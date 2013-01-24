主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页

搜索词

PremiumVision Moto

摩托车车头灯

12636C1
  • 安全驾驶，怡然无忧 安全驾驶，怡然无忧 安全驾驶，怡然无忧
    -{discount-value}

    PremiumVision Moto 摩托车车头灯

    12636C1

    安全驾驶，怡然无忧

    飞利浦 Vision Moto 车头灯可拓展视野，提升达30%的视野广度，它以极具竞争力的价格提供优质的光束性能，让摩托车驾驶者看得更远。想提升安全性，请选择 Vision Moto 灯泡！ 查看所有优势

    PremiumVision Moto 摩托车车头灯

    安全驾驶，怡然无忧

    飞利浦 Vision Moto 车头灯可拓展视野，提升达30%的视野广度，它以极具竞争力的价格提供优质的光束性能，让摩托车驾驶者看得更远。想提升安全性，请选择 Vision Moto 灯泡！ 查看所有优势

    安全驾驶，怡然无忧

    飞利浦 Vision Moto 车头灯可拓展视野，提升达30%的视野广度，它以极具竞争力的价格提供优质的光束性能，让摩托车驾驶者看得更远。想提升安全性，请选择 Vision Moto 灯泡！ 查看所有优势

    PremiumVision Moto 摩托车车头灯

    安全驾驶，怡然无忧

    飞利浦 Vision Moto 车头灯可拓展视野，提升达30%的视野广度，它以极具竞争力的价格提供优质的光束性能，让摩托车驾驶者看得更远。想提升安全性，请选择 Vision Moto 灯泡！ 查看所有优势

    相似产品

    See all headlights

      安全驾驶，怡然无忧

      视野广度增加 30%

      • 灯泡类型：HS1
      • 每包 1 个
      • 12 伏，35/35 瓦
      物超所值的选择

      物超所值的选择

      飞利浦 Vision Moto 灯泡是寻求经济实惠的灯泡解决方案和高度安全性的驾驶者的理想之选。与普通灯泡相比，摩托车灯泡可令道路上的视野扩大 30%。

      视野广度增加 30%

      视野广度增加 30%

      飞利浦摩托车超值系列车头灯可令道路视野的广度提升达 30%，是寻求出色灯光效果和高度安全性的摩托车驾驶者的飞利浦新的选择。亮度的提升，让驾驶者可以更快地对障碍物作出反应，及时有效地避免事故发生。

      飞利浦摩托车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      飞利浦摩托车灯均采用高质量的石英玻璃制造

      紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。

      飞利浦是主要摩托车制造商的选择。

      近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。

      符合 ECE 认证的高质量标准

      飞利浦汽车专门为原始设备制造商市场以及零配件市场生产高品质的产品，并提供高品质的服务。我们的产品采用优质材料制造，并按照高规格进行测试，以求为客户带来更高的安全性和高品质的驾驶舒适度。我们的整个生产都经过精心测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合 ECE 要求。

      技术规格

      • 市场规格

        使用效果
        亮度更高
        产品亮点
        视野广度增加 30%

      • 产品描述

        规格
        HS1 Vision Moto
        范围
        摩托车超值系列
        技术
        卤素灯
        应用
        • 远光灯
        • 近光灯
        基座
        PX43t
        类型
        HS1

      • 订购信息

        订单输入
        12636C1
        订购代码
        51250130

      • 包装数据

        包装类型
        箱体
        EAN1
        8711559512501
        EAN3
        8727900370881

      • 电子特性

        电压
        12  伏
        额定功率
        35/35  瓦

      • 外包装信息

        每件毛重
        705  克
        高度
        7.8  厘米
        长度
        23.8  厘米
        宽度
        9.3  厘米

      • 包装产品信息

        每件毛重
        705  克
        高度
        7.6  厘米
        长度
        4.55  厘米
        包装数量 / MOQ
        10
        宽度
        4.55  厘米

      • 寿命

        寿命
        400 小时

      获取此产品的支持

      转至客户服务

      推荐产品

        最近查看的产品