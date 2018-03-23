依托集成电子技术，实现轻松安装

飞利浦耀白光系列 LED 采用全新的灯泡设计，在灯体内集成了驱动器盒电子技术。驱动器盒是 LED 的大脑：它负责控制功率和光线输出等性能问题。市场中许多其他 LED 升级解决方案都是在 LED 灯体的外部配备驱动器盒。飞利浦耀白光系列 LED 则直接将其集成在灯体内部，从而借助最小的空间实现了设计优化。优化的 LED 尺寸是关键，因为多个光学器件都非常小。飞利浦耀白光系列 LED 采用简约设计，使其能够与众多车型相匹配，且便于专业机修工轻松安装。