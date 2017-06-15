确保安全使用寿命，让您能够看清前路亦被注视

对您和您的汽车来说，每个潜在的零部件故障都极具风险。对于车头灯来说尤其如此。每个破损的车头灯都会降低您以及迎面而来车辆的可视性和安全性。飞利浦 X-tremeVision plus 专为确保持久可靠的使用寿命而优化。让您能够看清前路亦被注视，使用寿命远超任何其他高性能灯泡。