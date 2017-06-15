X-tremeVision 亮度更强
感受更安全，驾驶更安心
飞利浦 X-tremeVision 卤素车头灯可使视野提升 100%。X-tremeVision 采用尖端技术，可实现优质亮光，其符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
增强路上视野
- 灯泡类型：H1
- 12 伏，55 瓦
- 亮度更高
- 高达 3,350 K
- 灯泡数量：2
种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车照明满足所有汽车所需要的照明功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。
同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果
飞利浦是主要汽车制造商的选择
近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
屡获殊荣的汽车灯制造商
我们的汽车灯经常受到汽车专家的交口称赞。
飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^
抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^适用于多种灯泡类型。
飞利浦汽车灯高度抗湿^
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡会发生什么？当您带着破损的车头灯装置驶过水面时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型
飞利浦汽车灯高度抗紫外线
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，同时保证车头灯的使用寿命。
视野提升 100%，看得更远，反应更快
基于独特的产品设计，X-tremeVision 可在道路上提供优质亮光
提高驾驶舒适度和安全性
由于可提早识别障碍物和交通标志，X-tremeVision 可让驾驶员更快地作出反应。光是驾驶体验的基本组成部分，光是预防事故的关键部分。这款产品通过增加整体可见度和道路照明来主动防止事故发生。
符合 ECE 认证高质量标准
X-tremeVision 完全符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
亮度更高
- 产品亮点
-
视野增加 100%
-
产品描述
- 应用
-
- 基座
-
P14,5s
- 规格
-
H1 X-tremeVision
- ECE 认证
-
是
- ECE 标志
-
o
- 范围
-
极劲光
- 技术
-
卤素灯
- 类型
-
H1
-
寿命
- 寿命
-
350 小时
-
光学特性
- 流明
-
1550 ±15%
lm
- 色温
-
3350
K
-
电子特性
- 额定功率
-
55
瓦
- 电压
-
12
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
12258XVS2
- 订购代码
-
36064628
-
包装数据
- 包装类型
-
S2
- EAN1
-
8727900360646
- EAN3
-
8727900360653
-
包装产品信息
- 宽度
-
5.6
厘米
- 高度
-
12.62
厘米
- 每件净重
-
5.95
克
- 每件毛重
-
36.2
克
- 长度
-
10.6
厘米
- 包装数量 / MOQ
-
10
-
外包装信息
- 长度
-
29.6
厘米
- 宽度
-
11.6
厘米
- 高度
-
14
厘米
- 每件毛重
-
0.362
千克
