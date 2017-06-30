明亮的氙气白光效果，带来独特的夜间驾驶体验

飞利浦亮白光系列车头灯性能优于市场上的任何蓝光车灯，是希望时尚驾车，而又不想影响安全性的驾驶员的正确选择。亮白光系列具有高色温和时尚的白色灯帽，是车头灯的进一步飞跃。飞利浦第 3 代涂层技术是逐步发展而成的杰作，它使亮白光系列成为第一款发出真正白光的车头灯。