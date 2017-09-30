室外照明的主要目的在于帮助您看清前路亦被注视，您没有理由不同时做到令人赏心悦目。如果您希望在不购买一辆更新汽车的情况下升级您的格调，则将外部照明更换为 LED 是一种省钱的好办法。升级您的外部照明，采用明亮的红色刹车灯和鲜艳的琥珀色转向信号和明亮的白色示廓和倒车灯。您的汽车是您身份的体现，使用飞利浦外部信号 LED 灯彰显您的格调。
在行车时发送车辆的预期动作信号对您的行车安全至关重要。为避免碰撞，其他人需要知道您要做什么。明亮的信号灯确保他人可以看到您，以提高安全性。无论是倒车、定位还是停车，飞利浦耀白光系列 LED 信号灯均可为您提供所需性能，给其他驾驶员留出重要的额外时间以对您的行车动作作出反应。
白炽灯需要一些时间才会亮起并达到峰值性能。另一方面，LED 灯为“即刻亮起”型。二者的区别在于以几分之一秒来度量。在猛烈制动时，几分之一秒都至关重要。例如，以 100 千米/小时的速度，反应时间仅为 0.4 秒，相当于额外 11 米的反应距离 – 即，大约 2.5 个车长的额外思考时间。通过使用飞利浦 LED 刹车灯，一旦您决定制动，后面的驾驶员即可知道。
飞利浦 LED 外部照明系列专为提高光线分布的智能性而设计，以确保在您需要之处（无论倒车、停止或信号）投射外部信号灯。提供广角和良好的光导漫射，不仅使您可以清晰地查看道路状况，还可使其他驾驶员更好地看到您。
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为选择飞利浦就意味着选择高品质。选择飞利浦，您就可以获得强劲的照明和精确的光束性能。从而获得高端大气的格调。
耀白光系列专为轻松安装而设计，驾驶员只要具有一定的保养操作经验，即可自己为爱车轻松升级匹配的车灯。但我们仍然建议您选择专业技工安装飞利浦 LED 车头灯 – 他们能确保您的车灯升级准确无误，您的爱车能随时出发。尽管这些车头灯可匹配兼容的车型广泛，但并非所有车型都能适用。
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