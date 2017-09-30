搜索词

  • 明亮信号，时尚驾驶。 明亮信号，时尚驾驶。 明亮信号，时尚驾驶。

    Ultinon LED 汽车信号灯泡

    11498ULRX2

    明亮信号，时尚驾驶。

    使用色彩明亮的信号灯，感受时尚驾驶。高强度红色飞利浦耀白光系列 LED [˜P21W] 刹车灯不但明亮，而且造型美观，因此，您可以安全、时尚地发出信号。

    查看所有优势

    Ultinon LED 汽车信号灯泡

    相似产品

    See all 信号和内部照明灯

    明亮信号，时尚驾驶。

    高品质耐用 LED。

    • LED-S25 [~P21W]
    • 灯泡数量：2
    • 12 伏，红色高强度
    • 刹车灯，后雾灯

    升级您的车灯，升级您的格调

    室外照明的主要目的在于帮助您看清前路亦被注视，您没有理由不同时做到令人赏心悦目。如果您希望在不购买一辆更新汽车的情况下升级您的格调，则将外部照明更换为 LED 是一种省钱的好办法。升级您的外部照明，采用明亮的红色刹车灯和鲜艳的琥珀色转向信号和明亮的白色示廓和倒车灯。您的汽车是您身份的体现，使用飞利浦外部信号 LED 灯彰显您的格调。

    更明亮的信号，提高安全性

    在行车时发送车辆的预期动作信号对您的行车安全至关重要。为避免碰撞，其他人需要知道您要做什么。明亮的信号灯确保他人可以看到您，以提高安全性。无论是倒车、定位还是停车，飞利浦耀白光系列 LED 信号灯均可为您提供所需性能，给其他驾驶员留出重要的额外时间以对您的行车动作作出反应。

    即刻亮起灯，增加快速制动的安全性

    白炽灯需要一些时间才会亮起并达到峰值性能。另一方面，LED 灯为“即刻亮起”型。二者的区别在于以几分之一秒来度量。在猛烈制动时，几分之一秒都至关重要。例如，以 100 千米/小时的速度，反应时间仅为 0.4 秒，相当于额外 11 米的反应距离 – 即，大约 2.5 个车长的额外思考时间。通过使用飞利浦 LED 刹车灯，一旦您决定制动，后面的驾驶员即可知道。

    良好的光导漫射，增强可视性

    飞利浦 LED 外部照明系列专为提高光线分布的智能性而设计，以确保在您需要之处（无论倒车、停止或信号）投射外部信号灯。提供广角和良好的光导漫射，不仅使您可以清晰地查看道路状况，还可使其他驾驶员更好地看到您。

    超高质量级别的飞利浦汽车照明

    技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为选择飞利浦就意味着选择高品质。选择飞利浦，您就可以获得强劲的照明和精确的光束性能。从而获得高端大气的格调。

    安装简易，并兼容众多车型

    耀白光系列专为轻松安装而设计，驾驶员只要具有一定的保养操作经验，即可自己为爱车轻松升级匹配的车灯。但我们仍然建议您选择专业技工安装飞利浦 LED 车头灯 – 他们能确保您的车灯升级准确无误，您的爱车能随时出发。尽管这些车头灯可匹配兼容的车型广泛，但并非所有车型都能适用。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      风格
      产品亮点
      明亮信号，时尚驾驶

    • 产品描述

      应用
      刹车灯，后雾灯
      基座
      BA15s
      规格 LED 类型
      LED-S25 [~P21W]
      ECE 认证
      ECE 标志
      -
      产品系列
      耀白光 LED
      技术特色
      即刻亮起
      技术
      LED
      类型
      [~P21W]

    • 寿命

      寿命
      长达 8 年

    • 光学特性

      流明
      80
      色温
      红色

    • 电子特性

      额定功率
      2.7  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      11498ULRX2
      订购代码
      5011330

    • 包装数据

      EAN1
      8719018050113
      EAN3
      8719018050120
      包装类型
      X2

    • 包装产品信息

      长度
      6.8  厘米
      宽度
      2.8  厘米
      高度
      9.2  厘米
      包装数量
      2
      MOQ（适用于专业买家）
      20

    • 外包装信息

      长度
      19.5  厘米
      宽度
      15.1  厘米
      高度
      8.5  厘米
      每件毛重
      0.6  千克

    Badge-D2C

    获取此产品的支持

    查找产品提示、常见问题解答、用户手册以及安全与合规信息。

    推荐产品

    最近查看的产品

    • 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯，若有违反相关法规需自行负责。
    © Koninklijke Philips N.V.，2004 - 2026。保留所有权利。

    点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

    我已了解

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。