性能非凡 且安全合法的灯泡产品
如果您热爱驾驶，让飞利浦 RacingVision GT200 新极速光汽车灯泡提升您的汽车体验。亮度高达 200%，光照长度超过 80 米，意味着更好的视觉和更快的反应，更令人兴奋的驾驶体验。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
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性能非凡 且安全合法的灯泡产品
如果您热爱驾驶，让飞利浦 RacingVision GT200 新极速光汽车灯泡提升您的汽车体验。亮度高达 200%，光照长度超过 80 米，意味着更好的视觉和更快的反应，更令人兴奋的驾驶体验。 查看所有优势
飞利浦 RacingVision GT200 新极速光是我们产品组合中一款性能出色的产品，它提供了出众的赛车灯泡能见度，适用于公共道路。带来亮度高达 200% 的灯光(1)，清晰锐利。优化的灯泡设计提供更高亮度，以获得前方道路的出色视角，为您提供更安全、更激情的驾驶体验。
全新专利梯度和丝印涂层技术使这些灯泡可将更多光投射到道路上，从而提高夜间驾驶条件下的可见性。除了很大程度提高通量，还可让您尽享适宜的时尚、出众光。
采用全新的飞利浦钻石精密石英玻璃生产技术，可确保提供清晰的分界线和明亮的有效点，从而在需要时为您带来更大亮度。此外，石英玻璃还具有更大的耐热冲击力，可保护灯泡的使用寿命并增强紫外吸光度，从而保护您的车头灯光学器件。
飞利浦 RacingVision GT200 新极速光的高性能光束可达到比最低法定标准远 80 米 (2) 的范围，让您可以看到更多前方道路情况。尽早发现潜在危险，更快地作出反应，在道路上更准确地定位您的车辆。带来更安全、更令人满意的驾驶体验。
飞利浦 RacingVision GT200 新极速光头灯灯泡经 ECE 认证，可用于公共道路。注重性能的驾驶者可尽享明亮生动又 100% 合法合规的灯泡使用体验。
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦原装设备质量产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）进行设计和开发，高生产标准始终保持如一。飞利浦 RacingVision GT200 新极速光与主要品牌的车型兼容，如 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen。请参阅产品选择器指南以了解更多信息。
产品描述
电子特性
光学特性
寿命
订单信息
包装数据
包装产品信息
外包装信息
市场规格