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RacingVision GT200

汽车车头灯灯泡

12342RGTS2
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    RacingVision GT200 汽车车头灯灯泡

    12342RGTS2

    性能非凡 且安全合法的灯泡产品

    如果您热爱驾驶，让飞利浦 RacingVision GT200 新极速光汽车灯泡提升您的汽车体验。亮度高达 200%，光照长度超过 80 米，意味着更好的视觉和更快的反应，更令人兴奋的驾驶体验。 查看所有优势

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      性能非凡 且安全合法的灯泡产品

      让我们的灯光助您的驾驶之旅提升到新层次

      • 灯泡类型：H4
      • 每包 2 个
      • 12 伏，60/55 瓦

      看看能见度和驾驶激情方面的巨变

      飞利浦 RacingVision GT200 新极速光是我们产品组合中一款性能出色的产品，它提供了出众的赛车灯泡能见度，适用于公共道路。带来亮度高达 200% 的灯光(1)，清晰锐利。优化的灯泡设计提供更高亮度，以获得前方道路的出色视角，为您提供更安全、更激情的驾驶体验。

      全新灯泡涂层技术可很大程度提高光通量

      全新专利梯度和丝印涂层技术使这些灯泡可将更多光投射到道路上，从而提高夜间驾驶条件下的可见性。除了很大程度提高通量，还可让您尽享适宜的时尚、出众光。

      全新石英玻璃技术，带来精确的光输出

      采用全新的飞利浦钻石精密石英玻璃生产技术，可确保提供清晰的分界线和明亮的有效点，从而在需要时为您带来更大亮度。此外，石英玻璃还具有更大的耐热冲击力，可保护灯泡的使用寿命并增强紫外吸光度，从而保护您的车头灯光学器件。

      锐利的光束可实现长达 80 米的额外光型照射距离

      飞利浦 RacingVision GT200 新极速光的高性能光束可达到比最低法定标准远 80 米 (2) 的范围，让您可以看到更多前方道路情况。尽早发现潜在危险，更快地作出反应，在道路上更准确地定位您的车辆。带来更安全、更令人满意的驾驶体验。

      高性能灯，经认可可用于公共道路

      飞利浦 RacingVision GT200 新极速光头灯灯泡经 ECE 认证，可用于公共道路。注重性能的驾驶者可尽享明亮生动又 100% 合法合规的灯泡使用体验。

      飞利浦是主要汽车制造商的选择

      技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦原装设备质量产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）进行设计和开发，高生产标准始终保持如一。飞利浦 RacingVision GT200 新极速光与主要品牌的车型兼容，如 Audi、BMW、Ford、GM、Toyota 和 Volkswagen。请参阅产品选择器指南以了解更多信息。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        类型
        H4
        范围
        RacingVision GT200 新极速光
        应用
        近光灯
        ECE 认证
        规格
        H4 12342 RGT 12V 60/55W P43t-38 S2
        基座
        P43t-38
        应用 2
        远光灯

      • 电子特性

        电压
        12  伏
        额定功率
        60/55  瓦

      • 光学特性

        色温
        3600
        流明
        1650 ±15% / 1000 ±15%

      • 寿命

        寿命
        400 小时

      • 订单信息

        订单输入
        12342RGTS2/30
        订购代码
        01260930

      • 包装数据

        EAN1
        8719018012609
        EAN3
        8719018012616
        包装类型
        S2

      • 包装产品信息

        高度
        13.0  厘米
        长度
        10.6  厘米
        每件净重
        22.0  克
        宽度
        5.6  厘米
        MOQ（适用于专业买家）
        10
        包装数量
        2

      • 外包装信息

        高度
        12.0  厘米
        长度
        32.5  厘米
        宽度
        24.2  厘米
        每件毛重
        1.614  千克

      • 市场规格

        使用效果
        亮度更高
        产品亮点
        光量增加 200%

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