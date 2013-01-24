一次更换两个车前灯，实现更高的安全性

当您需要更换已损坏、故障或开始变暗的灯泡时，请成对更换。成对更换车前灯后，平衡匀称的光照性能可确保提供更安全的驾驶条件。此外，您的汽车将较好地被迎面而来的驾驶员所看到。