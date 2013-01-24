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X-tremeVision

汽车车头灯灯泡

12258XVS2
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    X-tremeVision 汽车车头灯灯泡

    12258XVS2

    感觉更安全，驾驶更安心

    飞利浦 X-tremeVision 卤素车头灯可使视野提升 100%。X-tremeVision 采用尖端技术，可实现优质亮光，其符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。 查看所有优势

    X-tremeVision 汽车车头灯灯泡

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      • 灯泡类型：H1
      • 每包 2 个
      • 12 伏，55 瓦
      种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

      种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

      哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

      同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

      同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

      强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

      飞利浦是主要汽车制造商的选择

      飞利浦是主要汽车制造商的选择

      近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

      屡获殊荣的汽车灯制造商

      屡获殊荣的汽车灯制造商

      我们的汽车灯经常受到汽车专家的交口称赞。

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^

      飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^

      抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^适用于多种灯泡类型。

      飞利浦汽车灯高度抗湿^

      飞利浦汽车灯高度抗湿^

      灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡会发生什么？当您带着破损的车头灯装置驶过水面时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦汽车灯高度抗紫外线

      飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，同时保证车头灯的使用寿命。

      视野提升 100%，看得更远，反应更快

      基于独特的产品设计，X-tremeVision 可在道路上提供极致亮光

      增加的驾驶舒适度和安全性

      由于可提早识别障碍物和交通标志，X-tremeVision 可让驾驶员更快地作出反应。光是驾驶体验的基本组成部分，光是预防事故的关键部分。这款产品通过增加整体可见度和道路照明来主动防止事故发生。

      符合 ECE 认证高质量标准

      X-tremeVision 完全符合 ECE 认证，可在道路上合法使用。

      技术规格

      • 包装数据

        包装类型
        S2
        EAN1
        8727900360646
        EAN3
        8727900360653

      • 电子特性

        电压
        12  伏
        额定功率
        55  瓦

      • 寿命

        寿命
        350 小时

      • 灯光特征

        流明
        1550 ±15%  lm

      • 订购信息

        订单输入
        12258XVS2
        订购代码
        36064628

      • 外包装信息

        每件毛重
        0.362  千克
        高度
        14  厘米
        长度
        29.6  厘米
        宽度
        11.6  厘米

      • 产品描述

        类型
        H1
        应用
        • 远光灯
        • 前雾灯
        • 近光灯
        规格
        H1 X-tremeVision
        ECE 认证
        范围
        极劲光
        技术
        卤素灯
        基座
        P14,5s

      • 包装产品信息

        每件毛重
        36.2  克
        高度
        12.62  厘米
        长度
        10.6  厘米
        每件净重
        5.95  克
        包装数量 / MOQ
        10
        宽度
        5.6  厘米

      • 市场规格

        使用效果
        亮度更高
        产品亮点
        视野增加 100%

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