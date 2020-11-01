Ultinon Pro3000 SI 汽车信号灯泡
脱颖而出
升级到飞利浦 Ultinon Pro3000 LED [˜W5W] 示廓灯，感受时尚驾驶。这款信号灯不但可提供明亮的日光效果，而且造型美观，因此，您可以安全、时尚地发出信号。 查看所有优势
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Ultinon Pro3000 SI 汽车信号灯泡
脱颖而出
持久、生动的 LED 信号
- 灯类型：W5W
- 12V，6000 K 日光效果
- 高级汽车系统
- 灯泡数量：2
提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号
针对车辆动向发出信号对您的安全至关重要。为了避免碰撞，其他人需要知道您的下一步举动。当恶劣天气导致能见度下降时，对明亮和动态信号的需求就会变得更迫切。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 信号灯可为车外和车内提供高达 6000 K 的强大日光效果。您的汽车透露着您的个性，所以不妨使用飞利浦 LED 信号灯来秀出您的风格。
经优化可增强可见性
无论是用作停车灯、储藏格、仪表板还是行李箱照明，飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 都能为您提供均匀的光线。其广角设计可确保将光线投射到需要的位置。
易于安装，且兼容众多车型
享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3000 随附标准灯座，因此更换简单快捷。
耐用且持久的 LED 照明灯具
您想要明亮时尚的车灯，但不想不断更换坏灯泡。这是传统车头灯的一个主要缺点 - 光线越强，使用寿命就越短。在相同的光线强度下，LED 的使用寿命更长。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 灯的使用寿命长达 3000 小时，十分耐用。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
风格
- 产品亮点
-
飞利浦 LED 信号灯
-
产品描述
- 应用
-
信号和内部照明灯
- 基座
-
W21x9.5d
- 规格
-
LED-T10 [~W5W]
- ECE 认证
-
否
- 产品系列
-
Ultinon Pro3000
- 技术
-
LED
- 类型
-
LED-T10 [~W5W]
-
寿命
- 寿命
-
3000 小时
-
光学特性
- 流明
-
55
- 色温
-
6000 K
-
电子特性
- 额定功率
-
0.6
瓦
- 电压
-
12
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
11961U30CWB2
- 订购代码
-
00694330
-
包装数据
- EAN1
-
8719018006943
- EAN3
-
8719018006950
- 包装类型
-
B2
-
包装产品信息
- 每件毛重
-
14.47
克
- 长度
-
9.5
厘米
- 宽度
-
1.5
厘米
- 高度
-
13.5
厘米
- 每件净重
-
2.3
克
- 包装数量
-
2
- MOQ（适用于专业买家）
-
10
-
外包装信息
- 长度
-
14.2
厘米
- 宽度
-
12.1
厘米
- 高度
-
10.3
厘米
- 每件毛重
-
0.49
千克
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