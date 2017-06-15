搜索词

    X-tremeVision 亮度更强

    12258XVS2

    飞利浦 X-tremeVision 卤素车头灯可使视野提升 100%。X-tremeVision 采用尖端技术，可实现优质亮光，其符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。

    查看所有优势

    增强路上视野

    • 灯泡类型：H1
    • 12 伏，55 瓦
    • 亮度更高
    • 高达 3,350 K
    • 灯泡数量：2
    种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

    哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车照明满足所有汽车所需要的照明功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

    同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

    强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

    飞利浦是主要汽车制造商的选择

    近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

    屡获殊荣的汽车灯制造商

    我们的汽车灯经常受到汽车专家的交口称赞。

    飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^

    抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^适用于多种灯泡类型。

    飞利浦汽车灯高度抗湿^

    灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡会发生什么？当您带着破损的车头灯装置驶过水面时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型

    飞利浦汽车灯高度抗紫外线

    飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，同时保证车头灯的使用寿命。

    视野提升 100%，看得更远，反应更快

    基于独特的产品设计，X-tremeVision 可在道路上提供优质亮光

    提高驾驶舒适度和安全性

    由于可提早识别障碍物和交通标志，X-tremeVision 可让驾驶员更快地作出反应。光是驾驶体验的基本组成部分，光是预防事故的关键部分。这款产品通过增加整体可见度和道路照明来主动防止事故发生。

    符合 ECE 认证高质量标准

    X-tremeVision 完全符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      亮度更高
      产品亮点
      视野增加 100%

    • 产品描述

      应用
      • 远光灯
      • 前雾灯
      • 近光灯
      基座
      P14,5s
      规格
      H1 X-tremeVision
      ECE 认证
      ECE 标志
      o
      范围
      极劲光
      技术
      卤素灯
      类型
      H1

    • 寿命

      寿命
      350 小时

    • 光学特性

      流明
      1550 ±15%  lm
      色温
      3350  K

    • 电子特性

      额定功率
      55  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      12258XVS2
      订购代码
      36064628

    • 包装数据

      包装类型
      S2
      EAN1
      8727900360646
      EAN3
      8727900360653

    • 包装产品信息

      宽度
      5.6  厘米
      高度
      12.62  厘米
      每件净重
      5.95  克
      每件毛重
      36.2  克
      长度
      10.6  厘米
      包装数量 / MOQ
      10

    • 外包装信息

      长度
      29.6  厘米
      宽度
      11.6  厘米
      高度
      14  厘米
      每件毛重
      0.362  千克

