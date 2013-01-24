感受更安全，驾驶更安心
飞利浦 Vision bright 车头灯灯泡可使光量增加高达 80%，让驾驶员看得地方变远，从而提升安全性和舒适度。Vision bright 将超高的性能与出色的性价比完美结合，是要求苛刻的驾驶员的明智之选。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯泡（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能承受灯内更大的压力，紫外线石英玻璃灯泡能够提供更强的光照。
与标准灯泡相比，Vision bright 可投射出距离增长的光束。光量增加高达 80%，显著提高您的可见度。与其他大多数卤素车头灯想比，这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。
色温达到 3700 K 的增强光意味着车头灯可较好地照亮道路标记和标志。白光让您在黑暗条件下也能保持警醒，这样您就可以享受更舒适的夜间驾驶体验。
飞利浦致力于在原始设备制造商 (OEM) 市场及售后市场生产同类上佳产品，提供优质的服务。我们的产品采用高品质的原材料，经过最高标准规范的测试，很大程度确保客户的安全和驾驶舒适度。我们的产品全部经过细致严苛的测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合 ECE 要求，品质值得信赖。
100 年来，飞利浦灯始终置身汽车照明行业前沿，推动了已成为现代车辆标准的创新技术的发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
当您需要更换已损坏、故障或开始变暗的灯泡时，请成对更换。成对更换车前灯后，平衡匀称的光照性能可确保提供更安全的驾驶条件。此外，您的汽车将较好地被迎面而来的驾驶员所看到。
产品描述
电子特性
光学特性
寿命
订单信息
包装数据
包装产品信息
外包装信息
市场规格