符合 ECE 认证的高质量标准

飞利浦汽车产品和服务在原厂设备制造商市场和售后市场中被视为一流品质。采用优质产品制造，并按照最高规格进行测试，我们的产品旨在为客户带来最高的安全性和舒适的驾驶体验。我们的整个产品系列都经过完整测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。简而言之，品质值得信赖。