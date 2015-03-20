发送您车辆的预期移动意图对您的安全至关重要。为了避免碰撞，他人需要知道您正在做什么。当天气条件恶劣，能见度降低时，更需要提供明亮且生动的信号。飞利浦 X-tremeUltinon LED 信号灯为您提供明亮的日光效果和高达 6000K 倒车灯和示廓灯灯光。具有更明亮的色彩，用于转向和停止应用，提供即刻亮起的 LED 及均匀和良好的直射光效果，可使其他驾驶员有至关重要的额外时间来对您的移动作出反应。
技术先进的飞利浦照明闻名于汽车行业，并具有 100 多年的历史。飞利浦汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程（包括适用 ISO 规范）设计和开发，保持始终如一高生产标准。大型汽车制造商选择飞利浦灯泡是因为当您购买飞利浦产品时您购买的是质量。您就可以获得强劲的强光和精确的光束性能。您就获得高端大气的风格。而且您通过高级 LED 照明系统获得更安全、更平稳、更愉快的驾驶体验。
其设计可轻松安装在兼容的车辆上，驾驶员具有一定的保养经验即可轻松升级兼容车头灯。但是我们建议由专业技工安装新的飞利浦 LED 车头灯 – 他们将会确保您能够随时准备出发。尽管这些车头灯可以与广泛的现有车型兼容，但并非所有类型的汽车都受支持。
室外照明的主要目的在于帮助您看清前路亦被注视，您没有理由不同时做到令人赏心悦目。如果您希望在不购买一辆更新汽车的情况下升级您的格调，则将外部照明更换为 LED 是一种省钱的好办法。升级您的外部照明，采用明亮的红色刹车灯和鲜艳的琥珀色转向信号和明亮的白色示廓和倒车灯。您的汽车是您身份的体现，使用飞利浦外部信号 LED 灯彰显您的格调。
飞利浦 LED 外部照明系列专为更智能地分布光线而设计，以确保在您需要之处（无论倒车、停止或信号）投射外部信号灯。提供广角和均匀的光导漫射，不仅使您可以更清晰地查看道路状况，还可使其他驾驶员更好地看到您。
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