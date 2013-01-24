如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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针对车辆动向发出信号对您的安全至关重要。为了避免碰撞，其他人需要知道您的下一步举动。当恶劣天气导致能见度下降时，对明亮和动态信号的需求就会变得更迫切。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 信号灯可为车外和车内提供高达 6000 K 的强大日光效果。您的汽车透露着您的个性，所以不妨使用飞利浦 LED 信号灯来秀出您的风格。
无论是用作停车灯、储藏格、仪表板还是行李箱照明，飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 都能为您提供均匀的光线。其广角设计可确保将光线投射到需要的位置。
享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3000 随附标准灯座，因此更换简单快捷。
您想要明亮时尚的车灯，但不想不断更换坏灯泡。这是传统车头灯的一个主要缺点 - 光线越强，使用寿命就越短。在相同的光线强度下，LED 的使用寿命更长。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 灯的使用寿命长达 3000 小时，十分耐用。
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