好的汽车灯绝非只是能够发出强光的灯。打造亮度前所未有的汽车 LED 灯泡成为更轻松的工作。重要的是您利用额外光线来做什么。不可控强光并非驾驶的理想之选，并可能产生危险的眩光。配合 SafeBeam 技术，飞利浦 LED 雾灯可将光线聚集在您所需之处。根据有关卤素前照灯的道路安全规定，设计均匀准确的光束模式。通过精确的光线控制，您具有清晰的能见度，增加您夜间驾驶的安全性。
高达 2700K 的色温，飞利浦 Philips X-tremeUltinon LED 雾灯可以提高恶劣天气条件下的能见度，更好地透过迷雾，降低眩光和改善对比度
就像眼睛是我们心灵的窗口，车头灯也能表达出爱车的很多事。如果您希望升级格调，不需购买新款汽车，升级车头灯是最聪明的花钱方式。您的爱车是您身份的象征，所以让飞利浦 LED 雾灯代言您的风格。
您想要明亮时尚的雾灯，但您不想频繁更换出故障的灯。这是传统车灯的一个较大缺陷；灯光越强烈，其寿命就越短。在较高的光强级别, LED 持续时间更长，飞利浦 X-tremeUltinon LED 产品展现出卓越的耐用性。由于具有 AirFlux 和 AirCool 热量管理系统等功能，其使用寿命长达 12 年。在大多数汽车不断更换或升级的时间内，您的时尚新车头灯将会伴随您的爱车一生。
LED 雾灯产生热量，这些热量需要控制。飞利浦 AirFlux 和 AirCool 技术是一种将热量从车灯关键部件驱走的智能冷却系统。通过增加耐热性，飞利浦 LED 雾灯使用寿命的增加。但该耐用的车灯不仅仅是物有所值，提供很多便利，而且关乎安全。您不会希望您的车灯在使用时突然出现故障。使用飞利浦 LED 灯，您可以在静谧祥和的氛围中进行驾驶。
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。
飞利浦 X-tremeUltinon LED 车头灯具有高达 6500K 的色温，基于车规级 LUXEON 技术，可发出亮白、日光般的光束。有了更清晰的视野，您就能够更好地发现障碍物，采取理想驾驶线路。而且由于您不必费劲查看前方地形，更亮的灯光可以让您获得更舒适和令人兴奋的夜间行车体验。
耀白光系列专为轻松安装而设计，驾驶员只要具有一定的保养操作经验，即可自己为爱车轻松升级匹配的车灯。但我们仍然建议您选择专业技工安装飞利浦 LED 车头灯 – 他们能确保您的车灯升级准确无误，您的爱车能随时出发。尽管这些车头灯可匹配兼容的车型广泛，但并非所有车型都能适用。
在黑暗中驾驶要求比较严苛，因此需要依靠车头灯照明。前视野和外围视野对于提升您的驾驶能力和更安全的行驶都十分重要。飞利浦 X-tremeUltinon LED 汽车雾灯的强光可将能见度提高 200%。一旦您体验过这种日光效果，您将会更喜欢 LED。您的视域范围越大，您的表现就越好，反应就越快，您就越安全。所以不要畏惧黑暗，选择飞利浦，您就有十足的信心和把握开始夜间行车。
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