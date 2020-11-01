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    Ultinon Pro3000 SI 汽车信号灯泡

    11961U30CWB2

    脱颖而出

    升级到飞利浦 Ultinon Pro3000 LED [˜W5W] 示廓灯，感受时尚驾驶。这款信号灯不但可提供明亮的日光效果，而且造型美观，因此，您可以安全、时尚地发出信号。

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    Ultinon Pro3000 SI 汽车信号灯泡

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    脱颖而出

    持久、生动的 LED 信号

    • 灯类型：W5W
    • 12V，6000 K 日光效果
    • 高级汽车系统
    • 灯泡数量：2

    提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

    针对车辆动向发出信号对您的安全至关重要。为了避免碰撞，其他人需要知道您的下一步举动。当恶劣天气导致能见度下降时，对明亮和动态信号的需求就会变得更迫切。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 信号灯可为车外和车内提供高达 6000 K 的强大日光效果。您的汽车透露着您的个性，所以不妨使用飞利浦 LED 信号灯来秀出您的风格。

    经优化可增强可见性

    无论是用作停车灯、储藏格、仪表板还是行李箱照明，飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 都能为您提供均匀的光线。其广角设计可确保将光线投射到需要的位置。

    易于安装，且兼容众多车型

    享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3000 随附标准灯座，因此更换简单快捷。

    耐用且持久的 LED 照明灯具

    您想要明亮时尚的车灯，但不想不断更换坏灯泡。这是传统车头灯的一个主要缺点 - 光线越强，使用寿命就越短。在相同的光线强度下，LED 的使用寿命更长。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 灯的使用寿命长达 3000 小时，十分耐用。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      风格
      产品亮点
      飞利浦 LED 信号灯

    • 产品描述

      应用
      信号和内部照明灯
      基座
      W21x9.5d
      规格
      LED-T10 [~W5W]
      ECE 认证
      产品系列
      Ultinon Pro3000
      技术
      LED
      类型
      LED-T10 [~W5W]

    • 寿命

      寿命
      3000 小时

    • 光学特性

      流明
      55
      色温
      6000 K

    • 电子特性

      额定功率
      0.6  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      11961U30CWB2
      订购代码
      00694330

    • 包装数据

      EAN1
      8719018006943
      EAN3
      8719018006950
      包装类型
      B2

    • 包装产品信息

      每件毛重
      14.47  克
      长度
      9.5  厘米
      宽度
      1.5  厘米
      高度
      13.5  厘米
      每件净重
      2.3  克
      包装数量
      2
      MOQ（适用于专业买家）
      10

    • 外包装信息

      长度
      14.2  厘米
      宽度
      12.1  厘米
      高度
      10.3  厘米
      每件毛重
      0.49  千克

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