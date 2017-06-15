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    DiamondVision 蓝钻之光5,000k优质白光 白光时尚型升级车灯 H3

    12336DVS2

    5000K优致白光

    为您的轿车创造与众不同的外观。飞利浦蓝钻之光系列产生5,000K白光，使您和您的轿车从车流中脱颖而出。

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    DiamondVision 蓝钻之光5,000k优质白光 白光时尚型升级车灯 H3

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    5000K优致白光

    5000K 优致白光

    • 灯泡类型：H3
    • 12 伏，55 瓦
    • 蓝色镀膜玻璃
    • 非 ECE 认证
    • 灯泡数量：2
    同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

    同时更换两个车前灯，实现更高的安全性

    强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果

    种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

    种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能

    哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车照明满足所有汽车所需要的照明功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。

    飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^

    飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造^

    抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现更强劲的光照效果。^适用于多种灯泡类型。

    飞利浦汽车灯高度抗紫外线

    飞利浦汽车灯高度抗紫外线

    飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命

    酷炫优雅的车头灯

    飞利浦蓝钻之光 Vision 车头灯灯泡为需要其车头灯呈现洁白外观的驾驶员提供了完美之选。得益于飞利浦的专利涂层技术，蓝钻之光提供了可见性极佳且风格时尚的真正白光。

    飞利浦是主要汽车制造商的选择。

    100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

    飞利浦汽车灯高度抗湿^

    灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      风格
      产品亮点
      5000K

    • 产品描述

      应用
      前雾灯
      基座
      PK22s
      规格
      H3
      ECE 认证
      ECE 标志
      N/A
      范围
      蓝钻之光
      技术
      卤素灯
      类型
      H3

    • 寿命

      寿命
      B3/Tc = 150/300

    • 光学特性

      色温
      up to 5000  K
      流明
      800 ±15%  lm

    • 电子特性

      额定功率
      55  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      12336DVS2
      订购代码
      69669430

    • 包装数据

      包装类型
      S2A
      EAN1
      8711500696694
      EAN3
      8711500789167

    • 包装产品信息

      宽度
      5.3  厘米
      高度
      10.9  厘米
      每件净重
      • 6.38  克
      • 12.6  克
      每件毛重
      126.5  克
      长度
      10.9  厘米
      包装数量 / MOQ
      20

    • 外包装信息

      长度
      27.6  厘米
      宽度
      22.8  厘米
      每件毛重
      2.53  千克

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