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Ultinon LED

汽车信号灯泡

11498ULWX2
  • 明亮信号，时尚驾驶。 明亮信号，时尚驾驶。 明亮信号，时尚驾驶。
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    Ultinon LED 汽车信号灯泡

    11498ULWX2

    明亮信号，时尚驾驶。

    使用色彩明亮的信号灯，感受时尚驾驶。飞利浦耀白光系列 LED [~P21W] 倒车信号灯不但明亮，而且造型美观，因此，您可以安全、时尚地发出信号。 查看所有优势

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      明亮信号，时尚驾驶。

      高品质耐用 LED。

      • LED-S25 [~P21W]
      • 灯泡数量：2
      • 12 伏，6000 K 日光效果
      • 倒车

      升级您的车灯，升级您的格调

      室外照明的主要目的在于帮助您看清前路亦被注视，您没有理由不同时做到令人赏心悦目。如果您希望在不购买一辆更新汽车的情况下升级您的格调，则将外部照明更换为 LED 是一种省钱的好办法。升级您的外部照明，采用明亮的红色刹车灯和鲜艳的琥珀色转向信号和明亮的白色示廓和倒车灯。您的汽车是您身份的体现，使用飞利浦外部信号 LED 灯彰显您的格调。

      更明亮的信号，提高安全性

      在行车时发送车辆的预期动作信号对您的行车安全至关重要。为避免碰撞，其他人需要知道您要做什么。明亮的信号灯确保他人可以看到您，以提高安全性。无论是倒车、定位还是停车，飞利浦耀白光系列 LED 信号灯均可为您提供所需性能，给其他驾驶员留出重要的额外时间以对您的行车动作作出反应。

      倒车时，6000K 日光效果可增强可视性

      倒车时，视野受限。由于座位位置，您无法立即看到所有角度。并且，在黑暗的环境中倒车更加危险。所以，倒车档时，毫无疑问常发生事故。飞利浦 LED 倒车灯可提供功能强大的日光效果，最高可达 6000K，可立即有效地照亮您车后的区域。可视区域拓宽，安全性提高。

      良好的光导漫射，增强可视性

      飞利浦 LED 外部照明系列专为提高光线分布的智能性而设计，以确保在您需要之处（无论倒车、停止或信号）投射外部信号灯。提供广角和良好的光导漫射，不仅使您可以清晰地查看道路状况，还可使其他驾驶员更好地看到您。

      超高质量级别的飞利浦汽车照明

      技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为选择飞利浦就意味着选择高品质。选择飞利浦，您就可以获得强劲的照明和精确的光束性能。从而获得高端大气的格调。

      安装简易，并兼容众多车型

      耀白光系列专为轻松安装而设计，驾驶员只要具有一定的保养操作经验，即可自己为爱车轻松升级匹配的车灯。但我们仍然建议您选择专业技工安装飞利浦 LED 车头灯 – 他们能确保您的车灯升级准确无误，您的爱车能随时出发。尽管这些车头灯可匹配兼容的车型广泛，但并非所有车型都能适用。

      技术规格

      • 包装数据

        EAN1
        8727900398892
        EAN3
        8727900398908
        包装类型
        X2

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        倒车
        范围
        耀白光 LED
        类型
        [~P21W]
        ECE 认证
        基座
        BA15s
        规格 LED 类型
        LED-S25 [~P21W]
        技术特色
        即刻亮起

      • 电子特性

        电压
        12  伏

      • 市场规格

        使用效果
        风格
        产品亮点
        明亮信号，时尚驾驶

      • 光学特性

        色温
        高达 6000K
        流明
        190

      • 订单信息

        订单输入
        11498ULWX2
        订购代码
        39889230

      • 外包装信息

        高度
        8.5  厘米
        长度
        19.5  厘米
        宽度
        15.1  厘米
        每件毛重
        0.6  千克

      • 包装产品信息

        高度
        9.2  厘米
        长度
        6.8  厘米
        宽度
        2.8  厘米
        MOQ（适用于专业买家）
        20
        包装数量
        2

      • 寿命

        寿命
        长达 8 年

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          • 请确保依照当地交通法规使用替换式 LED 车灯，若有违反相关法规需自行负责。