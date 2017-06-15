X-tremeVision Pro150 性能和使用寿命
感觉安全，驾驶安心
飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度，超越其他大多数车灯。让您看的地方变远，反应增快，驾驶安全性提升。 查看所有优势
光量增加 130%，看的地方变远，反应增快
- 灯泡类型：H4
- 12 伏，55 瓦
- 亮度更高
- 长达 600 小时
- 灯泡数量：2
可在道路上合法使用的最安全车头灯
到目前为止，飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内最安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。
确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视
对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命远超任何其他高性能灯泡。
卓越光束品质和灯光效果
飞利浦 X-tremeVision plus 集更多光量及更高的色温于一身，可产生堪称卤素灯领域性能最佳的光束之一。
性能意味着更多光线和更长的使用寿命
飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造，可在不牺牲使用寿命的情况下，产生明亮度增加的光，亮度可增强 130%。飞利浦 X-tremeVision 的使用寿命长达 450 小时*，实现了进一步升级。（*在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试）
出色的对比度，带来舒适的驾驶体验
飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有更高的色温（在 H1、H4 和 H7 中提供），使您的眼睛可以较好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验更舒适，更安全。
最明亮的灯泡之一：极致灯光效果
凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃，飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现极致性能和无与伦比的视野而精心设计。
亮度增强高达 130%，能见度和反应力增加
远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%，显著提高您的可见度。这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。
白光显著增亮，提升舒适度和安全性
与普通车头灯相比，明亮白光 (3500 K) 显著增亮。飞利浦的专利梯度涂层技术TM 可产生更强大的光照效果。因此，您可以享受到最明亮的照明性能之一，以及极为舒适的夜间驾驶体验。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
亮度更高
- 产品亮点
-
亮度增强高达 130%
-
产品描述
- 应用
-
- 基座
-
P43t-38
- 规格
-
H4 新极劲光 Plus
- ECE 认证
-
是
- ECE 标志
-
E1 2C3
- 范围
-
新极劲光 Plus
- 技术
-
卤素灯
- 类型
-
H4
-
寿命
- 寿命
-
600 小时
-
光学特性
- 色温
-
3500
K
- 流明
-
1650 ± 15%
-
电子特性
- 额定功率
-
60 瓦 /55
瓦
- 电压
-
12
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
12342XVPS2
- 订购代码
-
37378330
-
包装数据
- EAN1
-
8711500221223
- EAN3
-
8711500221230
- 包装类型
-
S2
-
包装产品信息
- 每件毛重
-
122.5
克
- 长度
-
10.9
厘米
- 宽度
-
5.3
厘米
- 高度
-
10.9
厘米
- 每件净重
-
22
克
- 包装数量 / MOQ
-
20
-
外包装信息
- 长度
-
27.6
厘米
- 宽度
-
22.8
厘米
- 高度
-
12.6
厘米
- 每件毛重
-
2450
克
