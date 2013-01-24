在蓝色涂层和镀银设计的衬托下，CrystalVision 提供 4300K 的亮白色车头灯光，因此视野得到提升，也变得显眼，城市行车、乡村驾驶两相皆宜
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命
哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。
强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果
CrystalVision 随附两个颜色匹配的 w5w 位置灯，让您的爱车拥有高端车型的优质外观。
抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，能够更大限度的防震，抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更佳照明效果。^适用于多种灯泡类型
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型
100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。
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