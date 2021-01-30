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  • 专为汽车发烧友的突破性 LED 专为汽车发烧友的突破性 LED 专为汽车发烧友的突破性 LED
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    Ultinon Pro9000 采用专用汽车 LED

    11362U90CWX2

    专为汽车发烧友的突破性 LED

    飞利浦 Ultinon Pro9000 制定了 LED 改型灯泡新标准。它将亮度提升 250%*，白光增亮，性能出色，采用小巧设计，易于安装到大多数车辆上。*与最低法律标准相比。

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    Ultinon Pro9000 采用专用汽车 LED

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    专为汽车发烧友的突破性 LED

    LED 呈现原始汽车性能

    • 灯泡类型：H11
    • 照明强度提升高达 250% 以上
    • 5,800 K 冷白光
    • Lumileds TopContact LED
    • 灯泡数量：2

    照明强度提升高达 250% 以上

    新飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯灯泡提供您驾驶所需的出色可见度。与卤素灯泡的最低法定标准相比，它们将亮度提升 250%*，在道路上带来始终如一的光线。其优化光谱使道路标志更显眼。让您看得更远，反应更快！

    OEM LED 是飞利浦汽车售后市场的专属产品

    始终领先，飞利浦 Ultinon Pro9000 凭借其出众的优质 Lumileds TopContact LED 芯片提升性能。这些出色的 OEM LED 提供优化的照明一致性，产生较少热量且具有理想的灯光颜色，带来更清晰的可见性。全球主要汽车制造商选择 Lumileds 汽车 LED 芯片和飞利浦车头灯灯泡的原因之一在于其提供优质的组件和技术，为您带来无与伦比的性能和延长的灯泡使用寿命。

    高达 5,800 K 色温，打造亮白光

    实用且兼顾性能。飞利浦 Ultinon Pro9000 具有高达 5800 K 的色温，经原厂设备制造商认证，可大幅提高在夜间驾驶的眼睛舒适度。这可缓解疲劳，降低眼睛过劳的风险，带来更安全、更愉快的夜间驾车体验。

    在道路所需位置为您提供精确照明

    得益于飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡上采用的 LED 芯片具有理想的定位功能，可以在道路所需位置为驾驶员提供精确照明，而不会使迎面而来的驾驶员目眩。我们的灯泡还具有飞利浦 SafeBeam 技术，可产生出色的可用光束和无眩光模式。飞利浦 Ultinon Pro9000 可确保驾驶更安全。

    小体积，大功能

    飞利浦 Ultinon Pro9000 采用小巧但有效的设计，为您提供强大技术。将性能和易用性考虑在内，飞利浦 Ultinon Pro9000 可允许轻松安装。

    高电气兼容性，适合大多数车辆

    LED 改型和卤素灯泡在电压、构成和功耗方面各有不同。将您的卤素灯泡更换为其他 LED 可能会造成如闪烁光等问题。飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡无需其他适配器**，即可消除大多数车辆中的闪烁情况。它们可与车辆的电气系统搭配使用，提供始终如一的光束和色温。

    12V 和 24V 兼容，更具可用性

    飞利浦 Ultinon Pro9000 兼容 12V 和 24V 电气系统，使其适用于大多数车型。

    延长的使用寿命，长达 5,000 小时

    您想要明亮时尚的雾灯，但不想频繁更换出故障的灯。这是传统车头灯的一个较大缺陷；灯光越强烈，其寿命就越短。在较高的光线强度下，LED 的使用寿命更长，且飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯经久耐用。得益于采用如 AirBoost 和 AirCool 热管理系统等功能，它们可使用长达 5,000 小时。

    经久耐用，满足当今的驾驶员需求

    飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡具有 IP65 等级防尘进入和防水溅保护，它们还符合 EMI，汽车行业电磁干扰标准。精心制造，旨在满足现代驾驶汽车生活方式的所需，经久耐用，满足当今驾驶员的需求。它们的日常应用表现为驾驶员带来了信心，并在整个驾驶途中提供更明亮、始终如一的照明。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      灯光更明亮
      产品亮点
      汽车级 LED

    • 产品描述

      应用
      • 远光灯
      • 近光灯
      基座
      PGJ19-2
      规格
      LED H11 11362 U90CW X2
      ECE 认证
      范围
      Ultinon Pro9000
      技术特色
      AirBoost、SafeBeam 技术
      技术
      LED
      类型
      LED-HL [~H11]

    • 寿命

      寿命
      5000 小时

    • 光学特性

      色温
      5800K
      流明 [lm]
      1350

    • 电子特性

      额定功率
      16  瓦
      电压 [V]
      13.2 V

    • 订单信息

      订单输入
      11362U90CWX2
      订购代码
      716231

    • 包装数据

      包装类型
      X2
      EAN1
      8719018007162
      EAN3
      8719018007179

    • 包装产品信息

      每件毛重
      346  克
      长度
      15.2  厘米
      宽度
      7  厘米
      高度
      18.9  厘米
      每件净重
      53  克
      包装数量
      2 件
      MOQ（适用于专业买家）
      6 个装

    • 外包装信息

      长度
      32.5  厘米
      宽度
      22  厘米
      高度
      19.1  厘米
      每件净重
      22  克
      每件毛重
      2.4  千克

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    • 与卤素灯泡的最低法定标准相比。
    • 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯，若有违反相关法规需自行负责
    • * 在某些极少数情况下，可能需要其他灯具维修 CANbus 才能彻底消除闪烁情况。

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