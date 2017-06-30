WhiteVision 汽车车头灯灯泡
安全从未如此引人瞩目
飞利浦亮白光系列灯泡为汽车车头灯增添了明亮的氙气白光效果，带来优越的驾驶体验。亮度显著提高的白光令白光系列成为时尚和安全的完美组合。 查看所有优势
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安全从未如此引人瞩目
明亮的氙气白光效果
- 灯泡类型：H4
- 每包 4 个
- 12 伏，60/55 瓦
- 提供 w5w 示廓灯
飞利浦是主要汽车制造商的选择
近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
明亮的氙气白光效果，带来独特的夜间驾驶体验
飞利浦亮白光系列车头灯性能优于市场上的任何蓝光车灯，是希望时尚驾车，而又不想影响安全性的驾驶员的正确选择。亮白光系列具有高色温和时尚的白色灯帽，是车头灯的进一步飞跃。飞利浦第 3 代涂层技术是逐步发展而成的杰作，它使亮白光系列成为第一款发出真正白光的车头灯。
100% 符合道路法规要求，100% 高强度白光
亮白光系列是首款经 ECE 认证，并符合道路法规要求的明亮白光型车灯。该产品可通过照亮汽车前方为您提供最佳可视度，确保驾驶安全。
增加使用寿命，延长驾驶乐趣
飞利浦亮白光系列车头灯（提供 H1、H3、H4、H7、HB3）经久耐用。它们为您提供 450 小时长久可靠的照明功效。与竞争对手提供的产品相比，使用寿命显著变长。这样可令更换更少，更省钱。（*在 13.2 伏标准电压下测试的 H4 和 H7）
通透光束，高强度白光
飞利浦亮白光系列车头灯可射出高达 3700 K 的白光，通透的白光光束照亮前方道路，瞬间消除黑暗。优质的光束带来优质的驾车体验。
对比度提高，可见性提高，驾驶安全性提高
色温达到 3700 K 的高亮度白光意味着车头灯可较好地照亮道路标记和标志。白光让您在夜间也能保持警醒，这样您就可以享受舒适度增高的夜间驾驶体验。
飞利浦汽车灯具有高耐用性
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯可承受的灯内压力更大，从而产生更强的光照，并延长使用寿命。
视野增加达 60%，有效提高清晰度
光线输出增加 60%，可让其他行人更清晰地看到您。让您有更多时间对潜在危险作出反应，从而增强安全性。
氙气白光效果与高端外观匹配
WhiteVision 随附两个颜色匹配的 w5w 示廓灯，让您的爱车拥有高端车型的优质外观。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
风格
- 产品亮点
-
明亮的氙气白光效果
-
产品描述
- 应用
-
- 基座
-
P43t-38
- 规格
-
H4 亮白光系列
- ECE 认证
-
是
- 产品系列
-
亮白光
- 技术
-
卤素灯
- 类型
-
H4
-
寿命
- 寿命
-
-
光学特性
- 流明
-
1650 ±15%/1000 ±15%
lm
- 色温
-
3700 K
K
-
电子特性
- 额定功率
-
60/55
瓦
- 电压
-
12
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
12342WHVSM
- 订购代码
-
34028030
-
包装数据
- EAN1
-
8727900340280
- EAN3
-
8727900340297
- 包装类型
-
SM
-
包装产品信息
- 长度
-
11.0
厘米
- 宽度
-
4.7
厘米
- 高度
-
12.8
厘米
- 包装数量
-
2
- MOQ（适用于专业买家）
-
5
-
外包装信息
- 长度
-
29
厘米
- 宽度
-
12
厘米
- 高度
-
13.6
厘米
- 每件毛重
-
660
克
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