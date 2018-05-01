提供准确光束，可开阔视野且避免危险的眩光

得益于飞利浦 Ultinon Essential LED 的精确光学设计，可在您需要时在道路上发出光线。不仅可以更快地发现障碍物，让您更加放心地驾驶，还可以避免使用危险的眩光造成其他驾驶员炫目（使道路上的每个人更安全）。为了获得锐光束，在您的车头灯中正确地放置灯泡也非常重要。使用可调连接环，您可以确保精确对准，从而获得更加出色的光性能，让您在行驶过程中更加安全。