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Ultinon LED

车头灯灯泡

11342ULX2
  • 更出众的白光效果 更出众的白光效果 更出众的白光效果
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    Ultinon LED 车头灯灯泡

    11342ULX2

    更出众的白光效果

    飞利浦耀白光系列 LED-HL [˜H4] 车头灯为您带来更出众的亮度体验：时尚的 6000K 白光效果和出色的车头灯光束性能。依托集成电子技术，实现简约设计，出色匹配车型。 查看所有优势

    Ultinon LED 车头灯灯泡

    更出众的白光效果

    飞利浦耀白光系列 LED-HL [˜H4] 车头灯为您带来更出众的亮度体验：时尚的 6000K 白光效果和出色的车头灯光束性能。依托集成电子技术，实现简约设计，出色匹配车型。 查看所有优势

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      更出众的白光效果

      造型简约的亮白光 LED

      • LED-HL [~H4]
      • 6000K
      • 光量增加 160%
      • 简约设计，出色匹配车型
      最高质量级别的飞利浦汽车照明

      最高质量级别的飞利浦汽车照明

      技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能，从而获得高端大气的风格，尽享更安全、更平稳的驾驶体验。

      将光量增加 160%，带来卓越能见度

      黑暗中的驾驶要求非常严苛，您将高度依赖车辆的头灯照明。车辆的前方视野和外围视野对于提升您安全驾驶的能力来说都十分重要。飞利浦耀白光系列 LED 汽车头灯可将能见度提高多达 160%。一旦您体验过这种日光效果，您将会更喜欢 LED。您的视域范围越大，您的驾驶表现就越好，反应就越快，您也就越安全。所以不要畏惧黑暗，选择飞利浦，您就有十足的信心和把握开启夜行之路。

      依托集成电子技术，实现轻松安装

      飞利浦耀白光系列 LED 采用全新的灯泡设计，在灯体内集成了驱动器盒电子技术。驱动器盒是 LED 的大脑：它负责控制功率和光线输出等性能问题。市场中许多其他 LED 升级解决方案都是在 LED 灯体的外部配备驱动器盒。飞利浦耀白光系列 LED 则直接将其集成在灯体内部，从而借助最小的空间实现了设计优化。优化的 LED 尺寸是关键，因为多个光学器件都非常小。飞利浦耀白光系列 LED 采用简约设计，使其能够与众多车型相匹配，且便于专业机修工轻松安装。

      使用寿命更长的耐用 LED 汽车灯泡

      您想要明亮时尚的车灯。但您肯定不想频繁更换出故障的灯泡。这是传统车灯的一个显著缺陷：灯光越强烈，其寿命就越短。LED 则更加经久耐用。飞利浦耀白光系列 LED 产品卓越表现，持久耐用：使用寿命可长达 8 年。

      6000K 色温，发出通透白光

      飞利浦耀白光系列 LED 车头灯具有高达 6000K 的色温，可发出日光般的亮白光束。有了更清晰的视野，您就能够更及时地发现障碍物，采取最佳驾驶线路。而且由于您不必费劲查看前方地形，更亮的灯光可以让您获得更加舒适和令人兴奋的夜间行车体验。

      安装简易，并兼容众多车型

      耀白光系列专为轻松安装而设计，驾驶员只要具有一定的保养操作经验，即可自己为爱车轻松升级匹配的车灯。但我们仍然建议您选择专业技工安装飞利浦 LED 车头灯 – 他们能确保您的车灯升级准确无误，您的爱车能随时出发。尽管这些车头灯可匹配兼容的车型广泛，但并非所有车型都能适用。

      技术规格

      • 包装数据

        包装类型
        X2
        EAN1
        8727900398472
        EAN3
        8727900398540

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        • 远光灯
        • 近光灯
        范围
        耀白光 LED
        类型
        H4
        ECE 认证
        基座
        P43t-38
        规格 LED 类型
        LED-HL [~H4]
        技术特色
        内置电子驱动器

      • 电子特性

        额定功率
        15  瓦
        电压
        12 伏 - 24  伏

      • 市场规格

        使用效果
        简约设计，出色匹配车型
        产品亮点
        更出众的白光效果

      • 光学特性

        色温
        高达 6000K
        流明
        800/1000

      • 订单信息

        订单输入
        11342ULX2
        订购代码
        39847231

      • 寿命

        寿命
        长达 8 年

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