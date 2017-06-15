搜索词

    X-tremeVision Pro150 性能和使用寿命

    12342XVPS2

    感觉安全，驾驶安心

    飞利浦新极劲光 Plus 汽车灯泡是您在法定限度内能买到的超亮车灯之一。视野增加 130%，辅以出色光束长度，超越其他大多数车灯。让您看的地方变远，反应增快，驾驶安全性提升。

    光量增加 130%，看的地方变远，反应增快

    • 灯泡类型：H4
    • 12 伏，55 瓦
    • 亮度更高
    • 长达 600 小时
    • 灯泡数量：2
    可在道路上合法使用的最安全车头灯

    到目前为止，飞利浦新极劲光 Plus 是您在法定限度内最安全、便捷及高效的车头灯升级方式。该款车头灯均完全获得 ECE 认证。

    确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视

    对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命远超任何其他高性能灯泡。

    卓越光束品质和灯光效果

    飞利浦 X-tremeVision plus 集更多光量及更高的色温于一身，可产生堪称卤素灯领域性能最佳的光束之一。

    性能意味着更多光线和更长的使用寿命

    飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯专为实现卓越而制造，可在不牺牲使用寿命的情况下，产生明亮度增加的光，亮度可增强 130%。飞利浦 X-tremeVision 的使用寿命长达 450 小时*，实现了进一步升级。（*在 13.2 伏标准电压下对 H4 和 H7 进行测试）

    出色的对比度，带来舒适的驾驶体验

    飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯具有更高的色温（在 H1、H4 和 H7 中提供），使您的眼睛可以较好地集中注意力，察觉到远处的对比差别。这使得天黑之后的驾驶体验更舒适，更安全。

    最明亮的灯泡之一：极致灯光效果

    凭借其优化的高精度灯丝设计和几何形状、13 巴高压充气、高精密涂层和优质抗紫外线石英玻璃，飞利浦 X-tremeVision plus 车头灯树立了汽车照明的新里程碑。这些车灯专为实现极致性能和无与伦比的视野而精心设计。

    亮度增强高达 130%，能见度和反应力增加

    远距离的理想照明尤为重要 - 通常介于车前 75-100 米之间的距离。飞利浦 X-tremeVision plus 亮度提高达 130%，显著提高您的可见度。这能帮您提前看清障碍物，发现任何潜在危险。

    白光显著增亮，提升舒适度和安全性

    与普通车头灯相比，明亮白光 (3500 K) 显著增亮。飞利浦的专利梯度涂层技术TM 可产生更强大的光照效果。因此，您可以享受到最明亮的照明性能之一，以及极为舒适的夜间驾驶体验。

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      亮度更高
      产品亮点
      亮度增强高达 130%

    • 产品描述

      应用
      • 附加远光灯
      • 远光灯
      • 近光灯
      基座
      P43t-38
      规格
      H4 新极劲光 Plus
      ECE 认证
      ECE 标志
      E1 2C3
      范围
      新极劲光 Plus
      技术
      卤素灯
      类型
      H4

    • 寿命

      寿命
      600 小时

    • 光学特性

      色温
      3500  K
      流明
      1650 ± 15%

    • 电子特性

      额定功率
      60 瓦 /55  瓦
      电压
      12  伏

    • 订单信息

      订单输入
      12342XVPS2
      订购代码
      37378330

    • 包装数据

      EAN1
      8711500221223
      EAN3
      8711500221230
      包装类型
      S2

    • 包装产品信息

      每件毛重
      122.5  克
      长度
      10.9  厘米
      宽度
      5.3  厘米
      高度
      10.9  厘米
      每件净重
      22  克
      包装数量 / MOQ
      20

    • 外包装信息

      长度
      27.6  厘米
      宽度
      22.8  厘米
      高度
      12.6  厘米
      每件毛重
      2450  克

