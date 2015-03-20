符合 ECE 光束样式（前方定位功能）*

拥有与普通卤素灯相似或更佳的光束样式，因此不会向道路上的其他行人和驾驶员发出眩光 * 没有针对 LED 灯泡的现有 ECE 规定。在多种常用灯具上测试了 ECE 光束样式合规性，这些灯具的 LED 灯泡光束样式与 ECE 认可的卤素灯光束样式相匹配