功能强大的强光，准确照射所需之处

好的汽车灯绝非只是能够发出强光的灯。打造亮度前所未有的汽车 LED 灯泡成为更轻松的工作。重要的是您利用额外光线来做什么。不可控强光并非驾驶的理想之选，并可能产生危险的眩光。配合 SafeBeam 技术，飞利浦 LED 雾灯可将光线聚集在您所需之处。根据有关卤素前照灯的道路安全规定，设计均匀准确的光束模式。通过精确的光线控制，您具有清晰的能见度，增加您夜间驾驶的安全性。