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X-tremeVision Plus

卤素灯

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    X-tremeVision Plus 卤素灯

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    感觉更安全，驾驶更安心

    飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度，超越其他大多数车灯。提高您的能见度，反应力和驾驶安全性。 查看所有优势

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      感觉更安全，驾驶更安心

      光量增加 130%，看的远，反应快

      • 灯泡类型：H1
      • 每包 1 个
      • 12 伏，55 瓦
      可在道路上合法使用的高安全车头灯

      可在道路上合法使用的高安全车头灯

      到目前为止，飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内最安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。

      白光显著增亮，提升舒适度和安全性

      白光显著增亮，提升舒适度和安全性

      明亮白光 (3500 K) 增亮显著，飞利浦的梯度涂层技术TM 可产生强大的光照效果。因此，您可以享受到明亮的照明以及舒适的夜间驾驶体验。

      确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视

      对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命远超任何其他高性能灯泡。

      卓越光束品质和灯光效果

      飞利浦 X-tremeVision plus 集更多光量及更高的色温于一身，可产生堪称卤素灯领域性能优秀的光束之一。

      性能意味着光线和使用寿命的延长

      飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造，可在不牺牲使用寿命的情况下，产生更明亮的光，亮度可增强 130%。飞利浦 X-tremeVision 的使用寿命长达 450 小时*，远远高于同类产品竞争对手的解决方案。（*在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试）

      出色的对比度，带来舒适的驾驶体验

      飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有高温（在 H1、H4 和 H7 中提供），使您的眼睛可以更好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验舒适度和安全性提升。

      明亮的灯泡来源于优质灯光效果

      凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃，飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现优质性能和清晰视野而精心设计。

      亮度增强高达 130%，看得远，反应快

      远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%，显著提高您的可见度。与其他大多数卤素车头灯相比，这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。

      技术规格

      • 包装数据

        EAN1
        8711500221247
        EAN3
        8711500221254
        包装类型
        B1

      • 产品描述

        技术
        卤素灯
        应用
        • 附加远光灯
        • 远光灯
        • 近光灯
        范围
        新极劲光 Plus
        类型
        H4
        ECE 认证
        规格
        H4 新极劲光 Plus
        基座
        P43t-38
        ECE 标志
        E1 2C3

      • 电子特性

        额定功率
        60/55  瓦
        电压
        12  伏

      • 市场规格

        使用效果
        亮度更高
        产品亮点
        光量增加 130%

      • 灯光特征

        色温
        3500  K
        流明
        1650 ± 15%

      • 订购信息

        订单输入
        12342XVPB1
        订购代码
        37382030

      • 外包装信息

        每件毛重
        450  克
        高度
        8.2  厘米
        长度
        29.5  厘米
        宽度
        18  厘米

      • 包装产品信息

        每件毛重
        45  克
        高度
        12.9  厘米
        长度
        9.5  厘米
        每件净重
        22  克
        宽度
        5  厘米
        包装数量 / MOQ
        10

      • 寿命

        寿命
        600 小时

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