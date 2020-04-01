VisionPlus 更高的安全性和舒适性
更亮视野，更高能见度
飞利浦金耀光系列车头灯使视野增加高达 60%*，让驾驶员看得更远，获得更高的安全度和舒适度。* 与近光测试的法定最低要求相比。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
更亮视野，更高能见度
视野增加高达 60%*：优越品质
- 灯泡类型：H1
- 12 伏，55 瓦
- 视野增加高达 60%
- 很耐用的汽车灯
- 灯泡数量：2
我们是主要汽车制造商的选择。
100 多年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的前沿，推出的技术创新已成为现代汽车标准。如今，全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦光源设备。
高品质升级车头灯
我们的照明解决方案提供强大和精准的光束，使照明的光输出量最大化。金耀光系列提供高性能和卓越价值，是当今对于品质和价格有严苛要求的驾驶者的正确选择。
飞利浦汽车灯泡均采用高质量的石英玻璃制造
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。
金耀光系列灯泡投射光束比标准灯泡长 25 米
飞利浦金耀光系列灯泡可让汽车的投射光束比标准灯泡长 25 米。我们的照明解决方案提供强大和精准的光束，使照明的光输出量最大化。我们始终如一地生产出较佳、较高效的照明解决方案，因为我们知道我们的高品质照明有一天可能会挽救生命。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
亮度更高
- 产品亮点
-
视野增加高达 60%
-
产品描述
- 应用
-
- 基座
-
P14,5s
- 规格
-
H1 VisionPlus
- ECE 认证
-
是
- 产品系列
-
金耀光系列
- 技术
-
卤素灯
- 类型
-
H1
-
寿命
- 寿命
-
350 小时
-
光学特性
- 流明
-
至多 1780
lm
- 色温
-
3250 K
-
电子特性
- 额定功率
-
55
瓦
- 电压
-
12
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
12258VPS2
- 订购代码
-
36322728
-
包装数据
- 包装类型
-
S2
- EAN1
-
8719018004406
- EAN3
-
8719018004413
-
包装产品信息
- 宽度
-
11
厘米
- 高度
-
13.3
厘米
- 每件净重
-
5.95
克
- 每件毛重
-
46
克
- 长度
-
5.3
厘米
- 包装数量
-
2
- MOQ（适用于专业买家）
-
20
-
外包装信息
- 长度
-
28.6
厘米
- 宽度
-
14.1
厘米
- 高度
-
12
厘米
- 每件毛重
-
0.46
千克
- 每件净重
-
119
克
点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。 我已了解
You are about to visit a Philips global content page Continue
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。