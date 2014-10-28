PremiumVision Moto 摩托车车头灯
安全驾驶，怡然无忧
飞利浦 Vision Moto 车头灯可拓展视野，提升达30%的视野广度，它以极具竞争力的价格提供优质的光束性能，让摩托车驾驶者看得更远。想提升安全性，请选择 Vision Moto 灯泡！ 查看所有优势
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PremiumVision Moto 摩托车车头灯
安全驾驶，怡然无忧
视野广度增加 30%
- 灯泡类型：HS1
- 每包 1 个
- 12 伏，35/35 瓦
物超所值的选择
飞利浦 Vision Moto 灯泡是寻求经济实惠的灯泡解决方案和高度安全性的驾驶者的理想之选。与普通灯泡相比，摩托车灯泡可令道路上的视野扩大 30%。
视野广度增加 30%
飞利浦摩托车超值系列车头灯可令道路视野的广度提升达 30%，是寻求出色灯光效果和高度安全性的摩托车驾驶者的飞利浦新的选择。亮度的提升，让驾驶者可以更快地对障碍物作出反应，及时有效地避免事故发生。
飞利浦摩托车灯均采用高质量的石英玻璃制造
紫外线石英玻璃强于硬质玻璃，高度耐受极限温度且高度抗震，这消除了爆裂的风险。飞利浦石英玻璃灯（灯丝 2650ºC，玻璃 800ºC）能够承受剧烈的热冲击。由于灯内压力增大，因此紫外线石英玻璃能够产生更强的光照。
飞利浦是主要摩托车制造商的选择。
近100年来，飞利浦的技术创新一直引领汽车照明市场，推动行业技术的不断变革与发展。目前，欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆采用飞利浦汽车照明解决方案。
符合 ECE 认证的高质量标准
飞利浦汽车专门为原始设备制造商市场以及零配件市场生产高品质的产品，并提供高品质的服务。我们的产品采用优质材料制造，并按照高规格进行测试，以求为客户带来更高的安全性和高品质的驾驶舒适度。我们的整个生产都经过精心测试、控制和认证（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合 ECE 要求。
技术规格
-
市场规格
- 使用效果
-
亮度更高
- 产品亮点
-
视野增加 30%
-
产品描述
- 应用
-
- 基座
-
PX43t
- 规格
-
HS1 Vision Moto
- 产品系列
-
摩托车超值系列
- 技术
-
卤素灯
- 类型
-
HS1
-
寿命
- 寿命
-
400 小时
-
电子特性
- 额定功率
-
35/35
瓦
- 电压
-
12
伏
-
订单信息
- 订单输入
-
12636C1
- 订购代码
-
51250130
-
包装数据
- 包装类型
-
箱体
- EAN1
-
8711559512501
- EAN3
-
8727900370881
-
包装产品信息
- 每件毛重
-
705
克
- 长度
-
4.55
厘米
- 宽度
-
4.55
厘米
- 高度
-
7.6
厘米
- 包装数量 / MOQ
-
10
-
外包装信息
- 长度
-
23.8
厘米
- 宽度
-
9.3
厘米
- 高度
-
7.8
厘米
- 每件毛重
-
705
克
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