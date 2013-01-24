最高质量级别的飞利浦汽车照明

技术先进的飞利浦照明产品闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用的 ISO 规范）进行设计和开发，保持始终如一的高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是放心品质。您可以获得强劲的亮光和精确的光束性能。同时彰显高端大气的格调。同时，您还可以享受更安全、更平稳的驾驶体验。