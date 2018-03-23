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更出众的白光效果
飞利浦耀白光Ultinon LED-HL [˜H7]汽车车头LED灯泡为您带来更出众的亮度体验，增亮达160%*，并拥有时尚的 6000K 白光日光效果和出色的LED车灯光束性能。驱动盒一体化紧凑设计，适配性更高；Air Flux散热技术有效提升散热效果与产品寿命；符合欧盟ECE R10电磁兼容法规标准。查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能，从而获得高端大气的风格，尽享更安全、更平稳的驾驶体验。
在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车头灯照明。前视野和外围视野对于提升您更安全行驶的驾驶能力来说都十分重要。飞利浦 Ultinon LED 汽车车头灯可将能见度提高多达 160%*。一旦您体验过这种日光效果，您将会更喜欢 LED。您的视域范围越大，您的表现就越好，反应就越快，您也就越安全。所以不要畏惧黑暗，选择飞利浦，您就有十足的信心和把握开始夜间行车。（*与飞利浦以往产品相比）
飞利浦耀白光系列 LED 采用全新的灯泡设计，在灯体内集成了驱动器盒电子技术。驱动器盒是 LED 的大脑：它负责控制功率和光线输出等性能问题。市场中许多其他 LED 升级解决方案都是在 LED 灯体的外部配备驱动器盒。飞利浦耀白光系列 LED 则直接将其集成在灯体内部，从而借助最小的空间实现了设计优化。优化的 LED 尺寸是关键，因为多个光学器件都非常小。飞利浦耀白光系列 LED 采用简约设计，使其能够与众多车型相匹配，且便于专业机修工轻松安装。
您想要明亮时尚的车灯。但您肯定不想频繁更换出故障的灯泡。这是传统车灯的一个显著缺陷：灯光越强烈，其寿命就越短。LED 则更加经久耐用。飞利浦耀白光系列 LED 产品卓越表现，持久耐用：使用寿命可长达 8 年。
飞利浦 Ultinon LED-HL [~H7] 灯具专为反射式车头灯设计。不建议将其用于投射式车头灯系统。
飞利浦耀白光系列 LED 车头灯具有高达 6000K 的色温，可发出日光般的亮白光束。有了更清晰的视野，您就能够更及时地发现障碍物，采取最佳驾驶线路。而且由于您不必费劲查看前方地形，更亮的灯光可以让您获得更加舒适和令人兴奋的夜间行车体验。
耀白光系列专为轻松安装而设计，驾驶员只要具有一定的保养操作经验，即可自己为爱车轻松升级匹配的车灯。但我们仍然建议您选择专业技工安装飞利浦 LED 车头灯 – 他们能确保您的车灯升级准确无误，您的爱车能随时出发。尽管这些车头灯可匹配兼容的车型广泛，但并非所有车型都能适用。
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