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Ultinon Pro3000 SI

汽车信号灯泡

11961U30CWB2
  • 脱颖而出 脱颖而出 脱颖而出
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    Ultinon Pro3000 SI 汽车信号灯泡

    11961U30CWB2

    脱颖而出

    升级到飞利浦 Ultinon Pro3000 LED [˜W5W] 示廓灯，感受时尚驾驶。这款信号灯不但可提供明亮的日光效果，而且造型美观，因此，您可以安全、时尚地发出信号。 查看所有优势

    Ultinon Pro3000 SI 汽车信号灯泡

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      持久、生动的 LED 信号

      • LED-T10 [~W5W]
      • 灯泡数量：2
      • 12 伏，6000 K 日光效果
      • 高级汽车系统

      提供更明亮的室外照明，发送您意图的信号

      针对车辆动向发出信号对您的安全至关重要。为了避免碰撞，其他人需要知道您的下一步举动。当恶劣天气导致能见度下降时，对明亮和动态信号的需求就会变得更迫切。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 信号灯可为车外和车内提供高达 6000 K 的强大日光效果。您的汽车透露着您的个性，所以不妨使用飞利浦 LED 信号灯来秀出您的风格。

      经优化可增强可见性

      无论是用作停车灯、储藏格、仪表板还是行李箱照明，飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 都能为您提供均匀的光线。其广角设计可确保将光线投射到需要的位置。

      易于安装，且兼容众多车型

      享受即插即用的体验：飞利浦 Ultinon Pro3000 随附标准灯座，因此更换简单快捷。

      耐用且持久的 LED 照明灯具

      您想要明亮时尚的车灯，但不想不断更换坏灯泡。这是传统车头灯的一个主要缺点 - 光线越强，使用寿命就越短。在相同的光线强度下，LED 的使用寿命更长。飞利浦 Ultinon Pro3000 LED 灯的使用寿命长达 3000 小时，十分耐用。

      技术规格

      • 包装数据

        EAN1
        8719018006943
        EAN3
        8719018006950
        包装类型
        B2

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        信号和内部照明灯
        范围
        Ultinon Pro3000
        类型
        LED-T10 [~W5W]
        ECE 认证
        规格
        LED-T10 [~W5W]
        基座
        W21x9.5d

      • 电子特性

        额定功率
        0.6  瓦
        电压
        12  伏

      • 市场规格

        使用效果
        风格
        产品亮点
        飞利浦 LED 信号灯

      • 光学特性

        色温
        6000 K
        流明
        55

      • 订单信息

        订单输入
        11961U30CWB2
        订购代码
        00694330

      • 外包装信息

        高度
        10.3  厘米
        长度
        14.2  厘米
        宽度
        12.1  厘米
        每件毛重
        0.49  千克

      • 包装产品信息

        每件毛重
        14.47  克
        高度
        13.5  厘米
        长度
        9.5  厘米
        每件净重
        2.3  克
        宽度
        1.5  厘米
        MOQ（适用于专业买家）
        10
        包装数量
        2

      • 寿命

        寿命
        3000 小时

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