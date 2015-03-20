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    X-tremeUltinon LED 信号和内部照明灯

    127996700KX1

    有效确保行车安全和时尚出行体验

    闪耀明亮的 LED 外饰灯。360° 均匀光导漫射。采用飞利浦 CeraLight 技术，提供 12 年使用寿命。

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    X-tremeUltinon LED 信号和内部照明灯

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    有效确保行车安全和时尚出行体验

    闪耀明亮的光效

    • T10
    • 白色 6700K
    • 50 流明
    • 牌照灯和内饰灯
    为客户提供 3 年有限保修

    为客户提供 3 年有限保修

    闪耀明亮的光效

    6700K 亮白光 LED 车灯，其光色与氙气和 LED 车头灯有效匹配

    360° 均匀光导漫射

    360° 光学设计，实现均匀光导漫射。

    符合 ECE 光束样式（前方定位功能）*

    拥有与普通卤素灯相似或更佳的光束样式，因此不会向道路上的其他行人和驾驶员发出眩光 * 没有针对 LED 灯泡的现有 ECE 规定。在多种常用灯具上测试了 ECE 光束样式合规性，这些灯具的 LED 灯泡光束样式与 ECE 认可的卤素灯光束样式相匹配

    飞利浦 CeraLight™ 技术

    飞利浦 CeraLight™ 专利技术确保超长 LED 使用寿命，这得益于：o 优质的散热性能，带来有效的 LED 冷却效果 o 散热底座设计，高度抗冲击和抗振 o 完美隔离短路

    技术规格

    • 市场规格

      使用效果
      最大限度确保行车安全和时尚出行体验
      产品亮点
      闪耀明亮的 LED 车灯

    • 产品描述

      应用
      • 车内灯
      • 牌照灯
      基座
      W2.1X9.5D
      色温
      白色 6700K
      ECE 认证
      使用寿命
      12 年
      流明
      50  lm
      ECE 标志
      -
      产品系列
      X-tremeUltinon LED
      技术
      LED
      类型
      T10
      电压
      12  伏
      额定功率
      1  瓦

    • 光学特性

      色温
      6500 K

    • 电子特性

      额定功率
      0.9  瓦

    • 订单信息

      订单输入
      127996500KX1

    • 物流信息

      箱规
      X1
      参考
      127996700KX1
      订购代码（日本）
      39365130
      EAN（日本）
      8727900393651

    • 包装数据

      EAN1
      8727900398335

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