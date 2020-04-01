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  • 更亮视野，更高能见度 更亮视野，更高能见度 更亮视野，更高能见度

    VisionPlus 更高的安全性和舒适性

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    更亮视野，更高能见度

    飞利浦金耀光系列车头灯使视野增加高达 60%*，让驾驶员看得更远，获得更高的安全度和舒适度。* 与近光测试的法定最低要求相比。

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    VisionPlus 更高的安全性和舒适性

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    更亮视野，更高能见度

    视野增加高达 60%*：优越品质

    • 灯泡类型：H1
    • 12 伏，55 瓦
    • 视野增加高达 60%
    • 很耐用的汽车灯
    • 灯泡数量：2
    我们是主要汽车制造商的选择。

    我们是主要汽车制造商的选择。

    100 多年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的前沿，推出的技术创新已成为现代汽车标准。如今，全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦光源设备。

    高品质升级车头灯

    高品质升级车头灯

    我们的照明解决方案提供强大和精准的光束，使照明的光输出量最大化。金耀光系列提供高性能和卓越价值，是当今对于品质和价格有严苛要求的驾驶者的正确选择。

    飞利浦汽车灯泡均采用高质量的石英玻璃制造

    飞利浦汽车灯泡均采用高质量的石英玻璃制造

    紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。

    金耀光系列灯泡投射光束比标准灯泡长 25 米

    金耀光系列灯泡投射光束比标准灯泡长 25 米

    飞利浦金耀光系列灯泡可让汽车的投射光束比标准灯泡长 25 米。我们的照明解决方案提供强大和精准的光束，使照明的光输出量最大化。我们始终如一地生产出较佳、较高效的照明解决方案，因为我们知道我们的高品质照明有一天可能会挽救生命。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      亮度更高
      产品亮点
      视野增加高达 60%

    • 产品描述

      应用
      • 远光灯
      • 前雾灯
      • 近光灯
      基座
      P14,5s
      规格
      H1 VisionPlus
      ECE 认证
      产品系列
      金耀光系列
      技术
      卤素灯
      类型
      H1

    • 寿命

      寿命
      350 小时

    • 光学特性

      流明
      至多 1780  lm
      色温
      3250 K

    • 电子特性

      额定功率
      55  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      12258VPS2
      订购代码
      36322728

    • 包装数据

      包装类型
      S2
      EAN1
      8719018004406
      EAN3
      8719018004413

    • 包装产品信息

      宽度
      11  厘米
      高度
      13.3  厘米
      每件净重
      5.95  克
      每件毛重
      46  克
      长度
      5.3  厘米
      包装数量
      2
      MOQ（适用于专业买家）
      20

    • 外包装信息

      长度
      28.6  厘米
      宽度
      14.1  厘米
      高度
      12  厘米
      每件毛重
      0.46  千克
      每件净重
      119  克

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