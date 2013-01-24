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Ultinon LED

耀白光 汽车车头LED灯泡

11972ULX2
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    Ultinon LED 耀白光 汽车车头LED灯泡

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    更出众的白光效果

    飞利浦耀白光Ultinon LED-HL [˜H7]汽车车头LED灯泡为您带来更出众的亮度体验，增亮达160%*，并拥有时尚的 6000K 白光日光效果和出色的LED车灯光束性能。驱动盒一体化紧凑设计，适配性更高；Air Flux散热技术有效提升散热效果与产品寿命；符合欧盟ECE R10电磁兼容法规标准。 查看所有优势

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      更出众的白光效果

      造型简约的亮白光 LED

      • LED-HL [~H7]
      • 6000K
      • 光量增加 160%
      • 简约设计，出色匹配车型
      高质量级别的飞利浦汽车照明

      高质量级别的飞利浦汽车照明

      技术先进的飞利浦照明产品闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用的 ISO 规范）进行设计和开发，保持始终如一的高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是放心品质。您可以获得强劲的亮光和精确的光束性能。同时彰显高端大气的格调。同时，您还可以享受更安全、更平稳的驾驶体验。

      将光量增加 160%*，带来卓越能见度

      在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车头灯照明。前视野和外围视野对于提升您更安全行驶的驾驶能力来说都十分重要。飞利浦 Ultinon LED 汽车车头灯可将能见度提高多达 160%*。一旦您体验过这种日光效果，您将会更喜欢 LED。您的视域范围越大，您的表现就越好，反应就越快，您也就越安全。所以不要畏惧黑暗，选择飞利浦，您就有十足的信心和把握开始夜间行车。（*与飞利浦以往产品相比）

      依托集成电子技术，实现轻松安装

      飞利浦 Ultinon LED 采用全新的灯泡设计，在灯体内集成了驱动器盒电子技术。驱动器盒是 LED 的大脑：它负责控制功率和光线输出等性能问题。市场中许多其他 LED 改进解决方案都是在 LED 灯体的外部配备驱动器盒。飞利浦 Ultinon LED 则直接将其集成在灯体内部，从而借助最小的空间实现了设计优化。优化的 LED 尺寸是关键，因为多个光学器件都非常小。飞利浦 Ultinon LED 采用简约设计，使其能够与众多车型相匹配，且便于专业机修工轻松安装。

      使用寿命更长的耐用 LED 汽车灯泡

      您想要明亮时尚的车头灯，但不想频繁更换出故障的灯。这是传统车头灯的一个较大缺陷；灯光越强烈，其寿命就越短。LED 则更加经久耐用，而且飞利浦 Ultinon LED 产品表现出卓越的耐用性：其使用寿命可长达 8 年。

      仅适用于反射式车头灯。

      飞利浦 Ultinon LED-HL [~H7] 灯具专为反射式车头灯设计。不建议将其用于投射式车头灯系统。

      6000K 色温，发出通透白光

      飞利浦 Ultinon LED 车头灯具有高达 6000K 的色温，可发出日光般的亮白光束。有了更清晰的视野，您就能够更及时地发现障碍物，采取最佳驾驶线路。而且由于您不必费劲查看前方地形，更亮的灯光可以让您获得更加舒适和令人兴奋的夜间行车体验。

      轻松安装并兼容具有许多车型

      其设计可轻易安装在兼容的车辆上，驾驶员具有一定的保养经验即可轻松升级兼容车头灯。但是我们建议新的飞利浦 LED 车头灯由专业技工安装——他们将会确保您能够随时准备出发。尽管这些车头灯可以与广泛的现有车型兼容，但并非所有类型的汽车都受支持。

      技术规格

      • 包装数据

        包装类型
        X2
        EAN1
        8727900398472
        EAN3
        8727900398540

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        • 远光灯
        • 近光灯
        范围
        Ultinon LED
        类型
        H7
        ECE 认证
        基座
        PX26d
        规格 LED 类型
        LED-HL [~H7]
        技术特色
        内置电子驱动器

      • 电子特性

        额定功率
        14  瓦
        电压
        12  伏

      • 市场规格

        使用效果
        简约设计，出色匹配车型
        产品亮点
        更出众的白光效果

      • 灯光特征

        色温
        高达 6000K
        流明
        1100

      • 订购信息

        订单输入
        11972ULX2
        订购代码
        39848931

      • 寿命

        寿命
        长达 8 年

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