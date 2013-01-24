强烈建议成对更换，以获得均衡的灯光效果
哪种 12 伏灯泡适合哪种功能？飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能：远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位/停车灯、室内灯。
抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大，高度耐受极限温度且高度抗震，从而消除爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大，因此抗紫外线石英玻璃能够实现超强劲的光照效果。^适用于多种灯泡类型。
飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯，使其免受有害的紫外线辐射，这使得飞利浦紫外线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件，并保证车头灯的使用寿命
飞利浦蓝钻之光 Vision 车头灯灯泡为需要其车头灯呈现洁白外观的驾驶员提供了优质之选。得益于飞利浦的专利涂层技术，蓝钻之光提供了可见性优秀且风格时尚的真正白光。
100 年来，飞利浦一直处于汽车照明行业的前沿，引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。
灯泡点亮时，只有石英玻璃制成的灯泡（灯丝 2650°C，玻璃 800°C）才能抵抗热冲击：例如，如果一滴冷水接触到热灯泡，当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^适用于多种灯泡类型
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