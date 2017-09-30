升级您的车灯，升级您的格调

室外照明的主要目的在于帮助您看清前路亦被注视，您没有理由不同时做到令人赏心悦目。如果您希望在不购买一辆更新汽车的情况下升级您的格调，则将外部照明更换为 LED 是一种省钱的好办法。升级您的外部照明，采用明亮的红色刹车灯和鲜艳的琥珀色转向信号和明亮的白色示廓和倒车灯。您的汽车是您身份的体现，使用飞利浦外部信号 LED 灯彰显您的格调。