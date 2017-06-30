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  • 安全从未如此引人瞩目 安全从未如此引人瞩目 安全从未如此引人瞩目

    WhiteVision 汽车车头灯灯泡

    12342WHVSM

    安全从未如此引人瞩目

    飞利浦亮白光系列灯泡为汽车车头灯增添了明亮的氙气白光效果，带来优越的驾驶体验。亮度显著提高的白光令白光系列成为时尚和安全的完美组合。

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    WhiteVision 汽车车头灯灯泡

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    安全从未如此引人瞩目

    明亮的氙气白光效果

    • 灯泡类型：H4
    • 每包 4 个
    • 12 伏，60/55 瓦
    • 提供 w5w 示廓灯
    飞利浦是主要汽车制造商的选择

    飞利浦是主要汽车制造商的选择

    近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

    明亮的氙气白光效果，带来独特的夜间驾驶体验

    飞利浦亮白光系列车头灯性能优于市场上的任何蓝光车灯，是希望时尚驾车，而又不想影响安全性的驾驶员的正确选择。亮白光系列具有高色温和时尚的白色灯帽，是车头灯的进一步飞跃。飞利浦第 3 代涂层技术是逐步发展而成的杰作，它使亮白光系列成为第一款发出真正白光的车头灯。

    100% 符合道路法规要求，100% 高强度白光

    亮白光系列是首款经 ECE 认证，并符合道路法规要求的明亮白光型车灯。该产品可通过照亮汽车前方为您提供最佳可视度，确保驾驶安全。

    增加使用寿命，延长驾驶乐趣

    飞利浦亮白光系列车头灯（提供 H1、H3、H4、H7、HB3）经久耐用。它们为您提供 450 小时长久可靠的照明功效。与竞争对手提供的产品相比，使用寿命显著变长。这样可令更换更少，更省钱。（*在 13.2 伏标准电压下测试的 H4 和 H7）

    通透光束，高强度白光

    飞利浦亮白光系列车头灯可射出高达 3700 K 的白光，通透的白光光束照亮前方道路，瞬间消除黑暗。优质的光束带来优质的驾车体验。

    对比度提高，可见性提高，驾驶安全性提高

    色温达到 3700 K 的高亮度白光意味着车头灯可较好地照亮道路标记和标志。白光让您在夜间也能保持警醒，这样您就可以享受舒适度增高的夜间驾驶体验。

    飞利浦汽车灯具有高耐用性

    紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，消除了爆裂的风险。飞利浦紫外线石英玻璃汽车灯可承受的灯内压力更大，从而产生更强的光照，并延长使用寿命。

    视野增加达 60%，有效提高清晰度

    光线输出增加 60%，可让其他行人更清晰地看到您。让您有更多时间对潜在危险作出反应，从而增强安全性。

    氙气白光效果与高端外观匹配

    WhiteVision 随附两个颜色匹配的 w5w 示廓灯，让您的爱车拥有高端车型的优质外观。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      风格
      产品亮点
      明亮的氙气白光效果

    • 产品描述

      应用
      • 远光灯
      • 近光灯
      基座
      P43t-38
      规格
      H4 亮白光系列
      ECE 认证
      产品系列
      亮白光
      技术
      卤素灯
      类型
      H4

    • 寿命

      寿命
      • 400 小时
      • 450h

    • 光学特性

      流明
      1650 ±15%/1000 ±15%  lm
      色温
      3700 K  K

    • 电子特性

      额定功率
      60/55  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      12342WHVSM
      订购代码
      34028030

    • 包装数据

      EAN1
      8727900340280
      EAN3
      8727900340297
      包装类型
      SM

    • 包装产品信息

      长度
      11.0  厘米
      宽度
      4.7  厘米
      高度
      12.8  厘米
      包装数量
      2
      MOQ（适用于专业买家）
      5

    • 外包装信息

      长度
      29  厘米
      宽度
      12  厘米
      高度
      13.6  厘米
      每件毛重
      660  克

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