整个旅途中获得始终如一的强劲光束。
Ultinon Essential LED 灯泡的外形小巧，可轻松安装。即使是很小的车头灯，也有安装这些灯泡的空间。得益于散热器的柔性铜制编织带和曲面控制盒，您可以在汽车中安装全新 LED 灯（其他产品外形较大）。
您想要借助亮白色 LED 灯获得现代化外观。但一些选择采用全新 LED 灯的用户对其体验感到失望。这通常是因为宣称的热量管理性能与在现实条件下的效果不符。换句话说，他们购买了很快会发生故障的劣质产品。飞利浦 Ultinon Essential LED 产品耐用且可靠，可在真实条件下持续使用五年。
得益于飞利浦 Ultinon Essential LED 的精确光学设计，可在您需要时在道路上发出光线。不仅可以更快地发现障碍物，让您更加放心地驾驶，还可以避免使用危险的眩光造成其他驾驶员炫目（使道路上的每个人更安全）。为了获得锐光束，在您的车头灯中正确地放置灯泡也非常重要。使用可调连接环，您可以确保精确对准，从而获得更加出色的光性能，让您在行驶过程中更加安全。
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）进行设计和开发，高生产标准始终保持如一。飞利浦等通常与主要品牌的车型兼容，如 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen。请参阅产品选择器指南以了解更多信息。
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