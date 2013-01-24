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X-treme Ultinon LED

汽车雾灯灯泡

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    X-treme Ultinon LED 汽车雾灯灯泡

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    超亮，超白，超耐用。

    飞利浦 X-tremeUltinon LED 雾灯采用 2700K 金黄色光束，适合在恶劣天气条件下使用。我们的专利 SafeBeam 技术将照射光亮度提升 200%，让您可以将光束照射至所需之处。采用 AirFlux 设计，经久耐用。 查看所有优势

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      • 金黄色 2700K
      • 高级汽车系统
      功能强大的强光，准确照射所需之处

      功能强大的强光，准确照射所需之处

      好的汽车灯绝非只是能够发出强光的灯。打造亮度前所未有的汽车 LED 灯泡成为更轻松的工作。重要的是您利用额外光线来做什么。不可控强光并非驾驶的理想之选，并可能产生危险的眩光。配合 SafeBeam 技术，飞利浦 LED 雾灯可将光线聚集在您所需之处。根据有关卤素前照灯的道路安全规定，设计均匀准确的光束模式。通过精确的光线控制，您具有清晰的能见度，增加您夜间驾驶的安全性。

      获得优质的光亮度，带来超凡能见度

      在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车头灯照明。前视野和外围视野对于提升您的驾驶能力和更安全的行驶都十分重要。飞利浦 X-tremeUltinon LED 汽车雾灯的强光可提高能见度。一旦您体验过这种日光效果，您将会更喜欢 LED。您的视域范围越大，您的表现就越好，反应就越快，您就越安全。所以不要畏惧黑暗，选择飞利浦，您就有十足的信心和把握开始夜间行车。

      2700K 色温，适合在恶劣天气下使用

      高达 2700K 的色温，飞利浦 Philips X-tremeUltinon LED 雾灯可以提高恶劣天气条件下的能见度，更好地透过迷雾，降低眩光和改善对比度

      升级您的车灯，升级您的格调

      就像眼睛是我们心灵的窗口，车头灯也能表达出爱车的很多事。如果您希望升级格调，不需购买新款汽车，升级车头灯是最聪明的花钱方式。您的爱车是您身份的象征，所以让飞利浦 LED 雾灯代言您的风格。

      耐用的车头灯，和您的爱车使用寿命一样长久

      您想要明亮时尚的雾灯，但您不想频繁更换出故障的灯。这是传统车灯的一个较大缺陷；灯光越强烈，其寿命就越短。在较高的光强级别, LED 持续时间更长，飞利浦 X-tremeUltinon LED 产品展现出卓越的耐用性。由于具有 AirFlux 和 AirCool 热量管理系统等功能，其使用寿命长达 12 年。在大多数汽车不断更换或升级的时间内，您的时尚新车头灯将会伴随您的爱车一生。

      创新热量管理系统，使用寿命一延再延

      LED 雾灯产生热量，这些热量需要控制。飞利浦 AirFlux 和 AirCool 技术是一种将热量从车灯关键部件驱走的智能冷却系统。通过增加耐热性，飞利浦 LED 雾灯使用寿命的增加。但该耐用的车灯不仅仅是物有所值，提供很多便利，而且关乎安全。您不会希望您的车灯在使用时突然出现故障。使用飞利浦 LED 灯，您可以在静谧祥和的氛围中进行驾驶。

      优质质量级别的飞利浦汽车照明

      技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得安全性、平稳性增加且愉悦的驾驶体验。

      轻松安装并兼容具有许多车型

      其设计可轻易安装在兼容的车辆上，驾驶员具有一定的保养经验即可轻松升级兼容车头灯。但是我们建议新的飞利浦 LED 车头灯由专业技工安装——他们将会确保您能够随时准备出发。尽管这些车头灯可以与广泛的现有车型兼容，但并非所有类型的汽车都受支持。

      技术规格

      • 产品描述

        技术
        LED
        应用
        前雾灯
        范围
        X-treme Ultinon LED
        类型
        • H8
        • H11
        • H16
        ECE 认证
        基座
        PGJ19-1；PGJ19-2；PGJ19-3
        规格 LED 类型
        LED 雾灯 [~H8/H11/H16]
        技术特色
        • AirFlux
        • IP65
        • SafeBeam

      • 市场规格

        使用效果
        高级汽车系统
        产品亮点
        高强度黄光

      • 电子特性

        电压
        12  伏

      • 寿命

        寿命
        长达 12 年

      • 灯光特征

        色温
        2700K 金黄色
        流明
        840

      • 订购信息

        订单输入
        12793UNIX2
        订购代码
        39643030

      • 包装数据

        包装类型
        X2
        EAN1
        8727900396430
        EAN3
        8727900396447

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