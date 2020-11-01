提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

针对车辆动向发出信号对您的安全至关重要。为了避免碰撞，其他人需要知道您的下一步举动。当恶劣天气导致能见度下降时，对明亮和动态信号的需求就会变得更迫切。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 信号灯可为车外和车内提供高达 6000 K 的强大日光效果。您的汽车透露着您的个性，所以不妨使用飞利浦 LED 信号灯来秀出您的风格。